Как похудеть по знаку Зодиака? Топ-12

Каждые две недели появляется какая-то новая диета или новая фитнес программа, поэтому так сложно определиться со стратегией похудения, которая помогла бы именно вам. Часто отправной точкой в этом вопросе является ваша личность, в частности дата вашего рождения. Как похудеть по знаку Зодиака? Астрологи совместно с фитнес-тренерами разработали специальную программу по избавлению от лишнего веса, ориентируясь на зодиакальное созвездие желающего похудеть.

Как эффективно похудеть по знаку Зодиака

Овен. Для этого знака лучший способ сесть на диету и начать длительные тренировки – это использовать своё природное чувство конкуренции. Фактически самая сложная часть по потере веса для Овна состоит в том, чтобы продолжить начатое дело. Ведь давно замечено, что представители этого зодиакального созвездия часто не доводят начатое до конца. Конкуренция – это идеальный способ мотивировать Овна, как только он пойдёт на попятную. С ним можно даже поспорить на то, что он не справится с этим заданием, чтобы стимулировать его.

Телец. Этому знаку очень сложно худеть, следуя диетам. Хотя и большие физические нагрузки тоже не для него. Поэтому Тельцов нужно мотивировать к похудению, например, красивой и стильной одеждой или желанием привлечь противоположный пол. К тому же, этим знакам не подходят только лишь силовые тренировки. Им нужно выбирать фитнес-центры, в которых они могли бы после тренажёрного зала расслабиться в бассейне, сауне или в массажном кабинете.

Близнецы. Этот знак любит движение, поэтому во время тренировок они много бегают, прыгают. Идеальный вариант – соревнования наперегонки. А вот силовые тренировки для них слишком сложны. К тому же, для Близнецов очень важно, чтобы во время тренировок они могли поговорить с другими людьми. Если же такой возможности нет, то тишину они обязательно заполнят музыкой, но всё равно будут искать себе компанию. Этот знак не может заниматься спортом в одиночестве.

Рак. Этот знак - очень домашний, проводящий много времени на кухне в приготовлении или поедании вкуснейших блюд. Поэтому им проще худеть, если это делает вся семья. Он с удовольствием будет искать новые рецепты или узнавать, как сделать любимые блюда менее калорийными и полезными. Так как уменьшить количество еды он не может, ему проще её видоизменить, придумав новый рецепт, который придётся по вкусу его домочадцам, поддерживающим Рака в его желании сбросить лишние кило. Кстати, спортом ему тоже проще заниматься с кем-то из членов семьи.

Лев. Общительный и любитель быть всегда в центре внимания, он с удовольствием согласится худеть, если станет вратарём, например, футбольной команды. Лев вообще обожает командные игры – они ему позволяют сжигать всю накопленную энергию. Также им по нраву групповые упражнения и возможность быть ведущим игроком.

Дева. Перфекционисты по своей природе, они легко разочаровываются, если не получают желаемого результата немедленно. Но, кстати, именно отсроченное удовлетворение может стать стимулом добиться поставленной цели. Лучший способ достичь желаемых результатов в потере веса – придерживаться того, что они больше всего ценят – стабильности. Девы с удовольствием будут следовать диете, а также плану занятий, что в итоге и приведёт к желаемому результату.

Весы. Новые диеты и радикальные тренировки не для Весов. Им больше по душе что-то среднего уровня. Именно так они сохраняют чувство равновесия в своей жизни. Весы должны быть уверены, что все их действия по снижению веса можно будет с лёгкостью адаптировать к их обычному распорядку дня. Похудение не должно принести им стресс. Прекрасная мотивация для этого знака – это работа с партнёром, с которым можно сотрудничать и делиться своим временем и целями.

Скорпион. Когда дело доходит до потери веса, этот знак является полной противоположностью Весам, которые не любят крайностей. Скорпион же придерживается мнения: или всё, или ничего! Они выбирают что-то интенсивное – кикбоксинг, поднятие тяжестей и другие силовые упражнения высокой сложности. Этот знак не только будет искать сложный режим тренировок, но и, возможно, захочет полностью поменять свой образ жизни. Скорпионы будут без проблем придерживаться своих целей, что в итоге изменит их навсегда и как личность.

Стрелец. Если этот знак будет видеть в упражнениях только рутину, то это не их вариант похудения. Им нужно искать что-то весёлое и приключенческое. Им нравится рисковать, поэтому представители этого зодиакального созвездия будут пробовать что-то необычное и новое. Пешие прогулки, скалолазание, верховая езда – всё, что подарит им дух авантюризма. Стрельцу также нужно разнообразие в тренировках, иначе будет скучно. Если же ему будет интересно во время фитнес занятий, то он никогда не бросит их.

Козерог. Этот знак очень строг к себе, поэтому ему не составит труда придерживаться распорядка дня и диет, помогающих сбросить лишний вес. Они будут есть натуральные продукты, откажутся от сладостей и других вредных продуктов, притом сделают это безболезненно. Если в офисе есть тренажёрный зал, то обеденный перерыв Козероги будут проводить именно там. Если же его нет, то своё утро они начнут с пробежки. Ну и, конечно, силовые тренировки строго по расписанию.

Водолей. Этот знак знает не только последние тренды в области тренировок и диет, но и даже больше. Индивидуальный подход Водолеев к похудению благоприятно сказывается на их цели сбросить лишние кило. Часто этот знак использует нечто интеллектуально стимулирующее. Например, сочетает йогу и силовые упражнения. Водолеи хотят испробовать что-то передовое и уникальное.

Рыбы. Для них физические тренировки полезны, только если они стимулируют их умственно. Этот знак больше приверженец здоровья ума и духа, чем здоровья тела. Медитация, связь с природой вдохновляет их двигаться вперёд. Тай-чи, цигун, йога – это идеальные способы для Рыбы, чтобы сохранить своё тело и душу здоровыми. Также им подходит и плаванье.

Одним словом, подберите свою диету и упражнения, исходя из своего знака Зодиака, и худейте с удовольствием!