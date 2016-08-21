Рисовый суп с куриными фрикадельками: рецепт с фото
Горячее обязательно должно присутствовать в рационе каждого человека каждый день. От этого зависит работа не только пищеварительной системы, но и всего организма в целом. Этот вкусный куриный суп с фрикадельками и рисом понравится и взрослым и детям. Следуйте за пошаговым кулинарным рецептом с фотографиями.
Ингредиенты для супа с фрикадельками и рисом:
- куриное филе целое - 500 грамм;
- рис круглый;
- картофель - 5 шт.;
- морковь - 1 шт.;
- 1 куриное яйцо;
- 1-2 луковицы;
- чёрный перец молотый, соль, лавровый лист, зелень свежая;
- мука;
- подсолнечное масло.
Рецепт приготовления рисового супа с фрикадельками:
1) Куриное филе хорошо промыть в проточной воде. Разрезать на кусочки, удалив всё ненужное – плеву, косточки (если имеются).
2) На мясорубке перемалываем филе. К филе, также через мясорубку, пропускаем репчатую очищенную луковицу.
3) Полученный фарш перемешиваем, добавляем соль. А кто любит поострее, добавьте чёрный молотый перец.
4) Также в фарш следует ввести 1 куриное яйцо. Всё хорошо перемешать и отставить на 5 минут, чтобы все ингредиенты между собой соединились.
5) Картофель нарезаем кубиками и ставим на огонь закипать.
6) Круглый рис необходимо промыть в воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. И когда картофель в кастрюле с водой закипел, добавляем в кастрюлю промытый рис.
7) Теперь приготовим заправку в суп. Луковицу мелко шинкуем, морковку натираем на мелкую тёрку.
8) В сковороде разогреваем подсолнечное масло. На нём сначала обжариваем лук.
9) Затем к луку добавляем морковку, и также обжариваем.
10) Теперь сделаем фрикадельки. Чайной ложкой набирайте фарш в руки, которые смачивайте в воде, чтобы фарш к ним не прилипал. И катаем фрикадельки. Их выкладывайте на поверхность, к которой они не прилипнут.
11) Когда рис и картофель почти готовы, опускаем в кастрюлю фрикадельки.
12) Солим суп.
13) Когда фрикадельки всплыли, добавляем в кастрюлю заправку для супа.
14) Даём супу прокипеть ещё 2 минутки.
15) Последним этапом добавим в кастрюлю мелко порезанную зелень и пару лавровых листов. И выключаем огонь.
Рисовый суп с куриными фрикадельками готов. Приятного аппетита!
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