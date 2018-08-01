Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками: рецепт с фото
Из всего разнообразия суповых рецептов такой пряный томатный суп с рисом и фрикадельками может стать частым блюдом на вашем повседневном столе. Томатная масса из помидоров в собственном соку придаёт супу приятный кисловатый вкус, а чеснок, тмин и перец делают его пряным. Мясо может быть любым: говядина, телятина, баранина, курица, кролик и т. п.
Для дополнительной витаминизации супа его обычно посыпают измельчённой зеленью. Некоторые любители добавляют в суп сметану. При любой подаче суп имеет свой особый неповторимый вкус. Соблюдая все рекомендации пошагового рецепта с фото, первое выйдет очень вкусным и питательным.
Ингредиенты для приготовления томатного супа с рисом и фрикадельками
- Свинина (мякоть) – 200 г
- Хлеб пшеничный чёрствый или батон – 2 ломтика
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 2 дольки
- Рис пропаренный – 140 г
- Бульон мясной – 850 мл
- Помидоры, консервированные в собственном соку – 400 г
- Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. ложки
- Тмин молотый – 2 ч. ложки
- Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка
- Соль – по вкусу
Количество порций – 4.
Время подготовки – 10 минут.
Время приготовления – 45 минут.
Рецепт приготовления томатного супа с рисом и фрикадельками
Подготовить все необходимые ингредиенты.
Рис промыть до полного исчезновения мути.
Луковицу очистить и измельчить. Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и мелко порубить.
Помидоры протереть через сито и смешать с соком из банки.
Лук и чеснок выложить на сковороду с разогретым маслом и обжарить в течение 3 минут.
К луку и чесноку всыпать подготовленный рис и молотый тмин.
Всё вместе обжаривать при помешивании ещё 1 минуту.
В кастрюлю вылить бульон и томатную массу, добавить рис с луком, чесноком и тмином, соль и перец. Всё прокипятить в течение 15 минут, считая от начала закипания.
Мясо вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и пропустить через мелкую решётку мясорубки.
К молотому мясу добавить размоченный в воде и отжатый хлеб или батон без корок, поперчить и посолить по вкусу.
Фарш хорошо вымешать.
Из фарша скатать шарики весом 50 г.
В кипящий суп выложить фрикадельки.
Суп снова довести до кипения и поварить ещё 5 минут. Готовый суп оставить на горячей плите для настаивания на 10 минут.
Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками уже на столе. При подаче суп можно посыпать измельчённой зеленью. Приятного аппетита!
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