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Макияж для светлых глаз и светлых волос: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним макияж для светлых глаз и светлых волос, поскольку он будет в прозрачных синих тонах. Для тёмных глаз оттенки теней должны быть более насыщенными и интенсивными. Смотрите подробный урок с фото, как пошагово выполнить этот несложный макияж для обладательниц светлых глаз и светлых волос. 

 

Макияж для светлых глаз и светлых волос: урок пошагово с фото

 

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Для создания макияжа для светлых глаз и светлых волос вам понадобятся:

  • синие, голубые, перламутровые с голубым переливом тени;
  • синяя подводка;
  • голубой или бирюзовый каял для слизистой;
  • тушь;
  • кисти.

Урок макияжа для светлых глаз и светлых волос пошагово с фото

Такой макияж будет эффектно смотреться для фотосессий или новогодней вечеринки. Сначала подготовим веко к нанесению теней, чтобы продлить стойкость макияжа и сделать цвет более насыщенным. Для этого очистим кожу век и лица. Наносим базу под макияж на лицо и специальную базу на кожу век, чтобы предотвратить скатывание теней. Тем более, что на базе для теней оттенки больше проявляются.

После полного впитывания баз, наносим тонким слоем тональную основу и фиксируем всё пудрой. Прорисовываем чёткую красивую бровь, которая будет в самый раз для вечернего макияжа.

 

Подготовим базу для макияжа для светлых глаз и светлых волос фото 1

 

Нанесём под бровь и уголок глаза перламутровые тени с голубым переливом, растягиваем этот цвет от уголка практически к середине века, а от брови вниз до складки.

 

Нанести перламутровые тени с голубым переливом фото 2

 

Берём средний по насыщенности синий оттенок теней и рисуем им стрелочку по верхнему веку. Работаем плоской кистью и уводим хвостик стрелки к виску.

 

Рисуем стрелочку плоской кистью фото 3

 

Соединяем стрелку с нижним веком и верхней складкой. Не пугайтесь, если тени опадут на кожу – в конце макияжа можно их будет с лёгкостью убрать при помощи ватного диска. Внешний уголок этой детали не должен быть ниже внешнего уголка глаза.

 

Прорисовываем нижнее веко, соединяем линии фото 4

 

Выполняем тушёвку, практически укладывая кисть на веко и работаем только концом. От складки тушуем к виску, по нижнему веку к уху, а по верхнему веку к головке брови.

 

Выполняем тушёвку фото 5

 

От складки тушуем к виску фото 6

 

Растушевываем также нижнее веко фото 7

 

На середину нижнего и верхнего века наносим голубые тени, хорошо смешивая их с уже растушёванным тёмно-синим цветом. Цвет этот должен быть интенсивным и плавно растворяться в перламутровом оттенке в уголке глаза.

 

Наносим голубые тени фото 8

 

Теперь нанесём на тушёвку по неподвижному веку немного голубых теней. Лучше всего для этой задачи подойдёт мягкая пушистая кисть. Наберите немного теней и лёгкими движениями повторите уже имеющуюся форму тушёвки.

 

Нанесём на тушёвку по неподвижному веку фото 9

 

Сделаем этот макияж более интересным при помощи синей подводки. Ведём её от внутреннего уголка глаза к концу роста ресниц.

 

Выполняя макияж для светлых глаз и волос воспользуемся синей подкодкой фото 10

 

В итоге заполняем внутреннюю часть внешнего уголка глаза ещё более тёмным синим оттенком. Таким образом мы стушёвываем стрелку и растворяем её в синем цвете.

 

Заполняем внутреннюю часть синим оттенком фото 11

 

Стушёвываем стрелку фото 12

 

Чтобы сделать взгляд ещё более свежим и ярким, прокрасим слизистую голубым или бирюзовым каялом. Этот эффект больше проявит пигмент ваших глаз.

 

Прокрасим слизистую голубым каялом фото 13

 

Окрашиваем ресницы тушью и убираем лишние тени с лица, если таковые имеются.

 

Окрашиваем ресницы тушью фото 14

 

Это можно сделать при помощи влажных салфеток, ватного диска с тоником или кисти в тональной основе.

 

Убрать осыпавшиеся тени, нанести тон фото 15

 

Затем снова наносим лёгкий слой тона.

 

макияж для светлых глаз и светлых волос урок пошагово фото

 

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Эффектный макияж для светлых глаз и светлых волос готов!


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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 07:46

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