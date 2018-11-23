Готовьте обручальные кольца, присматривайте свадебные платья! Год хозяюшки-Свиньи - волшебное время, наполненное любовью и романтикой. Звёзды говорят, что кое-кому пора наконец забыть о взаимных притирках и проверках! Астрологи назвали 3 знака Зодиака, которые выйдут замуж в 2019 году. Проказник Амур наточил стрелы, но ранят они не всех. Зато тех, в кого попадут, ожидает долговременный и счастливый союз. Готовиться ли вам к свадьбе в ближайшие двенадцать месяцев? Проверьте, что прогнозируют звёзды.

Важные изменения в жизни произойдут у представителей всех знаков гороскопа. Занимательные метаморфозы охватят разные сферы: карьеру, финансы, личные отношения, здоровье. Астрологи утверждают, что в 2019 году ласковые волны океана любви коснутся пяти знаков Зодиака. Ждите бурных романов с ураганами страсти. Будет всё: романтика, цветы, слёзы и даже битая посуда. Важно то, что представительницам только трёх знаков стоит ждать замужества с вероятностью 99,9%. Посмотрим, кто эти счастливицы.

Свадьба в 2019: 3 знака Зодиака, которые выйдут замуж в этом году

Бракосочетание – неординарное яркое событие, которое дарит незабываемые впечатления на всю жизнь. Естественно, при условии, что союз удачный, а между партнёрами наличествует взаимопонимание. Любовный гороскоп 2019 полон удивительных сюрпризов. Изменений в сфере личных отношений следует ожидать буквально всем. Другой вопрос, какими они будут: приятными или нет.

А теперь конкретнее о том, кому уже нужно присматривать свадебное платье и подумывать над составлением списка гостей.

По уверениям астрологов, в 2019 году звёзды особенно предрасположены к наведению порядка в личных делах барышень Скорпионов, Стрельцов и Рыб. Почему небесные покровители выбрали именно эти знаки Зодиака, нам не ведомо, но свадьбе быть! А теперь подробности.

Скорпионы. Приготовьтесь сказать заветное: «Я согласна»!

Решайте, как будете праздновать, кого пригласите. Наконец-то вы сможете конкретизировать отношения, связав судьбу с любовью всей жизни! Сильнейшие чувства проломят стены одиночества даже самых некоммуникабельных представительниц этого знака. Ваши чувственные флюиды сразят буквально всех мужчин. Только не разменивайтесь на случайные связи и романы-однодневки, они не принесут ни настоящих чувств, ни какого-либо удовлетворения. Доверьтесь интуиции, она подскажет, кто та самая половинка, с которой будет тепло и комфортно всю жизнь. Особенное расположение звёзд астрологи обещают в конце осени.

Стрельцы. Совсем скоро для вас заиграет марш Мендельсона!

Амур серьёзно озаботился судьбой огненных ветрениц, решив заставить их забыть о статусе «в активном поиске». Да, барышни-Стрельцы – счастливицы, которых в 2019 году ожидает счастливый союз. Правда, некоторые из них неохотно согласятся расставаться с личной свободой. Не жалейте и не бойтесь. Ваш выбор будет правильным. Вторая половинка не разочарует, хотя периодически попытается проверить на верность. А ещё астрологи обещают весёлую и непредсказуемую свадьбу, которую друзья и знакомые запомнят на долгое время.

Рыбы. Вы придумали, в какую рамочку поставите свидетельство о браке?

Одиноким Рыбкам звёзды приготовили очень перспективные с любовной точки зрения знакомства. А тех, кто уже в отношениях, партнёры окружат нежностью и заботой, не оставляя шансов на независимое одиночество. Особенно будьте начеку летом. Это – благоприятное время, когда вероятнее всего вы услышите заветное предложение. Смело соглашайтесь, звёзды контролируют события, второго шанса может и не быть.

Не нашли себя в заветном списке? Не огорчайтесь, если очень захотеть, небесные покровители обязательно откликнутся. А вы взорвёте гороскоп, дополнив список 3-х знаков Зодиака, которые выйдут замуж в 2019 году.