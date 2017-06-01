Летний макияж с яркой стрелкой: урок пошагово с фото

Летом хочется ярких и сочных образов. В этом уроке мы пошагово рассмотрим, как сделать летний макияж, который поможет вам в создании одного из них. Смотрите фотографии, которые продемонстрируют все этапы.

Для создания летнего макияжа вам понадобятся:

синяя подводка;

специальное средство для создания стрелок (Duraline от Inglot, Graftobian Magic Set и т. д.);

бирюзовые рассыпчатые тени для век или подводка;

каял бирюзового цвета;

хайлайтер;

перламутровые тени в бежевом оттенке со средним глиттером;

лимонный и морковный оттенок теней;

тушь для ресниц;

кисти.

Урок летнего макияжа с яркой стрелкой:

1) Вместо того, чтобы создавать подводку, смешивая рассыпчатые тени и специальное средство, вы можете смело воспользоваться подводкой в нужном цвете. Лучше всего для летнего макияжа использовать водостойкую продукцию, так как такая косметика дольше будет держаться, не скатывается и не отпечатывается. Вы, в свою очередь, сможете уверенно себя чувствовать весь день и вечер.

2) Также для стойкости макияжа лучше всего использовать праймер или основу под тени, которые предотвратят скатывание на веке, дополнительно проявят оттенок теней.

3) Подложка под яркие стрелки будет выполнена в натуральных оттенках. Нанесём хайлайтер с деликатным сиянием на всё неподвижное веко от брови до верхней складки. Также заполняем им внутренний уголок.

4) Чтобы макияж не казался слишком простым, подберите перламутровые тени с глиттером среднего размера или чуть крупнее обычного перламутра. Этот нюанс придаст очень красивое сияние и блёстки будут нежно сверкать при солнечном свете. Покрываем этим перламутровым бежевым оттенком всё подвижное и нижнее веко.

5) Так как цвет стрелок будет в синих и бирюзовых тонах, то очень интересно будет создать контраст в противоположных оттенках, нанеся их на нижнее веко. Морковными тенями покроем всё нижнее веко.

6) Начинаем рисовать стрелку с синего цвета. Сначала задаём ей направление при помощи хвостика. Выводим его из внешнего уголка и направляем к виску.

7) Затем прорисовываем всю стрелку по ресничному ряду от внутреннего уголка. При помощи такого способа мы задаём правильное направление стрелки, чтобы подчеркнуть форму глаза.

8) Верхнюю стрелку так же ведём строго в заданном направлении. В этом случае используем готовую подводку или же смешиваем рассыпчатые тени, которые вам подходят, со специальным средством для стрелок.

9) Бирюзовым водостойким каялом прокрашиваем слизистую. Если вы возьмёте обычный карандаш для глаз, то через считанные минуты он окажется у вас внутри за веком. Цвет исчезнет, а косметика станет мешать и раздражать глаз.

10) Лимонный оттенок теней ориентировочно наносим только от внутреннего уголка до радужки глаза, чтобы немного высветлить нижнее веко.

11) Такой макияж любит чётко-разделённые длинные ресницы, будто бы обращая акцент именно на них. Красим ресницы и тем самым завершаем летний макияж глаз.

Летний макияж с яркой стрелкой готов!