Сметанный соус для шаурмы, рецепт с фото

Думаю, многие из нас любят быстрые и сытные перекусы, что, конечно, не очень полезно для нашего организма. Но иногда можно побаловать себя аппетитной едой, к примеру, домашней шаурмой, которую обожают и взрослые и дети. Такой перекус прекрасно подойдёт для пикника или семейной прогулки. Обязательным компонентом шаурмы является соус. Можно использовать майонез или сметану, но лучше приготовить пикантный соус для шаурмы в домашних условиях. Это совершенно просто и быстро.

Ингредиенты для соуса для шаурмы:

Сметана - 50 г

Майонез - 50 г

Чеснок - 1-2 зубка

Яйцо перепелиное - 1 шт.

Петрушка - 2 веточки

Укроп - 2 веточки

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Как приготовить сметанный соус для шаурмы в домашних условиях:

1) Сметану лучше взять пожирнее. В глубокую миску добавьте сметану и майонез. Перемешайте до однородной консистенции.

2) Разбейте перепелиное яйцо. Перемешайте ручным венчиком до однородности.

3) Очистите зубочки чеснока, натрите на мелкой тёрке. Промойте петрушку и укроп, обсушите бумажной салфеткой, нарежьте мелко. Добавьте в сметанную смесь. Перемешайте. Приправьте молотым чёрным перцем и солью.

4) Соус для шаурмы готов. Начините лаваш любимой начинкой, сдобрите приготовленным соусом и угостите своих домашних.

Приятного аппетита!