3 самых бедных знака Зодиака в 2019

Кому в будущие 365 дней следует вести свои дела предельно разумно и продуманно? Для кого забота о деньгах может оказаться более актуальной, чем обычно? Такие знаки есть. Для каждого из них финансовая ситуация индивидуальна и, хотя ничего катастрофического ни для одного из них не предвидится, игнорировать возникающие сложности им точно не рекомендуется. Анализ показывает, что необходимо выделить 3 знака, которые условно можно назвать самыми бедными знаками Зодиака в 2019 году.

Деньги и Стрельцы

Существует 3 основных момента, о которых Стрельцы в 2019 году должны помнить твёрдо.

Первый: их доходы, скорее всего, будут неровными. Их нестабильность может выражаться в самых разных аспектах – в недополученной прибыли (гонораре и т.д.), в несвоевременной выплате зарплаты и др. Кроме того, Стрельцы могут лишиться части источников своих доходов. За все эти вопросы отвечает Сатурн, а поскольку в течение всего года планета будет находиться во 2-м доме, то её влияние окажется именно таковым. Минимизировать же его можно единственным способом – не надеяться на «лёгкие деньги», а трудиться с полной ответственностью и настойчивостью. Такое отношение к зарабатыванию денег Сатурну «по душе», а потому Стрельцы, которые заставят себя действовать именно так, могут рассчитывать на постепенное выравнивание ситуации. К слову, на это указывает и Юпитер в соединении (весь год), который позволяет прогнозировать, что непростой период обязательно завершится достойным финансовым вознаграждением.

Второй: с середины апреля и до конца сентября Стрельцам нежелательно затевать начинания (и участвовать в чужих проектах), которые будут требовать значительных материальных и денежных вложений. А с 10 апреля и до середины августа и вовсе не следует начинать никаких новых дел, которые имеют отношение к финансам. Об этом предупреждает Юпитер, который в тот период будет ретроградным.

Третий: Стрельцам придётся (вне зависимости от того, будут ли они ощущать потребность или желание этого) пересмотреть баланс между своими жизненными установками и реальным материальным благосостоянием. К этому их неизбежно подтолкнёт Плутон в Козероге, который весь год будет находиться во 2-м доме. А выразиться такое «подталкивание» может в обстоятельствах, которые вызовут мысли о возможной бедности, сомнения в личной способности разрешить все необходимые финансовые проблемы и т.п. И Стрельцам придётся либо переосмыслить своё отношение к источникам дохода, либо начать иначе относиться к собственным запросам в материальной сфере.

Самые бедные знаки Зодиака в 2019 году: Раки

Лейтмотивом для большинства Раков в будущем году станет мысль о том, что они катастрофически не успевают справляться со своими финансовыми делами. Проблемы могут возникать из-за каких-то платежей, рабочих обязанностей, покупок и т.д. Всё это в первую очередь будет связано с влиянием Сатурна, находящегося в оппозиции. А проявляться оно может то в дополнительных издержках (тарифах и т.п.), то в неблагоприятных обстоятельствах, затрудняющих выполнение тех или иных действий, то в банальной физической усталости, снижающей производительность труда. Причём наиболее остро Раки ощутят это в конце года, когда в оппозиции окажется ещё и Юпитер. А вот во второй половине лета у них, напротив, будет возникать желание совершить нечто дерзкое, чтобы решительно разрубить гордиев узел финансовых недоразумений. К этому их станет подталкивать Марс во 2-м доме и прислушаться к его зову и можно, и нужно.

В течение всего года представителям созвездия Рака рекомендуется сводить к минимуму операции по недвижимости и капиталовложениям. Кроме того, им нежелательно давать деньги или материальные ресурсы в долг.

В августе у многих Раков возникнет острая потребность совершать покупки. Причём речь тут идёт не о повседневных пустяках, а о чём-то дорогом, ценном. Просто взять и потратить необходимую сумму Раки вряд ли смогут. И, если сложности с деньгами действительно окажутся значительными, то влезать в непомерные долги из-за нового приобретения, конечно, не стоит. Однако, если изыскать требуемые средства удастся, то отказывать себе в нём не нужно, поскольку в перспективе выяснится, что оно может принести Ракам немалую прибыль.

Финансовая ситуация у Близнецов

В течение почти всего года – по ноябрь включительно – на Близнецов будет воздействовать Юпитер в оппозиции. Этот транзит несёт в себе моменты – и даже периоды – финансовой нестабильности. Проявляться это может в самых разных вещах (в зависимости от индивидуальных обстоятельств). Кто-то из Близнецов столкнётся с чужой неплатёжеспособностью, кто-то недополучит гонорар или премию. Кроме того, могут возникнуть риски убытков при совершении крупных покупок или продаж. Впрочем, если Близнецы решат осуществить какое-то ценное приобретение в июле, то в его успешности можно не сомневаться. В это время они будут находиться под защитой Венеры, которая благоприятствует выгодным покупкам.

Близнецы, которые ведут какие-то совместные (с бизнес-партнёрами и т.д.) проекты, должны быть готовы к переменам. На это указывает Плутон, который будет весь год пребывать в 8-м доме. При этом причиной перемен окажутся не они сами, а кто-то из тех, с кем им придётся иметь дело. Т.е. это будет связано с изменением уже чужой финансовой ситуации. Важным же в данном случае является элемент непредсказуемости, поскольку перемены тут могут иметь как позитивную, так и негативную «окраску».

А вот секстиль Урана (с января по сентябрь включительно) позволяет прогнозировать ряд процессов, которые точно повлияют на благосостояние Близнецов положительно. Касаться они с большой долей вероятности будут либо повышения их социального статуса, либо стабилизации, упрочения общественного положения. Причём произойдёт это неожиданно, и может быть вовсе не связано напрямую с обстоятельствами, в которых Близнецы в тот момент окажутся.

В общем, всё не так уж и плохо. Очевидно, что, хотя определённые финансовые сложности в жизни некоторых представителей зодиакального круга возникнуть могут, однако любые проблемы окажутся разрешимыми. И поэтому правильнее говорить, что в 2019 году нет по-настоящему бедных знаков Зодиака, а есть знаки, которым придётся уделять денежным вопросам немного больше времени, чем остальным.