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Восточный гороскоп на 2019 год Жёлтой Земляной Свиньи

Восточный гороскоп на 2019 год Жёлтой Земляной Свиньи

Свинья – 12-й знак астрологического восточного пантеона. И это даёт надежду на скорое обновление, заставляет подводить итоги и строить новые глобальные планы. А поскольку новая Хозяйка года обладает немалым числом позитивных черт, то это позволяет рассчитывать на справедливость со стороны Судьбы.

 

Но что говорит восточный гороскоп на 2019 год Жёлтой Земляной Свиньи каждому из знаков? Прогнозы для них разнятся, однако дают возможность выделить пару общих тенденций. Первая из них заключается в том, что в этот период желательно поменьше хитрить и не искать «халявы». Вторая указывает на то, что везти в 2019 году в первую очередь будет трудягам, готовым брать на себя ответственность и не боящимся обязанностей. Как используют свои возможности представители различных знаков – вопрос, на который нельзя дать однозначный ответ. Но то, что они – возможности – будут, не вызывает сомнения.

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Автор: Гороскопы онлайн на Signorina.ru
Вчера, 07:53

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