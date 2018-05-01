Макияж для светлых глаз и светлых волос: урок пошагово с фото

Сегодня мы выполним макияж для светлых глаз и светлых волос, поскольку он будет в прозрачных синих тонах. Для тёмных глаз оттенки теней должны быть более насыщенными и интенсивными. Смотрите подробный урок с фото, как пошагово выполнить этот несложный макияж для обладательниц светлых глаз и светлых волос.

Для создания макияжа для светлых глаз и светлых волос вам понадобятся:

синие, голубые, перламутровые с голубым переливом тени;

синяя подводка;

голубой или бирюзовый каял для слизистой;

тушь;

кисти.

Урок макияжа для светлых глаз и светлых волос пошагово с фото

Такой макияж будет эффектно смотреться для фотосессий или новогодней вечеринки. Сначала подготовим веко к нанесению теней, чтобы продлить стойкость макияжа и сделать цвет более насыщенным. Для этого очистим кожу век и лица. Наносим базу под макияж на лицо и специальную базу на кожу век, чтобы предотвратить скатывание теней. Тем более, что на базе для теней оттенки больше проявляются.

После полного впитывания баз, наносим тонким слоем тональную основу и фиксируем всё пудрой. Прорисовываем чёткую красивую бровь, которая будет в самый раз для вечернего макияжа.

Нанесём под бровь и уголок глаза перламутровые тени с голубым переливом, растягиваем этот цвет от уголка практически к середине века, а от брови вниз до складки.

Берём средний по насыщенности синий оттенок теней и рисуем им стрелочку по верхнему веку. Работаем плоской кистью и уводим хвостик стрелки к виску.

Соединяем стрелку с нижним веком и верхней складкой. Не пугайтесь, если тени опадут на кожу – в конце макияжа можно их будет с лёгкостью убрать при помощи ватного диска. Внешний уголок этой детали не должен быть ниже внешнего уголка глаза.

Выполняем тушёвку, практически укладывая кисть на веко и работаем только концом. От складки тушуем к виску, по нижнему веку к уху, а по верхнему веку к головке брови.

На середину нижнего и верхнего века наносим голубые тени, хорошо смешивая их с уже растушёванным тёмно-синим цветом. Цвет этот должен быть интенсивным и плавно растворяться в перламутровом оттенке в уголке глаза.

Теперь нанесём на тушёвку по неподвижному веку немного голубых теней. Лучше всего для этой задачи подойдёт мягкая пушистая кисть. Наберите немного теней и лёгкими движениями повторите уже имеющуюся форму тушёвки.

Сделаем этот макияж более интересным при помощи синей подводки. Ведём её от внутреннего уголка глаза к концу роста ресниц.

В итоге заполняем внутреннюю часть внешнего уголка глаза ещё более тёмным синим оттенком. Таким образом мы стушёвываем стрелку и растворяем её в синем цвете.

Чтобы сделать взгляд ещё более свежим и ярким, прокрасим слизистую голубым или бирюзовым каялом. Этот эффект больше проявит пигмент ваших глаз.

Окрашиваем ресницы тушью и убираем лишние тени с лица, если таковые имеются.

Это можно сделать при помощи влажных салфеток, ватного диска с тоником или кисти в тональной основе.

Затем снова наносим лёгкий слой тона.

Эффектный макияж для светлых глаз и светлых волос готов!