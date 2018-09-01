ТОП-5 лучших мужей по знаку Зодиака

Преданный семьянин, успешный бизнесмен, рачительный хозяин, непревзойденный романтик. Список требований женщин к сильной половинке на самом деле бесконечный, но лидируют именно эти. Да, найти единственного, который соответствовал бы перечисленным параметрам непросто. Кому-то везет, а кто-то в процессе долгих поисков разочаровывается в мужчинах, отказывается от мыслей о браке. Твердо намерены выйти замуж? Ограничьте круг поиска достойных кандидатов! Звезды подскажут, кто они – лучшие мужья по знаку Зодиака. Заглянем в гороскоп и выберем ТОП-5 лидеров.

Лучшие мужья по знаку Зодиака

5 место – Овен

Главные достоинства представителей этого знака: мужественность, пылкая страсть, неуемный романтизм, лебединая преданность. Хотите превратить жизнь в неувядающий конфетно-букетный период? Смело влюбляйте в себя Овна. Только учтите, красивые отношения продлятся ровно до тех пор, пока он пылает страстью. Чтобы поддерживать пламя, выясните, каков идеал женщины вашего мачо, и соответствуйте ему. Но воздерживайтесь от критики, иначе избранник сбежит.

4 место – Рак

Этот знак подходит женщинам, которые стремятся обрести свое счастье в тихой комфортной семейной гавани. Муж – душка будет заботиться, баловать подарками, делать все возможное, чтобы семья жила в достатке. Но все в меру собственной практичности. И еще приготовьтесь к тому, что мужчины-раки, как правило, достаточно неряшливы в быту. Пенять им на это – ранить нежную душу.

3 место – Рыба

Вариант для сильных и властных женщин. Главное достоинство мужчин-рыб – умение любить по-настоящему, бескорыстно, но ими нужно управлять. Если получится, вам обеспечено безбедное будущее и превосходные интимные отношения. В числе недостатков – постоянное стремление вильнуть «налево». Что уж поделаешь, верность – самая слабая черта характера Рыб.

2 место – Козерог

Если в числе потенциальных женихов присутствуют представители этого зодиакального созвездия, забудьте о других кандидатах, без промедления готовьте кольца и тащите под венец. Но учтите, харизматичные, умные, веселые, хозяйственные Козероги – магнит для женщин. Мужа придется постоянно чем-то увлекать и озадачивать, иначе уведут пираньи-конкурентки. Впрочем, такие мужчины могут все, если их правильно мотивировать.

1 место – Дева

Вот они – лучшие мужья по знаку зодиака. Идеалисты в буквальном понимании этого термина. За чтобы не взялись, все-то у них получается: карьера на высоте, дом – полная чаша. Мужчины Девы не брезгуют ни кулинарией, ни уборкой, ни воспитанием детей. Доводят любое дело до идеального финала. Вы спросите, а где же пресловутая «ложка дегтя»? Отвечаем: в выборе избранницы. Они просто не хотят жениться. Астрологи подсказывают барышням: если хотите штамп в паспорте, наступите на горло собственному самолюбию, бейте на жалость (это - ахиллесова пята Дев).

Вот такие сюрпризы приготовили нам гороскопы. Но недостаточно просто знать, кто лучшие мужья по знаку зодиака. Информацию необходимо проанализировать, дополнительно проштудировать варианты совместимости, примерить на себя все «за» и «против». Ну, а после приниматься за поиски счастья.