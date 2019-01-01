6 самых неотразимых знаков Зодиака

Безусловно, все зодиакальные знаки по-своему привлекательны, ведь у каждого есть своя изюминка, которая делает их притягательными для окружающих. Однако, как считают астрологи, есть шесть самых неотразимых знаков Зодиака, которые, даже сами того не желая, очаровывают противоположный пол так, что кругом голова идёт. Интересно, кто же это?

Самые неотразимые знаки Зодиака

Водолеи. Они привлекательны, как внешне, так и духовно. Этот знак отличается оригинальностью, независимостью и высоким интеллектом, поэтому с ними никогда не скучно. Водолеи настолько чувственные, что просто магнетизируют противоположный пол. Потому каждому хочется понять, что же скрывает этот знак, их таинственность интригует и манит. Тот же, кто сможет раскрыть секрет Водолея, навсегда привяжет его к себе. А это довольно сложно.

Весы. Рождённые под этим знаком обладают прекрасной душой. Они честные и искренние в своих чувствах. Весы – мастера ухаживания: комплименты, томные взгляды, ужины при свечах, цветы, необычные свидания, красивая музыка и т.п. К тому же, они обладают высококлассным искусством любви – страсть проявляется не только во время интимной близости, но и в обыденной жизни – горячие взгляды, жаркие прикосновения, романтические подарки. Этот зодиакальный знак может завести своего партнёра даже на расстоянии.

Скорпионы. Они умело выстраивают отношения с партнёрами, которым полностью доверяют, но таких очень мало. Этот знак страстен, эмоционален и энергичен. Любитель экспериментов в постели. Скорпионы обладают массой талантов для привлечения противоположного пола, они фантастичны и притягательны, однако добиться их расположения очень сложно, что ещё больше влечёт к ним противоположный пол.

Стрельцы. Их улыбка покоряет, у них прекрасное чувство юмора и заразительный смех, потому они с лёгкостью завоёвывают сердца окружающих. Их природная лучезарность и дружелюбие, а также жажда приключений и весёлого времяпрепровождения наполняет всех счастьем и радостью, поэтому многие и стремятся к Стрельцу в поисках любви, и никогда не получают отказа, ведь этот знак просто создан дарить любовь.

Лев. Они обожают находиться в центре внимания, однако назвать их выскочками нельзя. Они щедрые, харизматичные и очень добрые. Для них жизнь – это сцена, на которой они могут сыграть любую роль, всё будет зависеть от зрителей. Если понадобится, Лев может быть слабым, но при виде сильного человека резко превращается в беззащитного, нуждающегося в покровителе. Ещё одна привлекательная черта этого знака – это всегда оптимистичный настрой, поэтому рядом со Львом все проблемы просто исчезают, притом безвозвратно: он мастер успешного решения сложных задачек.

Близнецы. Этот зодиакальный знак – душа компании, у него масса идей, как развеселить и развлечь окружающих. Близнецы непревзойдённые собеседники, остроумны, игривы и очень внимательны. Они урождённые дипломаты, никогда не спросят лишнего, считая, что человек, если захочет, сам расскажет. Их ценят за их прекрасное качество - они дают партнёру независимость и простор, при этом ненавязчиво заботясь о нём. Одним словом, с этим знаком комфортно и уютно.

Вы не нашли себя в этом списке самых неотразимых знаков Зодиака? Не стоит расстраиваться. Наверняка, в вашем арсенале есть масса приёмчиков для привлечения противоположного пола, которыми вы в любой момент сможете воспользоваться. Но это ваша маленькая тайна, о которой даже не догадываются всезнающие астрологи.