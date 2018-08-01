Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками: рецепт с фото

Из всего разнообразия суповых рецептов такой пряный томатный суп с рисом и фрикадельками может стать частым блюдом на вашем повседневном столе. Томатная масса из помидоров в собственном соку придаёт супу приятный кисловатый вкус, а чеснок, тмин и перец делают его пряным. Мясо может быть любым: говядина, телятина, баранина, курица, кролик и т. п.

Для дополнительной витаминизации супа его обычно посыпают измельчённой зеленью. Некоторые любители добавляют в суп сметану. При любой подаче суп имеет свой особый неповторимый вкус. Соблюдая все рекомендации пошагового рецепта с фото, первое выйдет очень вкусным и питательным.

Ингредиенты для приготовления томатного супа с рисом и фрикадельками

Свинина (мякоть) – 200 г

Хлеб пшеничный чёрствый или батон – 2 ломтика

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 дольки

Рис пропаренный – 140 г

Бульон мясной – 850 мл

Помидоры, консервированные в собственном соку – 400 г

Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. ложки

Тмин молотый – 2 ч. ложки

Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка

Соль – по вкусу

Количество порций – 4.

Время подготовки – 10 минут.

Время приготовления – 45 минут.

Рецепт приготовления томатного супа с рисом и фрикадельками

Подготовить все необходимые ингредиенты.

Рис промыть до полного исчезновения мути.

Луковицу очистить и измельчить. Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и мелко порубить.

Помидоры протереть через сито и смешать с соком из банки.

Лук и чеснок выложить на сковороду с разогретым маслом и обжарить в течение 3 минут.

К луку и чесноку всыпать подготовленный рис и молотый тмин.

Всё вместе обжаривать при помешивании ещё 1 минуту.

В кастрюлю вылить бульон и томатную массу, добавить рис с луком, чесноком и тмином, соль и перец. Всё прокипятить в течение 15 минут, считая от начала закипания.

Мясо вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и пропустить через мелкую решётку мясорубки.

К молотому мясу добавить размоченный в воде и отжатый хлеб или батон без корок, поперчить и посолить по вкусу.

Фарш хорошо вымешать.

Из фарша скатать шарики весом 50 г.

В кипящий суп выложить фрикадельки.

Суп снова довести до кипения и поварить ещё 5 минут. Готовый суп оставить на горячей плите для настаивания на 10 минут.

Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками уже на столе. При подаче суп можно посыпать измельчённой зеленью. Приятного аппетита!