Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах: урок пошагово с фото

Создать яркий вечерний макияж с глиттером на глазах совсем не сложно. В этом уроке с пошаговыми фото вы узнаете, как можно применить косметический глиттер (блёстки). Такой образ непременно будет привлекать взгляды окружающих людей.

Для создания вечернего макияжа с глиттером на глазах вам понадобятся:

синий и красный глиттер;

средство для создания стрелок (Graftobian Magic Set, Inglot и др.);

белые и коричневые тени;

чёрная и кирпично-красная подводка;

серебристые перламутровые тени;

тушь;

чёрный каял;

кисти.

Урок вечернего макияжа с глиттером на глазах пошагово с фото

Если у вас смуглая кожа, то вместо белых теней подберите молочный оттенок. Цвета стрелок и глиттера вы можете подбирать самостоятельно.

Очистите кожу при помощи ватного диска и тоника. Если у вас жирное веко и тени часто скатываются, то лучше воспользоваться базой под тени. После того, как она высохнет, нанесите очень тонким слоем тональное средство на нижнее и верхнее веко и вокруг брови. Сразу же зафиксируйте этот слой пудрой или светлыми тенями. Прокрасьте бровь. Лицо и зону под глазами приведите в порядок после выполнения макияжа глаз, так как блёстки осыпаются и нет смысла предварительно наносить тон на кожу.

Всё подвижное веко покроем лёгким слоем белых теней (или молочных). Также нанесём этот оттенок под бровь. Наша цель придать веку лёгкое свечение, а не выбелить, поэтому, нанесение должно быть деликатным.

На верхнем веке при помощи коричневых теней сделаем лёгкую дымку. Вместе с белым оттенком получится лёгкий кофейный или кремовый цвет.

Это нам нужно для того, чтобы придать веку объём, который потерялся при нанесении белых теней. Сразу же нанесите коричневый цвет и на нижнее веко. Соедините тушёвку в лепестке внешнего уголка глаза.

Во внутренний уголок очень интенсивно нанесите перламутровые тени в серебристом оттенке. Если у них мелкий помол, то они будут прекрасно держаться и без специальной подложки.

Для красного глиттера проведём кирпично-красную подложку в виде стрелки. Она может быть абсолютно в любом другом оттенке. Начинаем с хвостика, задавая направление. Ведём его от внешнего уголка, продолжая направление изгиба слизистой нижнего века.

Соединяем внутренний и внешний уголок глаза. Ширину стрелки можете подобрать индивидуально.

Теперь наносим специальное средство для создания стрелок небольшими отрезками и сразу же крепим глиттер красного цвета строго в пределах стрелки.

Лучше всего для этой цели взять очень маленькую кисть.

На нижнее веко мы просто наносим средство для стрелок и крепим блёстки в синем оттенке.

Серебристые блёстки наносим на начало синих, чтобы сделать плавный переход.

По краю можно добавить светлые перламутровые тени с синим подтоном, если таковые имеются.

Слизистую и межресничный ряд прокрасим чёрным каялом, а по верхнему ресничному ряду проведём тонкую чёрную стрелку поверх красной.

Стряхните с ресниц лишние блёстки и прокрасьте их тушью.

Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах готов!