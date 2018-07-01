Красота и здоровье » Уроки макияжа » Красивый макияж глаз в коричнево-голубых тонах: урок с фото

Красивый макияж глаз в коричнево-голубых тонах: урок с фото

В этом мастер-классе мы выполним очень красивый макияж глаз в коричнево-голубых тонах, который может подойти и в качестве вечернего, и свадебного, и макияжа для фотосессии. Такого плана макияж нравится многим девушкам, так как он визуально делает глаза больше, стрелка утолщает ресничный ряд, а светлое подвижное веко делает взгляд свежее.

 

Красивый макияж глаз в коричнево-голубых тонах: урок с фото

 

Смотрите также: Макияж в осенних тонах для зелёных и голубых глаз, урок с фото.

Для создания красивого макияжа в коричнево-голубых тонах вам понадобятся:

  • белые и голубые тени;
  • палитра коричневых оттенков;
  • чёрная подводка;
  • кисти;
  • перламутровые светлые тени в уголок и под бровь.

Урок макияжа в коричнево-голубых тонах

Голубой оттенок можно всегда заменить фиолетовым или зелёным, так же как и холодные оттенки коричневого на тёплые.

 

Для создания красивого макияжа в коричнево-голубых вам понадобятся фото 1

 

Перед выполнением такого макияжа лучше всего как следует проработать кожу век. Очистите кожу и нанесите тонким слоем базу под тени, которая предотвратит скатывание и отпечатывание подводки. Прорабатывайте как нижнее, так и верхнее веко. Затем нанесите тонкий слой тональной основы и закрепите её тенями под цвет кожи. Подберите также водостойкую подводку, чтобы макияж наверняка продержался долго и вы себя чувствовали уверенно в течение всего дня и вечера.

 

Нанесите тонким слоем базу фото 2

 

Для выполнения следующего этапа веко должно быть сухим. Кистью проводим полосу коричневыми тенями между подвижным и неподвижным веком. Ровно там, где заканчивается складка, хвостик этой детали будет сразу направлен вверх к виску. Эта полоса должна быть очень интенсивной, так как мы будем из неё тушевать.

 

Проводим полосу коричневыми тенями фото 3

 

Направляем ручку кисти к виску, ворс кисти держим под острым углом и тушуем тени до образования естественной дымки. Если неподвижное веко намного больше подвижного, то тушёвка не должна быть больше половины расстояния от складки до брови.

 

Тушуем тени до образования естественной дымки фото 4

 

Чтобы коричневая дымка была более плавной, по тушёвке пройдёмся более светлым оттенком, который нейтрализует тёмно-коричневый.

 

Пройдёмся более светлым оттенком по краю фото 5

 

Растушевать более светлый оттенок фото 6

 

Очистите зону подвижного века от осыпавшихся коричневых теней и полностью покройте белым оттенком. Слой должен быть плотным и впритык к линии складки.

 

Полностью покройте белым оттенком веко фото 7

 

Под острым углом тушуем голубой цвет, начиная с внешнего уголка глаза. Рисуем будто бы голубую стрелочку по ширине века, но стушёвываем её с белыми тенями.

 

Создавая макияж глаз в коричнево-голубых тонах тушуем голубой цвет фото 8

 

Стушевываем стрелку её с белыми тенями фото 9

 

В уголок глаза наносим светлый перламутровый оттенок для деликатного сияния.

 

В уголок глаза наносим светлый тон фото 10

 

Начинаем рисовать стрелку с её конца. Сначала задаём направление к виску, а затем соединяем с линией по верхнему ресничному ряду. Постепенно стрелка утолщается.

 

Начинаем рисовать стрелку фото 11

 

Постепенно стрелка утолщается фото 12

 

Нижнее веко мы также не оставим без внимания и подведём коричневыми тенями, придав глазу объём. Линию нижнего века можно немного опустить вниз на несколько миллиметров от стрелочки или пустить строго по её хвосту.

 

Подведём коричневыми тенями нижнее веко фото 13

 

Линию нижнего века немного опустить фото 14

 

Красим ресницы и получаем такой шикарный и красивый макияж в коричнево-голубых тонах.

 

Красим ресницы фото 15

 

Не пропустите другие уроки макияжа для начинающих с пошаговыми фотографиями.

 

макияж глаз коричневый голубой тон урок фото 16

 


 (голосов: 0)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:10

Размещение ссылок в комментариях запрещено!

Хэллоуин Хэллоуин

Красота и здоровье:

» Целлюлит

» Свадебные причёски

» Стрижки и прически

» Диеты и фитнес

» Уроки макияжа

» Секреты красоты

» Здоровье женщины

» Уход за телом

» Уход за кожей лица

» Новинки парфюмерии

» Уход за волосами

» Уроки маникюра