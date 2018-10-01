Шикарный коричнево-голубой макияж: урок с фото

В этом мастер-классе мы выполним шикарный коричнево-голубой макияж, который на контрасте смотрится очень эффектно. Такой шикарный макияж подойдёт для любого цвета глаз, что делает его универсальным. А простой пошаговый урок с фото поможет воссоздать эту красоту.

Для выполнения шикарного коричнево-голубого макияжа вам понадобятся:

палитра сине-голубых теней;

серо-коричневый карандаш для глаз;

коричневые тени в светлом и тёмном оттенках;

чёрная подводка;

тушь;

кисти для макияжа.

Урок коричнево-голубого макияжа с пошаговыми фото

Для того, чтобы цвет проявился как следует, нужно выполнить качественную подложку. Обязательно нанесите тонкий слой тональной основы после специальной базы под тени. Это сделает макияж более стойким. Не стоит наносить светлые тени для закрепления тона. Лучше воспользоваться праймером или кремовыми тенями, чтобы тени накладывались плотным слоем.

Макияж начнём с проработки подвижного века и работаем только до верхней складки. Наносим тени от внешнего уголка по ресничному ряду. Сначала используем самый тёмный синий оттенок и наносим широкую стрелку от уголка к зрачку. Держим плоскую кисть под острым углом и вытягиваем цвет по веку.

Делаем переход на следующий цвет, затрагивая предыдущий. Сохраняем косую линию до конца и дальше выполняем градиент более светлыми оттенками до самого внутреннего уголка. Старайтесь, чтобы верхняя граница была чёткой.

Дальше сделаем подложку для коричневого цвета при помощи серо-коричневого карандаша. Он используется для прорисовки карандашных деталей и именно поэтому должен быть средним по твёрдости, чтобы была возможность хорошо его растушевать.

Карандаш нужно заточить и обвести сначала верхнюю границу в складке по контуру тушёвки. Дальше подводим нижнее веко и соединяем с верхним в форму лепестка, уголок которого будет чуть выше настоящего.

Плоской кистью растушёвываем карандашную деталь. Предварительно нанесите карандаш на кисть. Из верхней складки тушуем карандаш вверх, а нижнее веко - к уху. Тушёвка увеличится приблизительно на 0,5-0,7 см. Покройте край светлыми тенями, чтобы дальше приступить к работе с сухими тенями.

Сначала по карандашной тушёвке нанесём светлый коричневый оттенок. Лучше это делать пушистой кистью. Соблюдаем форму карандаша.

Так как мы приближаемся к границе с синим цветом, сначала прорабатываем зону складки. Наносим тёмный коричневый цвет впритык к синему. Этот слой будет плотным, а затем растушёвываем его на светлый коричневый. При этом соблюдаем изначальную форму.

Под бровь нанесите матовые светлые тени. Это может быть и лёгкий перламутр, но с очень деликатным сиянием, чтобы не было перебора в макияже.

Сделаем макияж более чётким и графичным при помощи чёрной подводки. Ведём её тонкой кистью от внутреннего уголка и повторяем форму века, изгиб внешней детали и завершаем рисовать стрелочку.

Прокрашиваем ресницы.

При необходимости можно добавить глубину при помощи чёрных теней, растушевав их слегка по нижнему веку от ресничного ряда.