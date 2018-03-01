Все нюансы макияжа в стиле нюд: урок пошагово с фото
В этом мастер-классе мы рассмотрим основные этапы создания нюдового макияжа. Макияж в стиле нюд подразумевает в себе использование натуральных оттенков теней и очень лёгкие текстуры. Отличием может быть только макияж нюд для фотосессий, где необходимо соблюдать определённые рамки, чтобы выполнить конкретную задачу.
Для создания макияжа в стиле нюд вам понадобятся:
- хайлайтер;
- коричневая подводка;
- палитра коричневых теней от светлых к тёмным;
- тушь для ресницы;
- тени для бровей;
- тональная основа;
- кисти для макияжа.
Урок макияжа в стиле нюд пошагово с фото
1) Подберите хайлайтер в натуральном оттенке с очень деликатным сиянием. Его можно заменить даже перламутровыми тенями в естественном оттенке. В основном, нюд-макияж выполняют в качестве дневного варианта, поэтому тональное средство так же выбирайте с лёгкой текстурой. Это может ВВ-крем, СС-крем или тональные основы-флюиды. То есть, все слои косметики должны быть очень лёгкими и полупрозрачными. Если у вас выразительная густая бровь, вы можете её только расчесать и уложить гелем. Если вы хотите более выразительный взгляд, то подведите бровь натуральным оттенком теней, карандаша и т.д.
Покрываем всю кожу лица тональной основой и захватываем кожу век, оставляя очень тонкий слой. Многие считают, что на этом этапе заканчивается создание макияжа-нюд. На самом деле все тональные средства выравнивают тон кожи и из-за этого веко и все объёмы на лице становятся плоскими. При помощи теней в натуральных оттенках мы создадим объём.
2) Высветлим все объёмные части глаза при помощи хайлайтера. Наносим его тонким слоем под бровь, делая растяжку аж до складки. Также наносим тени в уголок глаза, что сделает взгляд более свежим и переведёт акцент на внешний уголок.
3) Натуральным бежевым оттенком теней покроем всё подвижное веко, смешивая его с хайлайтером в один слой.
4) Более тёмным бежевым цветом выделим внешний уголок глаза. Сначала наносим тени от уголка в верхнюю складку века. Затем покрываем этим же цветом нижнее веко. Соединяем тушёвку в удлинённом внешнем уголке, который смотрит на висок.
5) Стрелка всегда подчеркнёт верхний ресничный ряд. Вы можете обойти этап создания стрелки и перейти сразу к работе с тёмно-коричневыми тенями, сделав макияж ещё более натуральным. Также вы можете вместо коричневой натуральной палитры использовать чёрную подводку.
Рисуем аккуратный хвостик из внешнего уголка глаза, задавая правильное направление к виску. Затем ведём стрелочку тонкой линией до зрачка. Так как наша задача - подчеркнуть естественные натуральные тени, то стрелку не уводим до внутреннего уголка.
6) Слегка растушёвываем стрелку, а затем покрываем её тёмно-коричневыми тенями. Тушуем этот цвет к головке брови. Стрелка слегка станет шире и аккуратнее.
7) Аккуратно подводим нижнее веко коричневым цветом.
8) Чтобы сделать тушёвку более натуральной, пройдитесь пушистой кистью с хайлайтером по всей границе вокруг глаза.
9) Завершаем макияж глаз прокраской ресниц.
Также наносим хайлайтер на скулы, наносим румяна и красим губы светлым оттенком помады или блеском и таким образом готов идеальный макияж в стиле нюд.
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