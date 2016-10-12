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Сметанный соус для шаурмы, рецепт с фото

Думаю, многие из нас любят быстрые и сытные перекусы, что, конечно, не очень полезно для нашего организма. Но иногда можно побаловать себя аппетитной едой, к примеру, домашней шаурмой, которую обожают и взрослые и дети. Такой перекус прекрасно подойдёт для пикника или семейной прогулки. Обязательным компонентом шаурмы является соус. Можно использовать майонез или сметану, но лучше приготовить пикантный соус для шаурмы в домашних условиях. Это совершенно просто и быстро.

 

Сметанный соус для шаурмы: фото

 

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Ингредиенты для соуса для шаурмы:

  • Сметана - 50 г
  • Майонез - 50 г
  • Чеснок - 1-2 зубка
  • Яйцо перепелиное - 1 шт.
  • Петрушка - 2 веточки
  • Укроп - 2 веточки
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Ингредиенты для приготовления соуса: фото 1

Как приготовить сметанный соус для шаурмы в домашних условиях:

1) Сметану лучше взять пожирнее.  В глубокую миску добавьте сметану и майонез. Перемешайте до однородной консистенции.

 

Соединение сметаны и майонеза: фото 2

 

2) Разбейте перепелиное яйцо. Перемешайте ручным венчиком до однородности.

 

Добавление яйца: фото 3

 

3) Очистите зубочки чеснока, натрите на мелкой тёрке. Промойте петрушку и укроп, обсушите бумажной салфеткой, нарежьте мелко. Добавьте в сметанную смесь. Перемешайте. Приправьте молотым чёрным перцем и солью.

 

Добавление в соус чеснока и зелени: фото 4

 

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4) Соус для шаурмы готов. Начините лаваш любимой начинкой, сдобрите приготовленным соусом и угостите своих домашних.

 

Сметанный соус для шаурмы: фото

 

Приятного аппетита!

 

Сметанный соус для шаурмы: фото

 (голосов: 3)
Автор:
12 октября 2016
Фото: Светлана Светлая

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