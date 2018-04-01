Кабачковое варенье с лимоном: рецепт с фото

Кабачковое варенье с лимоном лучше готовить в середине лета, когда, как правило, хозяйки стараются как можно больше заготовить разнообразных солений, варений и разносолов, чтобы потом зимой можно было порадовать домочадцев вкусными обедами. Интересно то, что по этому рецепту с фото можно приготовить изумительно вкусное варенье, хотя, судя по основному ингредиенту, у многих могут возникнуть сомнения.

Действительно, из кабачка можно приготовить массу вкусностей, но чтобы варенье? Оказывается, всего за полчаса можно приготовить потрясающе вкусное лакомство для всей семьи. А если его подать к праздничному столу на чаепитие, то немногие смогут отгадать основной ингредиент.

Отличное сочетание нейтрального вкуса нежных кабачков и кислых ноток лимона компенсируется необходимым количеством сахара. Пропорции рецептуры прекрасно подобраны таким образом, чтобы у варенья был оптимальный вкус – и не приторный сладкий и не кислый.

Ингредиенты для приготовления кабачкового варенья с лимоном

плоды кабачка (молочной зрелости) – 2 шт.

плоды лимона – 2 шт.

сахар – 1 кг

Приготовление кабачкового варенья с лимоном

Хорошо промываем плоды, обязательно чистим их от кожицы при помощи овощечистки. Затем режем произвольными ломтиками и измельчаем удобным для нас способом. Важно, чтобы получилась однородная кабачковая масса, которую можно откинуть на дуршлаг. Некоторые любят, чтобы в варенье попадались небольшие кусочки плодов, поэтому можно часть кабачков мелко порезать, а часть пропустить через мясорубку.

Чистим лимоны от кожуры, разделяем на дольки и обязательно убираем косточки. Затем измельчаем лимоны так же, как и кабачки.

Кладём в казан кабачковую массу, добавляем к ней лимонную массу и сахар.

Варим лакомство на умеренном огне 30-40 минут, регулярно снимая пенку с поверхности.

Горячее варенье укладываем в подготовленные сухие и чистые банки и герметично их закупориваем.

Кабачковое варенье с лимоном готово. Приятного аппетита!