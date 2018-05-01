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Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах: урок пошагово с фото

Создать яркий вечерний макияж с глиттером на глазах совсем не сложно. В этом уроке с пошаговыми фото вы узнаете, как можно применить косметический глиттер (блёстки). Такой образ непременно будет привлекать взгляды окружающих людей.

 

Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах: урок пошагово с фото

 

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Для создания вечернего макияжа с глиттером на глазах вам понадобятся:

  • синий и красный глиттер;
  • средство для создания стрелок (Graftobian Magic Set, Inglot и др.);
  • белые и коричневые тени;
  • чёрная и кирпично-красная подводка;
  • серебристые перламутровые тени;
  • тушь;
  • чёрный каял;
  • кисти.

Для создания вечернего макияжа с глиттером на глазах

Урок вечернего макияжа с глиттером на глазах пошагово с фото

Если у вас смуглая кожа, то вместо белых теней подберите молочный оттенок. Цвета стрелок и глиттера вы можете подбирать самостоятельно.

 

Воспользутесь базой под тени фото 1

 

Очистите кожу при помощи ватного диска и тоника. Если у вас жирное веко и тени часто скатываются, то лучше воспользоваться базой под тени. После того, как она высохнет, нанесите очень тонким слоем тональное средство на нижнее и верхнее веко и вокруг брови. Сразу же зафиксируйте этот слой пудрой или светлыми тенями. Прокрасьте бровь. Лицо и зону под глазами приведите в порядок после выполнения макияжа глаз, так как блёстки осыпаются и нет смысла предварительно наносить тон на кожу.

 

Веко покроем лёгким слоем белых теней фото 2

 

Всё подвижное веко покроем лёгким слоем белых теней (или молочных). Также нанесём этот оттенок под бровь. Наша цель придать веку лёгкое свечение, а не выбелить, поэтому, нанесение должно быть деликатным.

 

Нанесём этот оттенок под бровь фото 3

 

Сделаем лёгкую дымку бежевыми тенями фото 3

 

На верхнем веке при помощи коричневых теней сделаем лёгкую дымку. Вместе с белым оттенком получится лёгкий кофейный или кремовый цвет.

 

Нанесите коричневый цвет и на нижнее веко фото 4

 

Это нам нужно для того, чтобы придать веку объём, который потерялся при нанесении белых теней. Сразу же нанесите коричневый цвет и на нижнее веко. Соедините тушёвку в лепестке внешнего уголка глаза.

 

Высветлите уголок глаза фото 5

 

Во внутренний уголок очень интенсивно нанесите перламутровые тени в серебристом оттенке. Если у них мелкий помол, то они будут прекрасно держаться и без специальной подложки.

 

Проведём кирпично-красную подложку в виде стрелки фото 6

 

Для красного глиттера проведём кирпично-красную подложку в виде стрелки. Она может быть абсолютно в любом другом оттенке. Начинаем с хвостика, задавая направление. Ведём его от внешнего уголка, продолжая направление изгиба слизистой нижнего века.

 

Соединяем внутренний и внешний уголок глазафото 7

 

Соединяем внутренний и внешний уголок глаза. Ширину стрелки можете подобрать индивидуально.

 

Наносим специальное средство и глиттер фото 8

 

Теперь наносим специальное средство для создания стрелок небольшими отрезками и сразу же крепим глиттер красного цвета строго в пределах стрелки.

 

Заполнить всю стрелку красным глиттером фото 9

 

Лучше всего для этой цели взять очень маленькую кисть.

 

На нижнее веко - синий глитер фото 10

 

На нижнее веко мы просто наносим средство для стрелок и крепим блёстки в синем оттенке.

 

Серебристые блёстки наносим на начало синего фото 11

 

Серебристые блёстки наносим на начало синих, чтобы сделать плавный переход.

 

По краю можно добавить светлые тени фото 12

 

По краю можно добавить светлые перламутровые тени с синим подтоном, если таковые имеются.

 

Прокрасим черные стрелки фото 13

 

Прокрасить черным карандашом нижний ряд фото 14

 

Растушевать фото 15

 

Слизистую и межресничный ряд прокрасим чёрным каялом, а по верхнему ресничному ряду проведём тонкую чёрную стрелку поверх красной.

 

Прокрасить тушью ресницы, завершая вечерний макияж с глиттером на глазах фото 16

 

Стряхните с ресниц лишние блёстки и прокрасьте их тушью.

 

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Яркий вечерний макияж с глиттером на глазах готов!

 

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 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:09

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