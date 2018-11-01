При очередной смене календаря все мы ждём волшебных изменений, а одинокие сердца хотят, прежде всего, душевного тепла, для чего необходимо наладить личные отношения. Но не всегда волшебные метаморфозы вовлекают нас в нечто совершенно новое, в некоторых случаях они приводят к возврату к старым привычкам. Звёзды приоткрывают завесу тайн любовного гороскопа, астрологи назвали 3 знака Зодиака, которые возобновят отношения после разрыва в 2019 году. Одни смогут наконец отвести партнёра под венец, другие превратят отношения в удобную тянучку.

Большие перемены в год Свиньи случатся у представителей всех знаков Зодиака. Пертурбации коснутся разных жизненных сфер. И названы только 3 знака Зодиака, которые вернут своих бывших в 2019 году. «Склеить» любовь заново – дело непростое, требующее огромных эмоциональных затрат и силы характера. Вы готовы ступить на этот сложный путь?

Знаки Зодиака, которые вернут своих бывших в 2019 году

Учтите, гороскоп – не решебник сложных жизненных задачек. Звёзды лишь подсказывают, в каком направлении двигаться, дают шанс воплотить задуманное. А уж мыслить и действовать приходится конкретно каждому из нас. Результат зависит от того, насколько правильно вы истолкуете шпаргалку небесных покровителей, что предпримете для достижения цели. 3 знака Зодиака, которые возобновят отношения после разрыва в 2019 году: Раки, Козероги, Рыбы. Хотите узнать, как заполучить обратно бывших возлюбленных, а может, лучше вообще о них забыть? Вот что говорят по этому поводу астрологические подсказки.

Раки: ищите стабильность, регулируйте баланс

Звёзды вдруг станут так, что представители самого эмоционального и чувствительного знака Зодиака вздумают вернуть бывших. Решение дастся не легко. Некоторое время Раки потратят на усмирение душевных страданий, потом ещё немного полечат разбитые когда-то сердца. После всех терзаний ощутят всепоглощающее прощение, с оптимизмом приступят к возобновлению отношений. Удивительно, но особых усилий не понадобится. Астрологи предупреждают: действуйте только в здравом уме и трезвой памяти. Заранее подумайте, не всплывут ли в душе былые обиды? Объективно оценивайте поведение партнёра, если ничего не изменилось, зачем танцевать на старых граблях?

Козероги: готовьтесь понять и простить

Несмотря на внешнюю серьёзность и неприятные воспоминания о разрыве, представители этого знака дозреют, попытаются открыться перед бывшими. Цель Козерогов в 2019 году: дать последний шанс тем, кого когда-то любили. Ну, или убедиться, что о разрыве не стоит сожалеть. Астрологи говорят, главная проблема – необходимость контролировать окружающих. Свободолюбивым партнёрам это не нравится, поэтому отношения и не складываются. Текущая попытка воссоединения окажется напрасной, если вы по-прежнему будете пытаться управлять чувствами. Попробуйте расслабиться, жить эмоциями.

Рыбы: скорее всего, дело завершится свадьбой

Представители этого особенного знака Зодиака ненавидят драмы, всячески пытаются избежать их. Плывя по реке текущих событий, инертные Рыбы вначале и не заметят, что их увлекает водоворот забытых страстей. Чувства вспыхнут вновь, бывшие будут настаивать на возобновлении отношений. Остаётся только решить, готовы ли вы вернуть партнёра или стоит искать новых знакомств. В первом случае очень вероятен брачный союз.

Внимание, если вы не попали в список знаков Зодиака, которые возобновят отношения после разрыва в 2019 году, это не значит, что изменений и неожиданных поворотов не будет. Помните о том, что в паре всегда есть двое. Возможно, вы окажетесь той самой второй половинкой.