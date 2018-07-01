Соблазнительный макияж с активной синей стрелкой: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним соблазнительный макияж с синей стрелкой, которая придаст вашему взгляду загадочность и женственность. Смотрите пошаговый урок с фотографиями по созданию красивого макияжа с выразительной стрелкой в домашних условиях.

Для создания макияжа с синей стрелкой вам понадобятся:

коричневые тени в двух оттенках;

нежно-розовые или персиковые тени;

перламутровые рассыпчатые тени нежно-розового оттенка;

чёрный каял;

тушь;

синяя подводка (или другой цвет);

базовые тени под цвет кожи;

кисти для макияжа.

Пошаговый урок по созданию соблазнительного макияжа с синей стрелкой

Макияж мы будем выполнять без какой-либо подложки, поэтому необходимо подготовить кожу век к нанесению теней. При необходимости нанесите базу под тени, пройдитесь кистью в тоне и зафиксируйте базовыми тенями. Это позволит выполнить красивую и аккуратную тушёвку.

Наберите на пушистую кисть тёмный коричневый оттенок и начните наносить в зону складки между неподвижным и подвижным веком. Старайтесь, чтобы тушёвка повторяла форму нижнего изгиба брови.

Наберите более светлый оттенок теней и пройдитесь полностью по всей тушёвке.

Если на подвижное веко осыпались коричневые тени, то их нужно убрать. После этого до самой складки покройте веко нежно-розовым оттенком теней. Этот слой должен быть плотным и равномерным.

Нанесите коричневые тени с такой же интенсивностью на нижнее веко и соедините в хвостике с тушёвкой от верхнего века. Хвостик будет направлен к виску.

В уголок глаза нанесите светлые перламутровые тени для дополнительного сияния. Зону под бровью высветлите тенями в базовом оттенке.

Теперь приступим к прорисовке стрелочки. Если у вас жирное веко, то лучше всего красить водостойкой подводкой. Сначала нарисуйте хвостик стрелки, который будет будто продолжением нижнего века и направляться к виску.

Сначала полностью прокрасьте ресничный ряд, проведя тонкую линию и соединив её с концом стрелки. Затем сделайте утолщение настолько, насколько вам позволяет ширина подвижного века, зону которого видно. Если неподвижное веко закрывает подвижное при открытом глазу, то стрелку стоит сделать очень тонкую. Иначе веко визуально уменьшится и эффект от макияжа будет не таким, как вы ожидаете.

Прорисуйте внутренний уголок глаза, уводя стрелку по нижнему веку на слизистую.

Чёрным каялом не очень интенсивно прокрасьте слизистую и межресничный ряд. Соедините синий и чёрный цвет, смешав их на слизистой между собой, чтобы не было чёткой границы.

Красим ресницы и соблазнительный макияж с синей стрелкой готов!