Астрологи уже начали раскрывать нам тайны будущего. Они рассказали, что для многих зодиакальных знаков год Свиньи пройдёт в позитивном ключе, так как Свинка по своей натуре добрая и коммуникабельная, готовая идти на уступки и дарить много радости. Поэтому кто-то обязательно разбогатеет, кто-то переедет, а кто-то встретит любовь всей своей жизни. Хотите узнать, повезёт ли вам в любви в следующем году? Оказывается, астрологи выделили 5 знаков Зодиака, которые найдут новую любовь в 2019 году.

Знаки Зодиака, которые найдут новую любовь в 2019 году

Телец

Вы давно мечтали о большой любви? В 2019 году она обязательно постучится к вам в двери. Страсть поглотит вас в своей пучине, что очень удивит даже вас самих, ведь Тельцы от природы сдержанны в своих чувствах. Но в год Свиньи вас просто прорвёт. Весь мир перевернётся рядом с любимым человеком, которого, кстати, вы можете встретить при весьма банальных обстоятельствах – у вас спросят дорогу, и вам окажется по пути. В итоге – вечер вы проведёте вместе, а к концу года вы будете жить в другом городе или стране, так как ваша любовь – приезжий человек.

Идеальная совместимость в 2019 году с Раком, а несовместимость - с Водолеем.

Близнецы

Вы будете безумно счастливы, ведь лето 2019 года подарит вам массу приятных событий. Во-первых, вы сможете отправиться в путешествие по красивым местам, о которых так давно мечтали, а во-вторых, там встретить свою вторую половинку. Ваш роман будет бурным и очень страстным. Вы окажетесь словно в доброй сказке, полной любви и чудес, у которой счастливый конец – уже осенью ожидается свадьба. После которой вы сможете уже вместе со второй половинкой начать писать свою книгу счастливой жизни.

Идеальная совместимость в 2019 году с Рыбами, а несовместимость - с Раком.

Дева

Вы давно мечтали найти свою любовь? И вот в 2019 году высшие силы услышали вас и решили исполнить ваше желание. Главное, не игнорируйте знаки, которые подаёт вам судьба – не отталкивайте новых знакомых, один из них послан вам, чтобы сделать вас счастливыми. Вам необязательно начинать серьёзные отношения сразу, дайте себе время полюбить по-настоящему того, кто рядом с вами, а ему раскрыть свою душу перед вами, чтобы вы наконец-то уяснили, что это тот, о ком вы так давно грезили.

Идеальная совместимость в 2019 году со Львом, а несовместимость - с Овном.

Скорпион

Дорогие Скорпионы, у астрологов есть отличная новость – ваше лето будет наполнено романтическими знакомствами. И существует большая вероятность того, что вы влюбитесь так, как в юности, забыв об обязательствах, работе и предательстве любимого. Ведь именно оно и стало причиной вашего недоверия к тем, кто искренне вас любит и ценит? Вы наконец-то поймёте, что ваша жизнь зависит не только от вас, судьба горазда и сама решать, притом весьма неплохо. Также велика вероятность того, что уже в конце 2019 года вы вступите в брак.

Идеальная совместимость в 2019 году с Козерогом, а несовместимость - с Овном.

Козерог

Вы сможете встретить свою любовь, но при одном условии, что наконец-то начнёте доверять другим людям. Как только вы избавитесь от созданных вами же рамок, окружающие увидят вас настоящими. Это и станет толчком для признания вам в своих чувствах. Большая любовь захлестнёт вас в начале мая и она окажется на всю жизнь. С любимым человеком вы почувствуете себя нужными не за что-то, а вопреки.

Идеальная совместимость в 2019 году со Скорпионом, а несовместимость - со Стрельцом.

Астрологи перечислили лишь 5 знаков, которых 2019 год осчастливит любовью, но это не значит, что другие зодиакальные знаки проведут это время в одиночестве. Нет, нет и ещё раз нет. Просто у них на первый план может выйти работа, деньги или же другие отрасли жизни, которые принесут им не меньше счастья, чем этой «пятёрочке» любовь.