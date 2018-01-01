Вяленые помидоры на зиму в духовке: рецепт с фото

Попробовав однажды вяленые помидоры итальянского производства, они надолго «засели» в сердце. Невозможно описать их вкус, вяленые томаты – это как ароматный «десерт». Они отлично подходят к бокалу вина, для приготовления пиццы, различных салатов, а также для брускетты. Готовить вяленые помидоры на зиму можно и в духовке в домашних условиях, очень быстро и без лишних затрат.

Ингредиенты для вяленых помидоров на зиму:

Спелые помидоры – 500-600 г

Оливковое масло – 2-3 ст.л.

Сушёный чеснок – 1 ч.л.

Прованские (итальянские) травы – 1-2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Оливковое масло

Как приготовить вяленые помидоры в духовке:

1) Помидоры хорошо промойте в холодной воде. Мелкие нарежьте на половинки, а крупные томаты - на 5-6 частей. Важно, чтобы все заготовки были примерно одного размера.



2) Подготовленные дольки переложите на противень, застеленный пергаментом. Сбрызните помидоры оливковым маслом.

3) Посыпьте сушёным чесноком и солью, а также смесью прованских (итальянских) трав. При желании можно добавить свежие зубчики чеснока, розмарин и базилик (свежие листья).

4) Поместите противень с помидорами в разогретую до 140-150оС духовку. «Сушите» примерно 2,5 – 3 часа. Готовность вяленых помидоров проверяйте самостоятельно, потому что время их готовки зависит от размера заготовок. Не стоит сильно сушить томаты, достаточно, чтобы они «покрылись» плёнкой, не позволяющей вытечь соку. Внутри они должны оставаться «мясистыми», чтобы не получить сушёные шкурки.

5) Когда помидоры немного остынут, переложите их в банку. Укладывайте плотно для экономии масла. Заполните банку оливковым маслом, чтобы оно полностью покрыло слой томатов.

Храните вяленые помидоры в холодильнике. Совет: оливковое масло можно смешать с подсолнечным маслом. От этого вкус не пострадает.



Приятного аппетита!