Варенье из персиков пятиминутка: рецепт на зиму
Зимой так приятно открыть баночку с изумительным лакомством и намазать его на ломтик свежего хлеба, а можно испечь любимых булочек или бисквитов и устроить вечеринку с друзьями. Нужно заметить, что варенье из персиков пятиминутка не только вкусное, но и очень красивое – в сладком сиропе плавают ломтики персиков. Кстати, из него можно приготовить несколько десертов на зиму – мусс, сироп или желе.
Это потрясающее лакомство очень легко приготовить. Ведь для этого не нужно долго варить в несколько приёмов фрукты, как это делается по классическому рецепту. Всё гораздо проще – необходимо подготовить сочные спелые плоды персиков, засыпать их сахаром и дождаться, пока они немного засахарятся и пустят сок. Когда дольки персиков становятся прозрачными, их уже можно проваривать, но не долго – не более 5 минут. Этого времени вполне достаточно, чтобы ломтики персиков были готовы к заготовке на зиму.
Ингредиенты для приготовления на зиму варенья из персиков пятиминутка
- спелые плоды персиков – 800 г
- сахар – 500 г
- сок лимона – 1 ст.л.
Приготовление варенья из персиков пятиминутка
Для лакомства берём очень спелые плоды персиков. Если они ещё не совсем нужной нам кондиции, то их можно положить на пару дней в тёплое место, и они быстро доспеют.
Вымытые плоды делим пополам и убираем косточку, затем разрезаем плоды ещё пару раз на дольки необходимого размера.
Теперь засыпаем их сахаром, чтобы они пустили сок.
На это уйдёт не менее 3 часов, поэтому пока можно подготовить банки. Обязательно вымываем их содовым раствором и подвергаем процессу стерилизации.
Когда персики пустят сок, отправляем их в кастрюлю.
Ставим её на небольшой огонь, и как только масса начнёт кипеть – снимаем с поверхности пенку и засекаем 5 минут для готовки. Добавляем лимонный сок и осторожно перемешиваем.
Горячую массу закладываем по банкам и герметично укупориваем. Как только банки остынут, выносим их для зимнего хранения в кладовую.
Приятного аппетита!
Самое вкусное варенье из персиков - пятиминутка. Рецепт настолько прост, что его может повторить даже школьник старших классов, и вам будет чем угоститься зимой.
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