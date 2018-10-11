Яркий макияж с синей стрелкой: урок пошагово с фото

В этом уроке мы пошагово выполним насыщенный яркий макияж с синей стрелкой, который подойдёт абсолютно любому цвету глаз. Смотрите фото по созданию этого насыщенного макияжа.

Для создания яркого макияжа с синей стрелкой вам понадобятся:

кирпичные тени;

перламутровые тени в светлом оттенке;

тени песочного оттенка;

сливовые тени;

синяя подводка;

тушь;

кисти.

Пошаговый урок по созданию яркого макияжа с синей стрелкой

Перед выполнением макияжа подготовьте кожу к нанесению косметических средств. Необходимо очистить кожу век и лица тоником, нанести базу и затем тонкий слой тональной основы. Припудрите поверхность лица и века, чтобы зафиксировать слой тона и сделать макияж более стойким. По припудренному веку тени будут лучше тушеваться, так как накладывать сухие текстуры нужно на сухие, а кремовые на кремовые.

Наберите плоской пушистой кистью тени кирпичного оттенка. Очень интенсивно заполните складку между неподвижным и подвижным веком. Ведите кисть по складке вправо и влево. При необходимости возьмите чистую круглую пушистую кисть и растушуйте таким же образом верхнюю границу. Очистите подвижное веко от осыпавшихся теней. Такие пушистые кисти сделают тушёвку безупречной за вас и это лёгкий и простой способ создания макияжа.

В уголок глаза и под бровь нужно нанести светлые перламутровые тени, которые немного высветлят глаз, придадут рельеф и сделают взгляд более свежим. Тени могут быть рассыпчатыми и с любым оттенком: лёгким персиковым, розовым и т.д.

Так как мы очистили подвижное веко, то наносим на него тени песочного оттенка. В мастер-классе они перламутровые и рассыпчатые. Если вы тоже будете использовать такие, то стоит предварительно нанести лёгкий слой тональной основы на веко, чтобы тени будто прилипли.

Нижнее веко подводим сливовыми тенями, соединяя с кирпичным хвостиком верхнего века. Можно выбрать коричневые или фиолетовые тени, которые будут сочетаться с кирпичным.

Для этого макияжа отлично подойдёт синяя, фиолетовая, оранжевая, сливовая стрелка.

Сначала рисуем хвостик стрелки, который будет продлевать линию нижнего века и направляться к виску.

Полностью прорисовываем стрелку по верхнему веку, соединяя с хвостиком. Постепенно расширяем хвостик стрелки, начиная примерно с середины века. Если стрелки на вашем веке имеют свойство отпечатываться, то лучше воспользоваться водостойкой подводкой.

Прокрашиваем ресницы очень интенсивно и насыщенный макияж с яркой синей стрелкой готов.