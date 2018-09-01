Сыроедческий майонез из семечек подсолнуха, подробный рецепт

Для тех, кто не приемлет магазинную сметану, созданную из молочных продуктов, есть отличная альтернатива этого соуса – сметана из семян подсолнечника. Её вкус получается более богатым за счет использования сырых семечек, но такое блюдо становится более калорийным! Растительная сметана замечательно подойдёт для заправок овощных свежеприготовленных салатов, добавления к выпечке или к заправке для мяса. Цвет такого соуса – сероватый, а не белый. В процессе охлаждения он меняется на более тёмный.

Кстати, если вы предпочитали майонез, то вы можете усовершенствовать этот рецепт и добавить в него немного яблочного или 9% уксуса. Тогда сметана превратится в майонез. Также можно добавить немного французской горчицы для пикантности.

Необходимые ингредиенты для приготовления сыроедческого майонеза из семечек подсолнуха:

1 ст. сырых очищенных семян подсолнечника;

0,5 ст. тёплой воды;

1 ч.л. растительного масла;

3-4 щепотки соли.

Приготовление сыроедческого майонеза из семечек подсолнуха

Растительное масло в сметане из семян подсолнечника содержится лишь для того, чтобы семечки могли как следует измельчиться с водой, иначе они сбиваются в большой ком и их очень трудно переработать. Промойте их в воде и поместите в чашу блендера или ёмкость для кухонного комбайна. Всыпьте немного соли. Если хотите приготовить майонез, то именно на этом этапе влейте его к промытым семенам.

Влейте немного растительного масла. Его можно заменить оливковым, кукурузным, подсолнечным нерафинированным и т.д. Затем влейте воду и измельчите всё содержимое в чаше или ёмкости. Желательно использовать пульсирующий режим, чтобы семена интенсивнее смешивались с водой и измельчались. Если предпочитаете гладкую сметану, то взбивайте её около 10-12 минут. Если же допускаете присутствие мелких кусочков, то измельчайте около 5-7 минут.

Готовая консистенция сметаны нежная и слегка пористая, благодаря пузырькам воздуха. Переложите соус в соусницу или пиалу, креманку и дайте слегка охладиться. Не бойтесь визуального потемнения – вкус у сметаны останется ярким и сочным.

Храниться такой растительный продукт может около 2-3 дней в холодильнике, но желательно помещать его в ёмкость с плотно закрывающейся крышкой, чтобы он не обветривался.

Сырые семечки можно приобрести на рынке и в любой момент приготовить из них такой соус, но помните, что после двухнедельного хранения семена подсолнечника в тепле могут прогоркнуть!

Сыроедческий майонез из семечек подсолнуха готов. Приятного вам аппетита!