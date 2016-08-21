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Рисовый суп с куриными фрикадельками: рецепт с фото

Горячее обязательно должно присутствовать в рационе каждого человека каждый день. От этого зависит работа не только пищеварительной системы, но и всего организма в целом. Этот вкусный куриный суп с фрикадельками и рисом понравится и взрослым и детям. Следуйте за пошаговым кулинарным рецептом с фотографиями.

 

Рисовый суп с куриными фрикадельками: фото

 

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Ингредиенты для супа с фрикадельками и рисом:

  • куриное филе целое - 500 грамм;
  • рис круглый;
  • картофель - 5 шт.;
  • морковь - 1 шт.;
  • 1 куриное яйцо;
  • 1-2 луковицы;
  • чёрный перец молотый, соль, лавровый лист, зелень свежая;
  • мука;
  • подсолнечное масло.

Ингредиенты для приготовления супа: фото 1

Рецепт приготовления рисового супа с фрикадельками:

1) Куриное филе хорошо промыть в проточной воде. Разрезать на кусочки, удалив всё ненужное – плеву, косточки (если имеются).

 

Куриное филе: фото 2

 

2) На мясорубке перемалываем филе. К филе, также через мясорубку, пропускаем репчатую очищенную луковицу.

 

Приготовление фарша: фото 3

 

3) Полученный фарш перемешиваем, добавляем соль. А кто любит поострее, добавьте чёрный молотый перец.

 

Добавление в фарш соли: фото 4

 

4) Также в фарш следует ввести 1 куриное яйцо. Всё хорошо перемешать и отставить на 5 минут, чтобы все ингредиенты между собой соединились.

 

Добавление в фарш яйца: фото 5

 

5) Картофель нарезаем кубиками и ставим на огонь закипать.

 

Приготовление картофеля: фото 6

 

6) Круглый рис необходимо промыть в воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. И когда картофель в кастрюле с водой закипел, добавляем в кастрюлю промытый рис.

 

Промытый рис: фото 7

 

7) Теперь приготовим заправку в суп. Луковицу мелко шинкуем, морковку натираем на мелкую тёрку.

 

Измельчённые овощи: фото 8

 

8) В сковороде разогреваем подсолнечное масло. На нём сначала обжариваем лук.

 

Пассеровка лука: фото 9

 

9) Затем к луку добавляем морковку, и также обжариваем.

 

Обжаренные овощи: фото 10

 

10) Теперь сделаем фрикадельки. Чайной ложкой набирайте фарш в руки, которые смачивайте в воде, чтобы фарш к ним не прилипал. И катаем фрикадельки. Их выкладывайте на поверхность, к которой они не прилипнут.

 

Подготовка фрикаделек: фото 11

 

11) Когда рис и картофель почти готовы, опускаем в кастрюлю фрикадельки.

 

Добавление фрикаделек в суп: фото 12

 

12) Солим суп.

 

Добавление в суп соли: фото 13

 

13) Когда фрикадельки всплыли, добавляем в кастрюлю заправку для супа.

 

Добавление заправки: фото 14

 

14) Даём супу прокипеть ещё 2 минутки.

 

Готовый суп: фото 15

 

15) Последним этапом добавим в кастрюлю мелко порезанную зелень и пару лавровых листов. И выключаем огонь.

 

Рисовый суп с куриными фрикадельками: фото

 

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Рисовый суп с куриными фрикадельками готов. Приятного аппетита!

 

Рисовый суп с куриными фрикадельками: фото

 (голосов: 2)
Автор:
21 августа 2016
Фото: Наталья Лузина

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