Яркий радужный макияж глаз: урок с фото

В этом мастер-классе мы соединим больше пяти оттенков теней в одном макияже глаз. В итоге, при правильном сочетании мы получим радужный макияж глаз, который будет по-настоящему ярким и насыщенным.

Для создания яркого радужного макияжа понадобятся:

жёлтый, оранжевый, розовый, голубой, тёмно-синий оттенки теней;

светлые перламутровые тени;

чёрный каял;

синяя подводка;

тушь.

Урок яркого радужного макияжа с фото

Обязательно подготовьте кожу век и лица перед созданием такого макияжа. Если мы не проработаем область тёмных кругов под глазами, то рискуем сделать макияж не очень аккуратным, так как синий цвет ещё больше выделит их. Поэтому прорабатываем синячки корректором в подходящем оттенке. На веки наносим базу под тени (праймер), что сделает поверхность кожи более гладкой, макияж стойким, а тени будут лучше ложиться и передавать цвет.

Начнём работу с оранжевого оттенка и постепенно будем его смешивать с остальными и получать дополнительные цвета. Работаем со всей длиной подвижного века. В верхнюю складку наносим оранжевый цвет очень интенсивным слоем. Заканчивается эта деталь там, где конец складки у внешнего уголка. Нижняя граница всех слоёв будет на одной линии и направлена в сторону виска.

Вытираем кисть о салфетку и наносим жёлтые тени на верхнюю границу оранжевого. Практически покрываем всё неподвижное веко и растворяем тушёвку в лёгкой дымке. При помощи пушистой кисти очень легко делать такие переходы. Если у вас неподвижное веко значительно больше подвижного, то не уводите тушёвку дальше середины.

Дальше нижнюю оранжевую границу покрываем розовым цветом и уводим его в середину подвижного. Для теней в одном цветовом диапазоне можно использовать одну кисть, а для работы с синим цветом лучше взять другую.

Теперь всю свободную часть подвижного века вплоть до ресниц покрываем голубым цветом и смешиваем с розовым. Таким образом мы получим дополнительно фиолетовый оттенок.

В уголок и под бровь нанесите лёгкий перламутр или можно слегка покрыть эти части век хайлайтером.

Нижнее веко полностью прокрашиваем тёмно-синим цветом и соединяем с верхней деталью.

Контур растушуйте при помощи голубого оттенка, который наносили на подвижное веко.

Дополним макияж синей стрелкой, которая как никогда будет уместной. Сначала ведём стрелку из внутреннего уголка и расширяем постепенно. Ведём хвостик стрелки в том направлении, которое задали цветными тенями. Линия будет проходить между тёмно-синим цветом и радужным слоем.

Завершим макияж, сделав его ещё более насыщенным. Добавим чёрный оттенок только на слизистую, которую тщательно прорисовываем и заполняем пространство между ресницами. Уведите чёрный цвет очень легко в тёмно-синий, чтобы не было эффекта подчёркнутого глаза, что сделает его меньше. Прокрашиваем ресницы.

Вот так просто можно создать радужный макияж, соединив несколько ярких оттенков теней.