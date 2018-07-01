Вечерний контрастный макияж: урок пошагово с фото

Если вам нужен непревзойдённый эффект от макияжа, да ещё и с ярким цветовым акцентом, то этот урок с пошаговыми фото точно для вас. Сегодня мы создадим вечерний контрастный макияж, который совместит насыщенный сливовый и салатовый в красивом контрасте.

Для создания вечернего контрастного макияжа вам понадобятся:

салатовые тени;

сливовые тени;

чёрные тени;

золотистые тени;

чёрная подводка;

перламутровые тени с розовым оттенком;

чёрный каял;

тушь.

Урок вечернего контрастного макияжа пошагово с фото

Для более стойкого макияжа глаз используйте водостойкие продукты, так как вечерний макияж особенно должен оставаться красивым и свежим. Придайте коже ухоженный вид при помощи базы и тональной основы.

От брови до складки по неподвижному веку нанесите перламутровые тени. Эта подложка придаст деликатное сияние и позволит остальные оттенки тушевать без проблем.

Прокрасим нижнее веко насыщенным салатовым оттенком. Делаем это для того, чтобы в итоге нам осталось украсить нижнее веко чёткой стрелкой. Интенсивно прокрашиваем нижнее веко и выводим хвостик по направлению к виску. В этом же направлении будет смотреть хвостик верхней стрелки.

Пройдитесь пушистой кистью по тушёвке, набрав золотистые тени. Они позволят сделать переход более плавным и красивым.

Хвостик стрелки выводим из внешнего уголка при помощи чёрной подводки и тонкой кисти. Как видите все эти линии повторяют изгиб нижней слизистой.

Рисуем стрелку от внутреннего уголка к внешнему. Она не должна быть очень тонкой, так как мы сейчас выполняем подложку практически как для смоки макияжа. Если же у вас узкая зона подвижного века, то лучше оставить стрелку тоненькой. Тогда и тушёвка будет меньше.

Растушёвываем подводку при помощи синтетической кисти, при этом соблюдаем изначально заданную форму и удлиняем хвостик на сколько нам нужно.

Покройте тушёвку чёрной подводки перламутровыми тенями, которые наносили под бровь.

Теперь половину растушёванной стрелки покрываем сливовым оттенком. Все движения кистью будут направлены к виску. Так как тени тушуются на перламутр, то мы сразу получаем красивый и плавный переход.

Заполняем всю стрелку чёрными тенями прямо от ресничного ряда. Стушёвываем тёмный цвет на сливовый. Так как в макияже практически весь акцент на чёрном цвете, то его нужно нанести очень плотным слоем, чтобы не скатывался в складки, а оттенок был угольным. Поэтому при тушёвке снова и снова набирайте тени на кисть.

Нарисуем от внутреннего уголка стрелку в синем приглушённом оттенке. Уводим её до середины века, а затем плавно растворяем в чёрном цвете.

Не оставим без внимания нижнее веко и сделаем его насыщенным. Прокрашиваем слизистую и пространство между ресницами.

Слегка уводим карандашную тушёвку на веко и дальше продолжаем чёрными тенями, чтобы её закрепить. Немного уведите чёрную дымку под верхнюю стрелку.

Вечерний контрастный макияж готов!

К такому макияжу глаз отлично подойдут накладные ресницы и интенсивно прокрашенные свои.