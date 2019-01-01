4 знака Зодиака, которые никогда не смогут стать хорошими мужьями

Астрологи рекомендуют, перед тем как вступать в брак, выяснить, что из себя представляет будущий супруг. А это зависит от зодиакального созвездия, под которым он родился. Они даже выделили две группы мужчин, в первую вошли те, которых можно назвать прекрасными мужьями, семейная жизнь с ними подарит только радость и счастье, вторая – совершенно не приспособленные к брачным отношениям. К ним отнесли четыре знака – Овен, Телец, Рак и Лев.

Знаки Зодиака, которые никогда не смогут стать хорошими мужьями

Овен. Люди этого знака - сильные и независимые, поэтому им очень скучно в отношениях. Они обожают командовать и подчёркивать свою индивидуальность. Они не терпят, когда им перечат, считая себя всегда правыми. К тому же они не любят решать чужие проблемы, поэтому если супруга попадёт в сложную ситуацию, Овен моментально станет жестоким. Эти черты характера могут стать причиной быстрого расставания. Конечно, это не означает, что семейные отношения с Овнами первоначально обречены на провал, но то, что с ними не легко – факт.

Телец. У этого знака сверхзавышенные требования ко второй половинке, которым не все могут соответствовать. Конечно, они не будут биться в конвульсиях и рвать волосы, если ему достанется неидеальная супруга (кстати, женские истерики они переносят довольно спокойно), но всё же терпеть её постоянные ошибки они не станут. Первоначально корректно на них укажут, однако после, когда чаша терпения переполнится, превратятся в сметающего всё на своём пути быка. Одним словом, чтобы создать гармоничные отношения с Тельцом, нужно быть толстокожей и не бояться, если в этом нуждается супруг, бросать ему периодически вызовы.

Рак. Этот знак тщательно выбирает себе партнёра для жизни, досконально изучая достоинства и недостатки девушки. И, если, на его взгляд, изъянов будет много, то, скорее всего, он не решится на создание союза с ней. Однако и после Рак будет постоянно устраивать проверки для своей второй половинки на «профпригодность», с лёгкостью расставаясь с не прошедшей экзамен. Но и это ещё не всё, Раки редко покидают свою зону комфорта, поэтому той, кто посягнёт на неё, придётся не легко. Ему нужна партнёрша, которая придаст ему силы и уверенности в себе.

Лев. Представители этого зодиакального знака – эгоистичные ревнивцы, что сильно усложняет отношения с ними. Они не стесняются проявлять свои чувства, но того же требуют и от своего партнёра, чем часто ставят любимую в сложную ситуацию, тем более, если она стеснительная и робкая. Жизнь с ними, с одной стороны, замечательна, но с другой – очень сложная, так как напоминает борьбу за право быть свободным. Поэтому с ними уживаются либо такие же сильные личности, как они, либо тихие и покорные.

Не факт, что выйдя замуж за вышеприведённые знаки Зодиака, вы будете несчастливы, ведь отношения в семье зависят во многом и от женщины. Под её влиянием кто-то станет добрее, кто-то нежнее, а кто-то покладистее. Главное, подобрать к мужчине ключик.