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Кабачковое варенье с лимоном: рецепт с фото

Кабачковое варенье с лимоном лучше готовить в середине лета, когда, как правило, хозяйки стараются как можно больше заготовить разнообразных солений, варений и разносолов, чтобы потом зимой можно было порадовать домочадцев вкусными обедами. Интересно то, что по этому рецепту с фото можно приготовить изумительно вкусное варенье, хотя, судя по основному ингредиенту, у многих могут возникнуть сомнения.

 

Кабачковое варенье с лимоном: рецепт с фото

 

Действительно, из кабачка можно приготовить массу вкусностей, но чтобы варенье? Оказывается, всего за полчаса можно приготовить потрясающе вкусное лакомство для всей семьи. А если его подать к праздничному столу на чаепитие, то немногие смогут отгадать основной ингредиент.

 

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Отличное сочетание нейтрального вкуса нежных кабачков и кислых ноток лимона компенсируется необходимым количеством сахара. Пропорции рецептуры прекрасно подобраны таким образом, чтобы у варенья был оптимальный вкус – и не приторный сладкий и не кислый.

Ингредиенты для приготовления кабачкового варенья с лимоном

  • плоды кабачка (молочной зрелости) – 2 шт.
  • плоды лимона – 2 шт.
  • сахар – 1 кг

Ингредиенты для приготовления кабачкового варенья с лимоном фото 1

Приготовление кабачкового варенья с лимоном

Хорошо промываем плоды, обязательно чистим их от кожицы при помощи овощечистки. Затем режем произвольными ломтиками и измельчаем удобным для нас способом. Важно, чтобы получилась однородная кабачковая масса, которую можно откинуть на дуршлаг. Некоторые любят, чтобы в варенье попадались небольшие кусочки плодов, поэтому можно часть кабачков мелко порезать, а часть пропустить через мясорубку.

 

Кабачки очистить и измельчить фото 2

 

Кабачковую массу процедить фото 3

 

Чистим лимоны от кожуры, разделяем на дольки и обязательно убираем косточки. Затем измельчаем лимоны так же, как и кабачки.

 

Лимон для кабачкового варенья измельчить фото 4

 

Кладём в казан кабачковую массу, добавляем к ней лимонную массу и сахар. 

 

Добавить измельченный лимон и сахар фото 5

 

Варим лакомство на умеренном огне 30-40 минут, регулярно снимая пенку с поверхности.

 

Варим кабачковое варенье с лимоном фото 6

 

Горячее варенье укладываем в подготовленные сухие и чистые банки и герметично их закупориваем.

 

Разложить варенье в банки, укупорить фото 7

 

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Кабачковое варенье с лимоном готово. Приятного аппетита!

 

Рецепт кабачкового варенья с лимоном с фото


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Автор:
Сегодня, 08:02

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