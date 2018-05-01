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Дневной макияж для серо-голубых глаз: урок с пошаговыми фото

Сегодня мы выполним дневной макияж для серо-голубых глаз в сиреневых тонах, который отлично подойдёт как в качестве свадебного, так и классического. Сиреневые оттенки в макияже отлично подойдут обладательницам карих, серых и голубых глаз. Смотрите подробный урок дневного макияжа с пошаговыми фото.

 

Дневной макияж для серо-голубых глаз: урок с пошаговыми фото

 

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Для создания дневного макияжа для серо-голубых глаз были использованы:

  • светло-розовые оттенки теней;
  • сиреневые, фиолетовые и сливовые тени;
  • тушь;
  • чёрный каял;
  • чёрная подводка.

Для создания дневного макияжа для серо-голубых глаз

Урок дневного макияжа для серо-голубых глаз с пошаговыми фото

Если всё-таки макияж свадебный или требует особой стойкости, то лучше всего нанести на кожу век специальную основу, что предотвратит скатывание теней и отпечатывание подводки на неподвижном веке.

На кожу лица также наносим базу и, после полного впитывания, тональную основу очень тонко, но в несколько слоёв. Скройте недостатки на коже при помощи корректоров и консилера, если в этом есть необходимость.

Не забудьте нарисовать красивую бровь, подобрав ваш идеальный цвет и форму.

 

Подготовить кожу и брови для макияжа фото 1

 

Самым светлым оттенком с розовым пигментом прорисовываем зону под бровью, вытягивая цвет практически до складки. Также наносим его в уголок до внутренней радужки глаза как по нижнему, так и по верхнему веку. Это послужит своеобразной подложкой для лёгкой тушёвки и проявления цвета теней. А так как тени практически белые, мы тем самым высветлили нужные акценты.

 

Прорисовываем зону под бровью фото 2

 

Высветлим нижнее веко и уголок глаза фото 3

 

Теперь более интенсивный розовый оттенок наносим на яблочко. Миксуем тени в уголке глаза с тенями на яблочке, чтобы получить плавный переход.

 

Розовый оттенок наносим на яблочко фото 4

 

Растушовываем и миксуем тени к уголку глаза фото 5

 

Переходим к оформлению нижнего века. Всю середину нижнего века интенсивно прорисовываем сиреневым оттенком. Стараемся тушевать тени по направлению к уху, то есть, граница тушёвки не должна быть чёткой.

 

Прорисовываем сиреневым оттенком веко фото 6

 

Затемняем фиолетовым оттенком уголок до внешней радужки глаза. Обратите внимание, что нижняя линия продолжает направление ресничного ряда к виску. Смешиваем по нижнему веку два оттенка.

 

Затемняем фиолетовым фото 7

 

Смешиваем по нижнему веку два оттенка фото 8

 

По верхнему веку, начиная с нижней тушёвки, наносим сливовый оттенок. При этом формируем красивый уголок, тушуя кистью тени к головке брови.

 

Наносим сливовый оттенок на верхнее веко фото 9

 

Растушевываем тени, формируя дневной макияж для сего голубых глаз фото 10

 

Чтобы выполнить цветовой переход более качественно, тушуем тени к виску. Набираем на пушистую кисть немного сиреневых теней и легко проходимся по верхней границе.

 

Тушуем тени к виску фото 11

 

Проходимся по верхней границе сиреневой кистью фото 12

 

При необходимости на яблочко наносим повторно нежно-розовый оттенок для большей глубины цвета.

 

Наносим повторно нежно-розовый оттенок фото 13

 

Проводим чёрной подводкой стрелку при помощи тонкой кисти. Обратной её стороной очень легко растушёвываем конец стрелки. Это мы делаем для того, чтобы сделать стрелку размытой и растворить её в самом тёмном оттенке теней. Тем самым мы подчеркнём ресничный ряд, а макияж будет смотреться более натурально.

 

Проводим чёрной подводкой стрелку фото 14

 

Легко растушёвываем конец стрелки фото 15

 

Чёрным каялом до внешней радужки глаза прорисовываем слизистую и межресничный ряд.

 

Чёрным каялом прорисовываем межресничный ряд фото 16

 

На слизистой карандаш должен плавно уходить на нет. Его можно аккуратно растушевать при помощи небольшой кисти. Межресничный ряд можно прокрасить и по верхнему веку, если в этом есть необходимость.

 

Окрашиваем ресницы, формируя дневной макияж для серо-голубых глаз фото 17

 

Окрашиваем ресницы и дневной макияж для серо-голубых глаз в сиреневых тонах готов.

 

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Красивый дневной макияж для серо голубых глаз с пошаговыми фото, урок

 


 (голосов: 1)
Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:05

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