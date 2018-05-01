Дневной макияж для серо-зелёных глаз: урок пошагово с фото

Каким должен быть идеальный дневной макияж для серо-зелёных глаз? В этом уроке мы соединим оттенки теней, которые подчеркнут зелёные глаза и сделают их цвет более насыщенным и выразительным. Этот макияж также подойдёт абсолютно любому цвету глаз, но смотреться будет на каждом абсолютно по-разному.

Подготовим такую косметику для выполнения дневного макияжа для серо-зелёных глаз:

золотистые тени;

жёлтые тени;

зелёные тени;

чёрная подводка;

чёрные тени;

тушь.

Урок дневного макияжа для серо-зелёных глаз с пошаговыми фото

Этот макияж - очень лёгкий и с эффектом полупрозрачной дымки. Так как в нём используется зелёный цвет, то обязательно необходимо подготовить кожу век и лица, чтобы всё имело однородный тон. Нанесите любимую базу под тени и макияж. Покройте кожу полностью слоем тональной основы, чтобы просто выровнять тон. Обязательно нанесите на кожу век аж до брови рассыпчатую пудру или светлые тени. Они не должны быть заметны, а служат для качественной тушёвки теней, которые мы будем использовать. Нарисуйте чёткую и красивую бровь при необходимости.

Так как макияж предназначен для зелёных глаз, будем использовать тени с жёлтыми и зелёными оттенками. Наносим лёгкий золотистый перламутр в уголок глаза и под бровь до складки. Границы необходимо хорошо растушевать и свести на нет, так как на них мы будет наносить тени в других оттенках.

Верхнюю складку выделим жёлтыми тенями. Подберите не совсем яркий оттенок, а немного с рыжинкой ближе к натуральному. Очень легко наносить тени в эту область при помощи пушистой кисти.

Жёлтый оттенок без рыжинки нанесите на зону подвижного века от внутреннего уголка глаза до внутренней радужки.

На всю оставшуюся часть подвижного века наносим зелёные тени и стушёвываем их вместе с жёлтыми. За счёт того, что у нас нет подложки на веке, макияж получается полупрозрачным.

Выводим зелёную дымку на неподвижное веко в сторону виска. При этом плоскую кисть держим под острым углом и будто вытягиваем цвет к брови.

Нижнее веко сначала прокрашиваем зелёным цветом до внутреннего уголка. Обратите внимание, что переход с внешнего уголка до уголка из теней будет плавным, что скорректирует форму глаза.

Растушёвываем зелёную дымку жёлтыми тенями при помощи той же пушистой кисти, переход будет плавным и красивым. Получится, что вся зелёная дымка покрыта желтоватой вокруг всего глаза.

Рисуем чёрной подводкой тонкую стрелку по ресничному ряду.

Уводим её до конца ресниц и немного тушуем до зрачка. Как видите, линия стрелки постепенно утолщается от внутреннего уголка к внешнему.

Покрываем стрелку чёрными тенями до зрачка и стушёвываем вместе с зелёными примерно до середины этого цвета. Кисть держим точно так же, как при тушёвке дымки.

Подводим чёрными тенями нижнее веко до зрачка, добиваясь лёгкой полупрозрачной дымки. Смешиваем эту чёрную дымку вместе с зелёным так же, как по верхнему веку.

Прокрашиваем ресницы, тем самым завершая дневной макияж для серо-зелёных глаз.

Тушь с изумрудным оттенком углубит цвет глаз и дополнит макияж.