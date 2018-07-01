Красивый макияж глаз в коричнево-голубых тонах: урок с фото

В этом мастер-классе мы выполним очень красивый макияж глаз в коричнево-голубых тонах, который может подойти и в качестве вечернего, и свадебного, и макияжа для фотосессии. Такого плана макияж нравится многим девушкам, так как он визуально делает глаза больше, стрелка утолщает ресничный ряд, а светлое подвижное веко делает взгляд свежее.

Для создания красивого макияжа в коричнево-голубых тонах вам понадобятся:

белые и голубые тени;

палитра коричневых оттенков;

чёрная подводка;

кисти;

перламутровые светлые тени в уголок и под бровь.

Урок макияжа в коричнево-голубых тонах

Голубой оттенок можно всегда заменить фиолетовым или зелёным, так же как и холодные оттенки коричневого на тёплые.

Перед выполнением такого макияжа лучше всего как следует проработать кожу век. Очистите кожу и нанесите тонким слоем базу под тени, которая предотвратит скатывание и отпечатывание подводки. Прорабатывайте как нижнее, так и верхнее веко. Затем нанесите тонкий слой тональной основы и закрепите её тенями под цвет кожи. Подберите также водостойкую подводку, чтобы макияж наверняка продержался долго и вы себя чувствовали уверенно в течение всего дня и вечера.

Для выполнения следующего этапа веко должно быть сухим. Кистью проводим полосу коричневыми тенями между подвижным и неподвижным веком. Ровно там, где заканчивается складка, хвостик этой детали будет сразу направлен вверх к виску. Эта полоса должна быть очень интенсивной, так как мы будем из неё тушевать.

Направляем ручку кисти к виску, ворс кисти держим под острым углом и тушуем тени до образования естественной дымки. Если неподвижное веко намного больше подвижного, то тушёвка не должна быть больше половины расстояния от складки до брови.

Чтобы коричневая дымка была более плавной, по тушёвке пройдёмся более светлым оттенком, который нейтрализует тёмно-коричневый.

Очистите зону подвижного века от осыпавшихся коричневых теней и полностью покройте белым оттенком. Слой должен быть плотным и впритык к линии складки.

Под острым углом тушуем голубой цвет, начиная с внешнего уголка глаза. Рисуем будто бы голубую стрелочку по ширине века, но стушёвываем её с белыми тенями.

В уголок глаза наносим светлый перламутровый оттенок для деликатного сияния.

Начинаем рисовать стрелку с её конца. Сначала задаём направление к виску, а затем соединяем с линией по верхнему ресничному ряду. Постепенно стрелка утолщается.

Нижнее веко мы также не оставим без внимания и подведём коричневыми тенями, придав глазу объём. Линию нижнего века можно немного опустить вниз на несколько миллиметров от стрелочки или пустить строго по её хвосту.

Красим ресницы и получаем такой шикарный и красивый макияж в коричнево-голубых тонах.