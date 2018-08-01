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Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками: рецепт с фото

Из всего разнообразия суповых рецептов такой пряный томатный суп с рисом и фрикадельками может стать частым блюдом на вашем повседневном столе. Томатная масса из помидоров в собственном соку придаёт супу приятный кисловатый вкус, а чеснок, тмин и перец делают его пряным. Мясо может быть любым: говядина, телятина, баранина, курица, кролик и т. п.

 

Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками

 

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Для дополнительной витаминизации супа его обычно посыпают измельчённой зеленью. Некоторые любители добавляют в суп сметану. При любой подаче суп имеет свой особый неповторимый вкус. Соблюдая все рекомендации пошагового рецепта с фото, первое выйдет очень вкусным и питательным. 

Ингредиенты для приготовления томатного супа с рисом и фрикадельками

  • Свинина (мякоть) – 200 г
  • Хлеб пшеничный чёрствый или батон – 2 ломтика
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 2 дольки
  • Рис пропаренный – 140 г
  • Бульон мясной – 850 мл
  • Помидоры, консервированные в собственном соку – 400 г
  • Масло подсолнечное рафинированное – 2 ст. ложки
  • Тмин молотый – 2 ч. ложки
  • Перец чёрный молотый – 1 ч. ложка
  • Соль – по вкусу 

Ингредиенты для приготовления томатного суп с рисом и фрикадельками

 

Количество порций – 4.

Время подготовки – 10 минут.

Время приготовления – 45 минут.

Рецепт приготовления томатного супа с рисом и фрикадельками

Подготовить все необходимые ингредиенты.

Рис промыть до полного исчезновения мути.

 

Рис промыть фото 1

 

Луковицу очистить и измельчить. Дольки чеснока очистить от сухой оболочки и мелко порубить.

 

Лук и чеснок нарезать фото 2

 

Помидоры протереть через сито и смешать с соком из банки.

 

Помидоры протереть через сито фото 3

 

Лук и чеснок выложить на сковороду с разогретым маслом и обжарить в течение 3 минут.

 

Лук и чеснок обжарить фото 4

 

К луку и чесноку всыпать подготовленный рис и молотый тмин.

 

Добавить рис и тмин фото 5

 

Всё вместе обжаривать при помешивании ещё 1 минуту.

 

Обжариваем, помешивая фото 6

 

В кастрюлю вылить бульон и томатную массу, добавить рис с луком, чесноком и тмином, соль и перец. Всё прокипятить в течение 15 минут, считая от начала закипания.

 

Добавить рис и томаты в бульон фото 7

 

Мясо вымыть, обсушить, нарезать небольшими кусочками и пропустить через мелкую решётку мясорубки.

 

Мясо измельчить фото 8

 

К молотому мясу добавить размоченный в воде и отжатый хлеб или батон без корок, поперчить и посолить по вкусу.

 

Добавить размоченный хлеб и специи фото 9

 

Фарш хорошо вымешать.

 

Сформировать фрикадельки фото 10

 

Из фарша скатать шарики весом 50 г.

 

Добавить фрикадельки в суп фото 11

 

В кипящий суп выложить фрикадельки.

 

Проварить томатный суп с рисом и фрикадельками 5 минут фото 12

 

Суп снова довести до кипения и поварить ещё 5 минут. Готовый суп оставить на горячей плите для настаивания на 10 минут.

 

Разлить суп по тарелкам, посыпать зеленью фото 13

 

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Пряный томатный суп с рисом и фрикадельками уже на столе. При подаче суп можно посыпать измельчённой зеленью. Приятного аппетита!

 

Вкусный пряный томатный суп с рисом и фрикадельками


 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 07:40
Фото: Ирина Константинова

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