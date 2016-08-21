Рисовый суп с куриными фрикадельками: рецепт с фото

Горячее обязательно должно присутствовать в рационе каждого человека каждый день. От этого зависит работа не только пищеварительной системы, но и всего организма в целом. Этот вкусный куриный суп с фрикадельками и рисом понравится и взрослым и детям. Следуйте за пошаговым кулинарным рецептом с фотографиями.

Ингредиенты для супа с фрикадельками и рисом:

куриное филе целое - 500 грамм;

рис круглый;

картофель - 5 шт.;

морковь - 1 шт.;

1 куриное яйцо;

1-2 луковицы;

чёрный перец молотый, соль, лавровый лист, зелень свежая;

мука;

подсолнечное масло.

Рецепт приготовления рисового супа с фрикадельками:

1) Куриное филе хорошо промыть в проточной воде. Разрезать на кусочки, удалив всё ненужное – плеву, косточки (если имеются).

2) На мясорубке перемалываем филе. К филе, также через мясорубку, пропускаем репчатую очищенную луковицу.

3) Полученный фарш перемешиваем, добавляем соль. А кто любит поострее, добавьте чёрный молотый перец.

4) Также в фарш следует ввести 1 куриное яйцо. Всё хорошо перемешать и отставить на 5 минут, чтобы все ингредиенты между собой соединились.

5) Картофель нарезаем кубиками и ставим на огонь закипать.

6) Круглый рис необходимо промыть в воде несколько раз, пока вода не станет прозрачной. И когда картофель в кастрюле с водой закипел, добавляем в кастрюлю промытый рис.

7) Теперь приготовим заправку в суп. Луковицу мелко шинкуем, морковку натираем на мелкую тёрку.

8) В сковороде разогреваем подсолнечное масло. На нём сначала обжариваем лук.

9) Затем к луку добавляем морковку, и также обжариваем.

10) Теперь сделаем фрикадельки. Чайной ложкой набирайте фарш в руки, которые смачивайте в воде, чтобы фарш к ним не прилипал. И катаем фрикадельки. Их выкладывайте на поверхность, к которой они не прилипнут.

11) Когда рис и картофель почти готовы, опускаем в кастрюлю фрикадельки.

12) Солим суп.

13) Когда фрикадельки всплыли, добавляем в кастрюлю заправку для супа.

14) Даём супу прокипеть ещё 2 минутки.

15) Последним этапом добавим в кастрюлю мелко порезанную зелень и пару лавровых листов. И выключаем огонь.

Рисовый суп с куриными фрикадельками готов. Приятного аппетита!