Консервированные помидоры со сливами на зиму: рецепт с ацетилсалициловой кислотой

Вот и наступил горячий сезон заготовок на зиму. Все рынки и витрины магазинов переполнены яркими, сочными овощами и фруктами. Для консервирования лучше всего, если есть такая возможность, использовать плоды, выращенные на своём огороде, или покупать у знакомого продавца, где вы точно уверены в безопасности данных продуктов. Заготавливать можно любые овощи, фрукты, ягоды. Предлагаю приготовить консервированные помидоры со сливами на зиму. Это вкуснейшая закуска, как на каждый день, так и к праздничному столу, пикнику. Очень хорошо гармонирует с жареной и вареной картошкой, мясными блюдами. Помидоры, законсервированные таким способом, не требуют стерилизации, так как ацетилсалициловая кислота является отличным консервантом. Банки хорошо хранятся при комнатной температуре. Ингредиенты данного рецепта рассчитаны на одну банку ёмкостью 3 л.

Ингредиенты для консервированных помидоров со сливами на зиму:

Помидоры 1300-1400 г

Слива 400 г

Перец сладкий 1 шт.

Лук репчатый 50 г

Перец горький по вкусу

Чеснок 4 зубка

Семена укропа 1 ч.л.

Семена горчицы 1 ч.л.

Лист хрена 1 шт.

Укропный зонтик 1-2 шт.

Петрушка 3 веточки

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошек 6 шт.

Перец чёрный горошек 6 шт.

Вода 1,5 л

Соль 1,5 ст.л.

Сахар 3 ст.л.

Ацетилсалициловая кислота 6 таблеток.

Маринад для заливки:

Рецепт приготовления консервированных помидоров со сливами на зиму:

1) Помидоры используйте зрелые, красного цвета и плотные на ощупь, среднего размера, так как крупные плоды тяжело поместить в банку. Хорошо промойте. Если есть мягкие овощи, отберите их из общей массы.

2) Сливу возьмите зрелую. Она должна быть твёрдая. Хорошо промойте в проточной воде.

3) Очистите чеснок и лук. Луковицу и зубки чеснока разрежьте на две половинки. Горький перец нарежьте колечками. Если вы не любитель острого, его можно не использовать.

4) Сладкий перец промойте, удалите семена. Нарежьте длинными кусочками.

5) Подготовьте банку с крышкой. Тару нужно хорошо промыть и простерилизовать. В стерилизованную банку добавьте горький перец, чеснок, немного сладкого перца, лук, перец чёрный и душистый, лавровый лист, семена горчицы и укропа, лист хрена и укропный зонтик.

6) Уложите подготовленные помидоры, сливу и оставшийся сладкий перец. До половины банки уложите помидоры, потом – сливу, и опять помидоры. Сверху добавьте промытую петрушку.

7) Вскипятите нужное количество воды. Горячую воду налейте в банку с помидорами до самого верха. Накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

8) Слейте воду, добавьте соль, сахар. Перемешайте и вскипятите.

9) К помидорам добавьте таблетки ацетилсалициловой кислоты. Горячий маринад налейте в банку и плотно укупорьте. Переверните и хорошо укутайте.

Консервированные помидоры со сливами на зиму готовы. Вкусных Вам заготовок!