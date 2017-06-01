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Летний макияж с яркой стрелкой: урок пошагово с фото

Летом хочется ярких и сочных образов. В этом уроке мы пошагово рассмотрим, как сделать летний макияж, который  поможет вам в создании одного из них. Смотрите фотографии, которые продемонстрируют все этапы.

 

Летний макияж с яркой стрелкой: фото

 

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Для создания летнего макияжа вам понадобятся:

  • синяя подводка;
  • специальное средство для создания стрелок (Duraline от Inglot, Graftobian Magic Set и т. д.);
  • бирюзовые рассыпчатые тени для век или подводка;
  • каял бирюзового цвета;
  • хайлайтер;
  • перламутровые тени в бежевом оттенке со средним глиттером;
  • лимонный и морковный оттенок теней;
  • тушь для ресниц;
  • кисти.

Урок летнего макияжа с яркой стрелкой:

1) Вместо того, чтобы создавать подводку, смешивая рассыпчатые тени и специальное средство, вы можете смело воспользоваться подводкой в нужном цвете. Лучше всего для летнего макияжа использовать водостойкую продукцию, так как такая косметика дольше будет держаться, не скатывается и не отпечатывается. Вы, в свою очередь, сможете уверенно себя чувствовать весь день и вечер.

 

Материалы для создания летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 1

 

2) Также для стойкости макияжа лучше всего использовать праймер или основу под тени, которые предотвратят скатывание на веке, дополнительно проявят оттенок теней.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 2

 

3) Подложка под яркие стрелки будет выполнена в натуральных оттенках. Нанесём хайлайтер с деликатным сиянием на всё неподвижное веко от брови до верхней складки. Также заполняем им внутренний уголок.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 3

 

4) Чтобы макияж не казался слишком простым, подберите перламутровые тени с глиттером среднего размера или чуть крупнее обычного перламутра. Этот нюанс придаст очень красивое сияние и блёстки будут нежно сверкать при солнечном свете. Покрываем этим перламутровым бежевым оттенком всё подвижное и нижнее веко.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 4

 

5) Так как цвет стрелок будет в синих и бирюзовых тонах, то очень интересно будет создать контраст в противоположных оттенках, нанеся их на нижнее веко. Морковными тенями покроем всё нижнее веко.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 5 

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 6

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 7

 

6) Начинаем рисовать стрелку с синего цвета. Сначала задаём ей направление при помощи хвостика. Выводим его из внешнего уголка и направляем к виску.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 8

 

7) Затем прорисовываем всю стрелку по ресничному ряду от внутреннего уголка. При помощи такого способа мы задаём правильное направление стрелки, чтобы подчеркнуть форму глаза.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 9

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 10

 

8) Верхнюю стрелку так же ведём строго в заданном направлении. В этом случае используем готовую подводку или же смешиваем рассыпчатые тени, которые вам подходят, со специальным средством для стрелок.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 11

 

9) Бирюзовым водостойким каялом прокрашиваем слизистую. Если вы возьмёте обычный карандаш для глаз, то через считанные минуты он окажется у вас внутри за веком. Цвет исчезнет, а косметика станет мешать и раздражать глаз.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 12

 

10) Лимонный оттенок теней ориентировочно наносим только от внутреннего уголка до радужки глаза, чтобы немного высветлить нижнее веко.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 13

 

11) Такой макияж любит чётко-разделённые длинные ресницы, будто бы обращая акцент именно на них. Красим ресницы и тем самым завершаем летний макияж глаз.

 

Мастер-класс по созданию летнего макияжа с яркой стрелкой: фото 14

 

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Летний макияж с яркой стрелкой готов! 

 

Летний макияж с яркой стрелкой: фото

 

Летний макияж с яркой стрелкой: фото

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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