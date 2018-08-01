Помидоры на зиму с лимонной кислотой (без стерилизации)
Заготовленные таким способом томаты отличаются особенным вкусом и ароматом, а ещё их можно давать детям, ведь они законсервированы без применения уксуса. Нужно заметить, что помидоры на зиму с лимонной кислотой имеют очень тонкий аромат и весьма специфический вкус. Это достигается благодаря добавлению в заготовку пряностей, таких как гвоздика, чеснок, листы лавра.
Технология консервирования простая, и пошаговый рецепт с фото не требует много усилий. В данной рецептуре используется метод двукратной заливки, это позволяет добиться нужного вкуса и консистенции плодов без применения процесса стерилизации.
Также стоит отметить, что, в отличие от традиционных рецептур, такие томаты маринуются с добавлением лимонной кислоты, а не столового уксуса. Это существенно влияет на вкус томатов: они становятся более нежными и ароматными.
Ингредиенты для приготовления помидоров с лимонной кислотой на зиму:
- плоды томатов (с плотной кожицей)
- чеснок
- листы лавра
На 1 литровую банку:
- сушёная гвоздика – 1 шт.
- перец душистый – 4-5 шт.
- вода – 500 мл
- сахар – 1,5 ст.л.
- кислота лимонная – 0,5 ч.л.
- соль поваренная крупного помола – 1 ч.л.
- зелень петрушки – 1-2 шт.
Приготовление помидор с лимонной кислотой на зиму:
В хорошо промытые банки кладём пряности (листы лавра, горошины перца, чеснок) и промытую зелень.
Вымываем и вытираем насухо отобранные для консервации плоды. Лучше брать томаты одинакового небольшого размера с плотной кожицей и мясистой мякотью. Укладываем томаты и слегка встряхиваем баночки, чтобы лучше утрамбовать плоды.
Теперь вливаем в каждую банку кипящую воду (из расчёта 500 мл на банку объёмом 1 л), а через 15 минут сливаем её в сотейник.
Готовим маринад, всыпаем сахар, соль и лимонную кислоту.
Вливаем воду из банки и провариваем 2 минуты.
Горячий маринад вливаем обратно в банки и быстренько их закупориваем.
Охлаждаем консервацию под одеялом и выносим в подвал.
Вкусные помидоры на зиму, приготовленнные с лимонной кислотой без стерилизации, готовы. Приятного аппетита!
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