10 продуктов для укрепления иммунитета

С наступлением холодов наша иммунная система работать на полную силу, а то сверх нее, ведь она должна защитить организм от активизирующихся в это время вирусов. Меньше болеть и предохраниться от простуд и гриппа помогут обычные продукты питания, которые должны быть в ежедневном рационе у каждого из нас, ведь они не только лечат, но и являются основным профилактическим средством. Используйте эти продукты для укрепления иммунитета и будьте здоровы!

Список продуктов для укрепления иммунитета

Цитрусовые. Богатые витамином С, поэтому являются основными продуктами в борьбе с простудными болезнями. Если употреблять по одному-два плода в день, то уже через несколько дней они начнут активно укреплять иммунитет, главное кушать их в сезон и в свежем виде. Морковь. В ней содержится бета-каротин – превосходный стимулятор иммунной системы. Бета-каротин увеличивает количество клеток, способных бороться с инфекциями и помогающих устранить свободные радикалы, отвечающие за клеточное старение. Кстати, тыква, сладкий картофель и яичный желток тоже смогут справиться с сезонными инфекциями и вирусами. Эхинацея. Оказывает иммуностимулирующее действие, стимулирует способность лейкоцитов разрушать бактерии и вирусы. Ее можно принимать в виде капсул и таблеток, а также как сухой экстракт для приготовления травяных чаев. Чеснок. Да, после его употребления остается неприятный запах изо рта, однако это не повод отказываться от него. В нем содержатся активные ферменты – аллицин, сульфид и другие, которые прекрасно действуют на иммунную систему – стимулируют клетки на борьбу с вирусами и инфекциями. Кстати, чеснок поможет и при таких заболеваниях, как хронические язвы и гастриты. Грибы. Они богаты бета-глюканами, сложными углеводами, которые улучшают активность иммунной системы в борьбе с инфекциями. Также в их состав входят селен и никотиновая кислота, обладающие противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами. Грибы можно употреблять в любом виде, но лучшим иммуностимулирующим блюдом считается грибная запеканка с брокколи. Темный шоколад. Это суперпродукт, который обогащает и укрепляет иммунную систему – в организме увеличится количество Т-лимфоцитов, способных искоренить инфекции и вирусы. Только не стоит на него налегать – два-три кусочка – дневная норма, которая станет отличным стимулятором иммунитета. Клубника. Имеет такой же эффект, как цитрусовые – укрепляет иммунную систему. В осенне-зимний период, конечно, свежую клубнику не найдешь, однако не стоит огорчаться – в замороженных плодах сохраняются все полезные свойства. Лосось. Он богатый на витамин D, который поможет справиться с инфекциями и вирусами верхних дыхательных путей, укрепляет иммунитет. Миндаль и сухофрукты. В них содержатся витамин Е и антиоксиданты, способные эффективно воздействовать на сезонные болезни и респираторные инфекции. Йогурты. Источник лактобактерий, которые препятствуют размножению гнилостной микрофлоры, активно сопротивляются возбудителям простудных болезней, а также активизируют функции кишечника – главное условие крепкого иммунитета. Если же к йогуртам добавить злаки, то можно получить суперполезное средство, избавляющее от простуды и укрепляющее иммунную систему.

Итак, внесите в свой рацион вышеперечисленные продукты и позабудьте о высокой температуре и больничных листах – они укрепят иммунитет, благодаря чему он быстро и легко справится с любой инфекцией. Ешьте и оздоравливайтесь!