Мода на стройность уверенно держит позиции не один десяток лет. Казалось бы, мы знаем об избыточном весе всё, регулярно тестируя на себе таблетки, психотренинги, диеты. Но частенько килограммы, сброшенные немалыми усилиями, возвращаются быстро и надолго. Всё потому, что в погоне за новыми псевдоэффективными методиками люди забывают 8 правил, которым нужно следовать, если вы хотите похудеть. Без них просто никак. Внимание! Читаем, выполняем, хвастаемся желаемыми формами!

8 очень простых правил, и вы узнаете, как быстро похудеть

1. Отрегулируйте потребление углеводов





Что бы там ни советовали разные умники, совсем отказываться от этого нутриента нельзя. Так вы лишаете организм источника энергии и пищевых волокон. Результат: упадок сил, сбои в работе кишечника. Другое дело – минимизировать потребление сахара, от этого вреда не будет. Запомните, суточная норма поступления углеводов для взрослого здорового человека ≈ 350 г. Необходимое количество можно и нужно получать из цельнозерновых продуктов, бобовых, риса, овощей и фруктов.

2. Не пренебрегайте физическими нагрузками

Идеальный вариант – кардиотренировки. Лучшие помощники в похудении – бег и плаванье. Не беда, если нет возможности. Действенную помощь в борьбе с лишними килограммами оказывает даже обычная зарядка, при условии, что вы будете ежедневно натощак выполнять упражнения хотя бы 10 минут. Попробуйте бег на месте, приседания, махи, нагрузки на пресс.

3. Реже становитесь на весы

Нельзя сказать, что приборы врут, но и всей правды не показывают. Картина похудения окажется куда более внятной, если вы в процессе будете использовать не весы, а сантиметровую ленту. Потеря веса, как правило, происходит медленно, а отсутствие видимых результатов губит желание продолжать. Реже становитесь на весы, но чаще рассматривайте себя в зеркале, меряйте и сравнивайте объёмы основных проблемных мест: талии, бёдер, груди, бицепса.

4. Ешьте чаще, но меньше

Залог успеха – дробный режим питания. Типовой пример – 5 подходов вместо привычного завтрака-обеда-ужина. Но сработает это лишь в том случае, если объём порции снизить, тщательно следить за количеством калорий и балансом нутриентов.

5. Заведите пищевой дневник

Вам кажется, что вы совсем ничего не едите, а вес на месте? Не может быть! Записывайте всё съедобное, что попало вам в руки, а значит и в желудок. Даже стакан воды и малюсенькую конфетку. В конце дня анализируйте результаты. Ориентир – 1800-2000 калорий в день, именно столько нужно потреблять, чтобы похудеть. А у вас какие цифры?

6. Планируйте меню

Стихийные набеги на кухню сводят к нулю все усилия. Выделите час, чтобы расписать меню пятиразового питания на неделю, тщательно просчитайте калораж всех блюд, закупите продукты. Старайтесь максимально следовать намеченному плану. Так вы сможете действительно выдержать требования гипокалорийной диеты + освободите себе время для упражнений.

7. Соблюдайте питьевой режим

Гидратация – важнейший аспект эффективной потери веса. Лучший помощник – негазированная очищенная вода. Суточная норма – 2 л или 8 стаканов. Пейте до еды, после и вместо, приятные результаты не заставят себя ждать.

8. Спите больше

Взрослому человеку для ночного отдыха необходимо 7-9 часов. Те, кто не выдерживает норму, провоцируют гормональный дисбаланс, который может стать причиной увеличения веса. И не забывайте, последний основательный приём пищи должен быть за 3 часа до ночного сна. Непосредственно перед тем, как умоститься под уютным одеялом, можно выпить воды или кефира, сжевать банан или горсть сухофруктов.

Предлагаемые 8 правил, которым нужно следовать, если вы хотите похудеть, работают с гарантией 99%. А прежде чем переходить от теории к практике, рекомендуем проверить здоровье, рассчитать фактический и желаемый ИМТ.