Соус из крыжовника к мясу с чесноком: рецепт с фото

Сегодня готовим яркий кисло-сладкий соус из ягод крыжовника к мясу с чесноком. Особым дополнением является красное полусухое вино, оно идеально подходит для данного соуса. Также добавим немного пряности хвойного розмарина, ароматного тимьяна, немного паприки и хмели-сунели. Соус по консистенции получается довольно густым, а внешне имеет приятный тёмно-розовый цвет.

Соус на основе крыжовника является базовым, и он легко получится, если соблюдать пошаговый рецепт. Но вы же можете экспериментировать, добавляя различные ягоды. К примеру, вкусно получится, если крыжовник заменить чёрной или красной смородиной. Что касается пряностей, смело добавляйте свои любимые. Соус просто идеально подходит для мясных жирных блюд. Шашлык, буженина, стейк, все эти мясные изделия наш соус чудесно дополнит и поможет легче переварить.

Список продуктов для соуса из крыжовника к мясу с чесноком:

крыжовник красный – 270-280 г;

лук фиолетовый сладкий – ½ часть;

репчатый лук – ½ часть;

чеснок – 2 зубчика;

вино красное полусухое – 0,5 л;

розмарин, тимьян, паприка, хмели-сунели;

растительное масло;

соль – 1 щепотка;

сахар – 35-40 г.

Процесс приготовления соуса из крыжовника к мясу с чесноком

Фиолетовый и репчатый лук очистите, просушите. Нарежьте луковицы тонкими полукольцами.

Переложите их в прогретую сковороду, заранее влив в нее несколько ложек растительного масла без запаха. Первые три минуты пропарьте лук, затем увеличив огонь, обжарьте его до начала зарумянивания.

Если ягоды крыжовника замороженные, накануне достаньте их из морозильной камеры, в течение 8-9 часов дайте им оттаять на полке холодильника. Если же ягоды свежие, промойте и обсушите их, откиньте подпорченные. Итак, крыжовник переложите к жареному луку, добавьте нарезанные пластинки чеснока.

Влейте поллитра красного полусухого вина, также подойдёт и сухое вино.

Теперь всыпайте по одной щепотке выбранных специй, добавьте немного соли. Прокипятите всё несколько минут на большом огне, чтобы выпарился алкоголь. Затем, убавив огонь, томите соус 7-8 минут.

Через мелкое сито перетрите ягоды, кожура должна остаться, а вот получившийся сок перелейте в сотейник.

Добавьте сахарный песок, отправьте сотейник на плиту, варите соус ещё примерно 5-6 минут, пока он не начнёт густеть.

Дайте соусу полностью остыть, подавайте его к столу.

Соус из крыжовника к мясу с чесноком готов. Приятного вам аппетита!