Макияж в осенних тонах для зелёных и голубых глаз: урок с фото

Яркие краски осени не дадут нам грустить по уходящему лету. В этом уроке мы выполним очень красивый макияж в осенних тонах. Он подойдёт как обладательницам серых, зелёных, голубых глаз, так и карих.

Для выполнения макияжа в осенних тонах вам понадобятся:

тени в рыжем оттенке;

золотистые и жёлтые тени;

тени в сливовом, фиолетовом оттенке;

чёрная подводка;

чёрный каял;

тушь для ресниц.

Урок макияжа в осенних тонах для зелёных и голубых глаз:

1) Как всегда, перед нанесением макияжа следует привести в порядок кожу лица и подготовить основу для работы. Сначала очистим лицо тоником и нанесём базу под макияж. База увлажнит кожу, выровняет цвет лица и, после того как она полностью впитается, нанесём тональную основу. Уберите недостатки в виде синих кругов под глазами при помощи консилера. Не набирая на кисть тон, пройдитесь очень легко по веку и зафиксируйте этот слой пудрой.

2) Сперва прорисуем верхнюю основную деталь, которая будет находиться в складке века и тушеваться вверх. Для этого лучше взять маленькую плоскую кисть и нанести в складку интенсивный слой теней рыжего оттенка. Заканчиваем вести линию в том месте, где заканчивается складка века. Плавно уводим хвостик детали к виску.

3) Снова набирая тени на кисть, тушуем к виску этот цвет. Работаем концом кисти, а именно: ворс держим практически в горизонтальном положении по отношению к веку.

4) В зависимости от того, для какого повода вам нужен макияж, подберите тушёвку. Главное, чтобы она повторяла ваш правильный изгиб брови и переход на нейтральный цвет кожи был равномерным. За счёт того, что мы вытягиваем цвет из насыщенной линии теней, мы можем добиться красивой тушёвки. Если по вашему мнению цвет не достаточно яркий или плавный, то снова набираем тени и наносим повторный слой.

5) Так как осень ассоциируется с золотым цветом, мы не сможем без него обойтись в этом макияже. Пушистой плоской кистью наносим золотистые тени под бровь. Цвет должен быть интенсивным и плавно переходить на рыжий оттенок.

6) Таким же образом украшаем уголок глаза.

7) Если на подвижное веко осыпались тени, то убираем их при помощи кисти и нанесём тени в жёлтом оттенке. Можно подобрать жёлтое золото или матовые. Опять-таки, всё зависит от выбранного вами образа и времени суток.

8) Ведём от уголка глаза чёрной подводкой чёткую стрелку, которая будет постепенно расширяться. Хвостик ведём по направлению к верхней детали. Оставляем небольшой промежуток, который заполним жёлтым цветом.

9) Так как осень наполнена яркими красками, то сливовый или цвет баклажана будет в самый раз для создания контраста в макияже глаз. Подведём интенсивно всё нижнее веко сливовым оттенком. Для глубины цвета слизистую подведём чёрным каялом и растушуем карандаш по межресничному ряду, плавно уводя дымку вниз. Соединяем тушёвку на нижнем веке со стрелкой и уводим конец к виску. Снова покрываем сливовым оттенком карандаш для его фиксации.

10) Последний штрих: красим ресницы тушью.

Эффектный макияж в осенних тонах готов!