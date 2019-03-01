Красивый синий смоки для карих глаз: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе мы сделаем очень насыщенный вечерний макияж в технике ''смоки''. Цвет теней может быть абсолютно любым, но в качестве примера сделаем макияж в глубоком синем оттенке, который отлично подойдёт для карих глаз.

Для создания синего смоки для карих глаз вам понадобятся:

чёрный каял;

палитра теней в синих оттенках;

перламутровые рассыпчатые тени с глиттером среднего помола в серебристом оттенке;

чёрные тени;

чёрная подводка;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Выполнение синего смоки для карих глаз

Заменить синие оттенки на другие можно, подобрав аналогичные по насыщенности. Макияж в технике ''смоки'' очень тёмный, поэтому кожа лица должна быть очень чистой и тёмные круги под глазами нужно скрыть. Иначе вы рискуете усугубить ситуацию и все недостатки на лице проявятся на фоне ярких глаз. Так что, тонируем полностью всё лицо, затрагивая кожу век. Затем скрываем тёмные круги при помощи консилера.

Если вы хотите, чтобы макияж был очень стойким, то подберите в качестве подложки водостойкий чёрный каял, который будет средним по мягкости. По верхнему веку прорисовываем небольшую стрелочку от зрачка в направлении виска. Хвостик стрелки повторяет изгиб нижней слизистой. Именно в этом направлении мы будем тушевать все тени, чтобы скорректировать форму глаза.

Закрашиваем каялом всё подвижное веко до складки, а затем подводим нижнее. Соединяем линии в одном внешнем уголке.

Теперь из чётких границ нам нужно получить лёгкую дымку. Именно по этой причине необходимо подобрать карандаш средней мягкости, чтобы была возможность его тушевать. Верхнее веко из складки тушуем по направлению к брови, а нижнее по направлению к середине уха. Также можно растушевать карандаш при помощи кисти-бочонка, что будет выполняться быстрее и легче. Но в этом случае внешний уголок придётся проработать плоской кистью, чтобы сделать его острым.

Выполнение макияжа в технике ''смоки'' не выглядит эстетично, так как тени в любом случае начинают осыпаться, а растушёванные границы от этого кажутся грязью. Но не стоит обращать внимание на такие мелочи. Результат в любом случае вас удивит и порадует.

Набираем на пушистую кисть тёмно-синий оттенок теней и наносим плотным слоем на всю карандашную дымку. При этом синюю дымку уводим ещё дальше на несколько миллиметров.

Во внутренний уголок наносим серебристый перламутр (глиттер среднего помола). Этот акцент сделает макияж более выигрышным вариантом для вечернего образа.

Рисуем чёрной подводкой стрелку по верхнему веку, утолщая её к концу роста ресниц. Стрелку растушёвываем кистью, а затем покрываем тенями чёрного цвета.

Оставим свободное место от теней посередине подвижного века прямо над зрачком. Это будет самая выпуклая часть. Остальную поверхность карандашной детали покрываем чёрными тенями и стушёвываем на синий цвет. Нижнее веко прокрашиваем полностью.

Теперь наносим голубой оттенок теней на середину века, которую не закрашивали специально для этого цвета. Делаем плавный переход из светлого в тёмные оттенки. Это значит, что слой в середине будет более плотным, а по контуру более тонким.

Обязательно прокрасьте нижнюю слизистую водостойким чёрным каялом, захватывая межресничный ряд. При желании также можно прокрасить и верхнюю слизистую, чтобы сделать макияж более насыщенным.

Красим ресницы и наводим чистоту на лице, стирая осыпавшиеся тени. Наносим повторный слой тона, румяна и красим губы помадой в оттенке нюд.

Таким образом мы выполнили синий смоки для карих глаз.