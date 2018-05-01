Дневной макияж для серо-голубых глаз: урок с пошаговыми фото

Сегодня мы выполним дневной макияж для серо-голубых глаз в сиреневых тонах, который отлично подойдёт как в качестве свадебного, так и классического. Сиреневые оттенки в макияже отлично подойдут обладательницам карих, серых и голубых глаз. Смотрите подробный урок дневного макияжа с пошаговыми фото.

Для создания дневного макияжа для серо-голубых глаз были использованы:

светло-розовые оттенки теней;

сиреневые, фиолетовые и сливовые тени;

тушь;

чёрный каял;

чёрная подводка.

Урок дневного макияжа для серо-голубых глаз с пошаговыми фото

Если всё-таки макияж свадебный или требует особой стойкости, то лучше всего нанести на кожу век специальную основу, что предотвратит скатывание теней и отпечатывание подводки на неподвижном веке.

На кожу лица также наносим базу и, после полного впитывания, тональную основу очень тонко, но в несколько слоёв. Скройте недостатки на коже при помощи корректоров и консилера, если в этом есть необходимость.

Не забудьте нарисовать красивую бровь, подобрав ваш идеальный цвет и форму.

Самым светлым оттенком с розовым пигментом прорисовываем зону под бровью, вытягивая цвет практически до складки. Также наносим его в уголок до внутренней радужки глаза как по нижнему, так и по верхнему веку. Это послужит своеобразной подложкой для лёгкой тушёвки и проявления цвета теней. А так как тени практически белые, мы тем самым высветлили нужные акценты.

Теперь более интенсивный розовый оттенок наносим на яблочко. Миксуем тени в уголке глаза с тенями на яблочке, чтобы получить плавный переход.

Переходим к оформлению нижнего века. Всю середину нижнего века интенсивно прорисовываем сиреневым оттенком. Стараемся тушевать тени по направлению к уху, то есть, граница тушёвки не должна быть чёткой.

Затемняем фиолетовым оттенком уголок до внешней радужки глаза. Обратите внимание, что нижняя линия продолжает направление ресничного ряда к виску. Смешиваем по нижнему веку два оттенка.

По верхнему веку, начиная с нижней тушёвки, наносим сливовый оттенок. При этом формируем красивый уголок, тушуя кистью тени к головке брови.

Чтобы выполнить цветовой переход более качественно, тушуем тени к виску. Набираем на пушистую кисть немного сиреневых теней и легко проходимся по верхней границе.

При необходимости на яблочко наносим повторно нежно-розовый оттенок для большей глубины цвета.

Проводим чёрной подводкой стрелку при помощи тонкой кисти. Обратной её стороной очень легко растушёвываем конец стрелки. Это мы делаем для того, чтобы сделать стрелку размытой и растворить её в самом тёмном оттенке теней. Тем самым мы подчеркнём ресничный ряд, а макияж будет смотреться более натурально.

Чёрным каялом до внешней радужки глаза прорисовываем слизистую и межресничный ряд.

На слизистой карандаш должен плавно уходить на нет. Его можно аккуратно растушевать при помощи небольшой кисти. Межресничный ряд можно прокрасить и по верхнему веку, если в этом есть необходимость.

Окрашиваем ресницы и дневной макияж для серо-голубых глаз в сиреневых тонах готов.