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Вечерний контрастный макияж: урок пошагово с фото

Если вам нужен непревзойдённый эффект от макияжа, да ещё и с ярким цветовым акцентом, то этот урок с пошаговыми фото точно для вас. Сегодня мы создадим вечерний контрастный макияж, который совместит насыщенный сливовый и салатовый в красивом контрасте.

 

Вечерний контрастный макияж: урок пошагово с фото

 

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Для создания вечернего контрастного макияжа вам понадобятся:

  • салатовые тени;
  • сливовые тени;
  • чёрные тени;
  • золотистые тени;
  • чёрная подводка;
  • перламутровые тени с розовым оттенком;
  • чёрный каял;
  • тушь.

Урок вечернего контрастного макияжа пошагово с фото

Для более стойкого макияжа глаз используйте водостойкие продукты, так как вечерний макияж особенно должен оставаться красивым и свежим. Придайте коже ухоженный вид при помощи базы и тональной основы.

 

Нанесите базу и тональный крем фото 1

 

От брови до складки по неподвижному веку нанесите перламутровые тени. Эта подложка придаст деликатное сияние и позволит остальные оттенки тушевать без проблем.

 

По неподвижному веку нанесите перламутровые тени фото 2

 

Прокрасим нижнее веко насыщенным салатовым оттенком. Делаем это для того, чтобы в итоге нам осталось украсить нижнее веко чёткой стрелкой. Интенсивно прокрашиваем нижнее веко и выводим хвостик по направлению к виску. В этом же направлении будет смотреть хвостик верхней стрелки.

 

Прокрасим нижнее веко фото 2

 

Выводим хвостик по направлению к виску фото 3

 

Пройдитесь пушистой кистью по тушёвке, набрав золотистые тени. Они позволят сделать переход более плавным и красивым.

 

Проводим золотистыми тенями фото 4

 

Хвостик стрелки выводим из внешнего уголка при помощи чёрной подводки и тонкой кисти. Как видите все эти линии повторяют изгиб нижней слизистой.

 

Рисуем хвостик стрелки фото 5

 

Рисуем стрелку от внутреннего уголка к внешнему. Она не должна быть очень тонкой, так как мы сейчас выполняем подложку практически как для смоки макияжа. Если же у вас узкая зона подвижного века, то лучше оставить стрелку тоненькой. Тогда и тушёвка будет меньше.

 

Рисуем стрелку от внутреннего уголка к внешнему фото 6

 

Растушёвываем подводку при помощи синтетической кисти, при этом соблюдаем изначально заданную форму и удлиняем хвостик на сколько нам нужно.

 

Растушёвываем подводку фото 7

 

Покройте тушёвку чёрной подводки перламутровыми тенями, которые наносили под бровь.

 

Покройте тушёвку чёрной подводки тенями фото 8

 

Теперь половину растушёванной стрелки покрываем сливовым оттенком. Все движения кистью будут направлены к виску. Так как тени тушуются на перламутр, то мы сразу получаем красивый и плавный переход.

 

Покрываем сливовым оттенком часть стрелки фото 9

 

Заполняем всю стрелку чёрными тенями прямо от ресничного ряда. Стушёвываем тёмный цвет на сливовый. Так как в макияже практически весь акцент на чёрном цвете, то его нужно нанести очень плотным слоем, чтобы не скатывался в складки, а оттенок был угольным. Поэтому при тушёвке снова и снова набирайте тени на кисть.

 

Заполняем всю стрелку чёрными тенями фото 10

 

Нарисуем от внутреннего уголка стрелку в синем приглушённом оттенке. Уводим её до середины века, а затем плавно растворяем в чёрном цвете.

 

Нарисуем от внутреннего уголка стрелку фото 11

 

Не оставим без внимания нижнее веко и сделаем его насыщенным. Прокрашиваем слизистую и пространство между ресницами.

 

Прокрашиваем слизистую нижнего века фото 12

 

Слегка уводим карандашную тушёвку на веко и дальше продолжаем чёрными тенями, чтобы её закрепить. Немного уведите чёрную дымку под верхнюю стрелку.

 

Уведите чёрную дымку под верхнюю стрелку фото 13

 

Завершаем контрастный макияж черной тушью фото 14

 

Вечерний контрастный макияж готов!

 

Вечерний контрастный макияж фото 15

 

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К такому макияжу глаз отлично подойдут накладные ресницы и интенсивно прокрашенные свои.

 

Фото урок вечерний контрастный макияж

 

Как сделать вечерний контрастный макияж


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Автор: Антонина Мазур
Вчера, 08:17

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