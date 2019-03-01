Вы любите завтракать яичницей с помидорами или же предпочитаете на завтрак тарелку творога, политого малиновым вареньем? По утверждению астрологов, предпочтения в еде зависят от зодиакального знака, под которым родился человек. Вот какие идеальные завтраки рекомендуются по знаку Зодиака.

Идеальный завтрак по знаку Зодиака

1. Овен. Этот знак находится постоянно в движении, поэтому на завтрак ему нужно употреблять пищу, богатую калориями. Их идеальный завтрак должен состоять из омлета с цельнозерновым хлебом или творога с фруктами. Также подойдёт овсянка с мелкими кусочками филе курицы. Сладкое, горькое, солёное и острое под запретом – может привести к перевозбуждению, а Овны по природе и так сверхэмоциональны.

2. Телец. Известные своим прекрасным аппетитом, представители этого знака нуждаются в обильном питании, притом им неважно, что есть. И это их большая ошибка – астрологи советуют завтракать калорийной пищей – блины, омлеты, оладьи, а на ужин оставить диетические продукты. Только так они не наберут лишний вес, а это главная проблема Тельцов.

3. Близнецы. Для них важнее хороший разговор во время завтрака, чем еда, поэтому довольно часто Близнецы пропускают этот приём пищи. Хотя утром они просто обязаны съедать хотя бы сэндвич с кофе, чтобы чувствовать себя активными до обеда. Иначе они могут заработать серьёзные проблемы с желудком.

4.Рак. Любовь этого знака к домашней еде известна всем, поэтому утром они много времени тратят на приготовление полноценного завтрака, который часто не успевают съесть. Но как только появляется время поесть, они не могут остановиться, из-за чего и переедают, не заботясь о своём здоровье. Идеальный завтрак Раков – рогалик с маслом или тосты с мёдом и другие блюда, не требующие больших затрат времени.

5. Лев. Этот знак любит дорогую и изысканную пищу. Притом, что они не любят готовить, всё равно они делают это, чтобы порадовать себя и близких непростыми блюдами – блины с фруктами под шоколадным соусом или тарталетки с разными наполнителями. Для них важно начать день на высокой ноте. Однако им больше подойдут каши, варёные яйца или обыкновенные сырники. А вот экзотику лучше отложить до обеда.

6. Дева. С их вечными проблемами с желудком, им нужно быть аккуратнее с выбором еды. К тому же, постоянно опаздывающие по утрам Девы часто пропускают завтрак, что тоже не самым лучшим образом отражается на работе их желудочно-кишечного тракта. А потому этому знаку на завтрак желательно есть что-то простое, но вкусное – блинчики, оладьи, сырники, чтобы невозможно было отказаться, даже если сильно торопишься.

7. Весы. Они большие любители еды, но быстрой, поэтому на завтрак часто предпочитают десерты, что негативным образом отражается на их фигуре. Им нужно завтракать полноценной пищей, например, кашами. Ну и, конечно, стараться, чтобы завтрак не был растянут на несколько часов.

8. Скорпион. Этот знак предпочитает высококалорийную пищу, поэтому утром им будет полезно съесть оладьи, но отказаться от жирных и острых блюд. Возможно, им понравится завтракать маффинами или шоколадным пудингом. Тем более эти блюда ещё и настроение поднимут, которое у Скорпионов обычно не самое лучшее.

9. Стрелец. Известные экспериментаторы в еде часто меняют свой рацион питания по утрам, из-за чего их диета переходит из одной крайности в другую. Им же лучше всего подойдут французские тосты, иначе эти пищевые качели до добра не доведут. А запить всё можно козьим молоком. Кстати, овсянка или варёные яйца - тоже неплохие блюда для завтрака: они и питательные и полезные. Всё, как любят Стрельцы.

10. Козерог. Они очень трудолюбивые по своей природе, поэтому и с утра готовы потрудиться на кухне, чтобы приготовить сытный завтрак, но только для родных и близких. Сами же они обычно перекусывают на ходу вафлей или печеньем. Если же Козерог живёт один, то завтраку он предпочтёт сон, перенося первый приём пищи на обед. Но всё же этому знаку лучше пересмотреть свой рацион питания, начиная день с фруктового салата или гренок с кофе.

11. Водолей. Этот знак любит делиться своим завтраком, поэтому ест очень мало. К тому же, среди Водолеев много вегетарианцев, предпочитающих необычные и странные блюда. Одним словом, они наплевательски относятся к утреннему приёму пищи, что очень негативно отражается на их состоянии здоровья. Им рекомендуется завтракать гренками, яичницей или кашами – минимум времени на приготовление и максимум пользы.

12. Рыбы. Они выбирают красивую пищу, поэтому на завтрак часто едят зажаренные пончики или же политые ярким слоем джема сырники. К тому же, им очень тяжело менять свои привычки, поэтому, даже понимая, что завтракают вредной едой, они всё равно ничего менять не станут. Однако сделать это обязательно нужно: начать кушать шпинат с яйцом или рис с корицей. Ну и, конечно, немаловажно, чтобы пища была разнообразной.

Прислушайтесь к советам астрологов, выбирая идеальный завтрак по знаку Зодиака, возможно, благодаря им вы станете счастливее, энергичнее и бодрее. Не зря же говорят, что как утро начнёшь – так и день проживёшь!