Простой рецепт варенья из арбузных корок с пошаговыми фото

Мы всегда с нетерпением ожидаем наступления арбузного сезона, ведь мало найдётся людей, которые не любят сладкие сочные арбузы. Как правило, мы употребляем в еду только сладкую красную мякоть и даже не догадываемся, что из арбузных корочек, которые мы обычно выбрасываем, можно приготовить потрясающе вкусное лакомство!

Тут нужно заметить, что для варенья из арбузных корок нужно использовать ту твёрдую часть мякоти, которая имеет зелёный цвет и, конечно же, срезать жёсткую кожурку. Зато как приятно потом зимой открыть баночку с ароматным лакомством, которое пахнет летом, погрузиться в приятные воспоминания и наслаждаться этим изумительным вкусом.

Пошаговый рецепт поможет вам, ведь всё достаточно просто! Самый сложный процесс, это нарезка корочек. А далее уже всё совершенно просто – засыпаем сахаром и обязательно даём корочкам пропитаться им и пустить сок, затем провариваем массу в мультиварке или кастрюле до готовности в течение 40 минут.

Что примечательно – лакомство не засахаривается, прозрачные нежные кусочки корочек плавают в сладком ароматном сиропе, поэтому его можно подавать в креманках на праздничный стол.

Ингредиенты для приготовления варенья из арбузных корок:

корочки от арбуза (в очищенном виде) – 1 кг

сахар – 1 кг

плод лимона (по желанию)

Приготовление варенья из арбузных корок:

Самый лучший вариант для подготовки, это когда вымытый арбуз разрезаем на дольки, вырезаем нежную красную мякоть и подаём её к столу, а далее занимаемся корочками. Чтобы варенье было более сладким, стараемся оставлять на зелёной твёрдой части немного сладкой красной мякоти. Жёсткую кожицу обязательно срезаем овощечисткой, и у нас остаётся только зелёная часть корочки.

Режем подготовленные корочки на небольшие кусочки.

На этом этапе можно добавить измельчённый вместе с кожурой лимон, чтобы получить кисло-сладкий вкус.

Добавляем сахар.

Тщательно перемешиваем.

Выдерживаем массу 2-4 часа, за это время она пускает сок.

Перекладываем корочки в мультиварочную ёмкость и готовим их в режиме "тушение" примерно 40 минут. Можно готовить и в кастрюле под закрытой крышкой.

Готовую массу выкладываем в стерилизованные банки и закупориваем их.

Ароматное варенье из арбузных корок готово! Приятного чаепития!