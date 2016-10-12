Сметанный соус для шаурмы, рецепт с фото
Думаю, многие из нас любят быстрые и сытные перекусы, что, конечно, не очень полезно для нашего организма. Но иногда можно побаловать себя аппетитной едой, к примеру, домашней шаурмой, которую обожают и взрослые и дети. Такой перекус прекрасно подойдёт для пикника или семейной прогулки. Обязательным компонентом шаурмы является соус. Можно использовать майонез или сметану, но лучше приготовить пикантный соус для шаурмы в домашних условиях. Это совершенно просто и быстро.
Ингредиенты для соуса для шаурмы:
- Сметана - 50 г
- Майонез - 50 г
- Чеснок - 1-2 зубка
- Яйцо перепелиное - 1 шт.
- Петрушка - 2 веточки
- Укроп - 2 веточки
- Соль - по вкусу
- Перец чёрный молотый - по вкусу
Как приготовить сметанный соус для шаурмы в домашних условиях:
1) Сметану лучше взять пожирнее. В глубокую миску добавьте сметану и майонез. Перемешайте до однородной консистенции.
2) Разбейте перепелиное яйцо. Перемешайте ручным венчиком до однородности.
3) Очистите зубочки чеснока, натрите на мелкой тёрке. Промойте петрушку и укроп, обсушите бумажной салфеткой, нарежьте мелко. Добавьте в сметанную смесь. Перемешайте. Приправьте молотым чёрным перцем и солью.
4) Соус для шаурмы готов. Начините лаваш любимой начинкой, сдобрите приготовленным соусом и угостите своих домашних.
Приятного аппетита!
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