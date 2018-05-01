Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах: урок пошагово с фото
Создать яркий вечерний макияж с глиттером на глазах совсем не сложно. В этом уроке с пошаговыми фото вы узнаете, как можно применить косметический глиттер (блёстки). Такой образ непременно будет привлекать взгляды окружающих людей.
Для создания вечернего макияжа с глиттером на глазах вам понадобятся:
- синий и красный глиттер;
- средство для создания стрелок (Graftobian Magic Set, Inglot и др.);
- белые и коричневые тени;
- чёрная и кирпично-красная подводка;
- серебристые перламутровые тени;
- тушь;
- чёрный каял;
- кисти.
Урок вечернего макияжа с глиттером на глазах пошагово с фото
Если у вас смуглая кожа, то вместо белых теней подберите молочный оттенок. Цвета стрелок и глиттера вы можете подбирать самостоятельно.
Очистите кожу при помощи ватного диска и тоника. Если у вас жирное веко и тени часто скатываются, то лучше воспользоваться базой под тени. После того, как она высохнет, нанесите очень тонким слоем тональное средство на нижнее и верхнее веко и вокруг брови. Сразу же зафиксируйте этот слой пудрой или светлыми тенями. Прокрасьте бровь. Лицо и зону под глазами приведите в порядок после выполнения макияжа глаз, так как блёстки осыпаются и нет смысла предварительно наносить тон на кожу.
Всё подвижное веко покроем лёгким слоем белых теней (или молочных). Также нанесём этот оттенок под бровь. Наша цель придать веку лёгкое свечение, а не выбелить, поэтому, нанесение должно быть деликатным.
На верхнем веке при помощи коричневых теней сделаем лёгкую дымку. Вместе с белым оттенком получится лёгкий кофейный или кремовый цвет.
Это нам нужно для того, чтобы придать веку объём, который потерялся при нанесении белых теней. Сразу же нанесите коричневый цвет и на нижнее веко. Соедините тушёвку в лепестке внешнего уголка глаза.
Во внутренний уголок очень интенсивно нанесите перламутровые тени в серебристом оттенке. Если у них мелкий помол, то они будут прекрасно держаться и без специальной подложки.
Для красного глиттера проведём кирпично-красную подложку в виде стрелки. Она может быть абсолютно в любом другом оттенке. Начинаем с хвостика, задавая направление. Ведём его от внешнего уголка, продолжая направление изгиба слизистой нижнего века.
Соединяем внутренний и внешний уголок глаза. Ширину стрелки можете подобрать индивидуально.
Теперь наносим специальное средство для создания стрелок небольшими отрезками и сразу же крепим глиттер красного цвета строго в пределах стрелки.
Лучше всего для этой цели взять очень маленькую кисть.
На нижнее веко мы просто наносим средство для стрелок и крепим блёстки в синем оттенке.
Серебристые блёстки наносим на начало синих, чтобы сделать плавный переход.
По краю можно добавить светлые перламутровые тени с синим подтоном, если таковые имеются.
Слизистую и межресничный ряд прокрасим чёрным каялом, а по верхнему ресничному ряду проведём тонкую чёрную стрелку поверх красной.
Стряхните с ресниц лишние блёстки и прокрасьте их тушью.
Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах готов!
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