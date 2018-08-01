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Помидоры на зиму с лимонной кислотой (без стерилизации)

Заготовленные таким способом томаты отличаются особенным вкусом и ароматом, а ещё их можно давать детям, ведь они законсервированы без применения уксуса. Нужно заметить, что помидоры на зиму с лимонной кислотой имеют очень тонкий аромат и весьма специфический вкус. Это достигается благодаря добавлению в заготовку пряностей, таких как гвоздика, чеснок, листы лавра.

 

Помидоры на зиму с лимонной кислотой (без стерилизации)

 

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Технология консервирования простая, и пошаговый рецепт с фото не требует много усилий. В данной рецептуре используется метод двукратной заливки, это позволяет добиться нужного вкуса и консистенции плодов без применения процесса стерилизации.

 

Также стоит отметить, что, в отличие от традиционных рецептур, такие томаты маринуются с добавлением лимонной кислоты, а не столового уксуса. Это существенно влияет на вкус томатов: они становятся более нежными и ароматными.

Ингредиенты для приготовления помидоров с лимонной кислотой на зиму:

  • плоды томатов (с плотной кожицей) 
  • чеснок
  • листы лавра

На 1 литровую банку:

  • сушёная гвоздика – 1 шт.
  • перец душистый – 4-5 шт.
  • вода – 500 мл
  • сахар – 1,5 ст.л.
  • кислота лимонная – 0,5 ч.л.
  • соль поваренная крупного помола – 1 ч.л.
  • зелень петрушки – 1-2 шт.

Ингредиенты для приготовления помидор с лимонной кислотой на зиму

Приготовление помидор с лимонной кислотой на зиму:

В хорошо промытые банки кладём пряности (листы лавра, горошины перца, чеснок) и промытую зелень.

 

В банки уложить пряности фото 1

 

Вымываем и вытираем насухо отобранные для консервации плоды. Лучше брать томаты одинакового небольшого размера с плотной кожицей и мясистой мякотью. Укладываем томаты и слегка встряхиваем баночки, чтобы лучше утрамбовать плоды.

 

Укладываем помидоры фото 2

 

Теперь вливаем в каждую банку кипящую воду (из расчёта 500 мл на банку объёмом 1 л), а через 15 минут сливаем её в сотейник.

 

Вливаем в банку кипяток фото 3

 

Готовим маринад, всыпаем сахар, соль и лимонную кислоту.

 

Для помидор на зиму с лимонной кислотой (без стерилизации) готовим маринад фото 4

 

Вливаем воду из банки и провариваем 2 минуты. 

 

Вливаем воду из банки фото 5

 

Горячий маринад вливаем обратно в банки и быстренько их закупориваем.

Охлаждаем консервацию под одеялом и выносим в подвал.

 

Горячий маринад вливаем обратно в банки фото 6

 

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Вкусные помидоры на зиму, приготовленнные с лимонной кислотой без стерилизации, готовы. Приятного аппетита!

 

Вкусные помидоры на зиму с лимонной кислотой


 (голосов: 1)
Автор:
Вчера, 08:29
Фото: Леся Старинская

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