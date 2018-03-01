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Все нюансы макияжа в стиле нюд: урок пошагово с фото

В этом мастер-классе мы рассмотрим основные этапы создания нюдового макияжа. Макияж в стиле нюд подразумевает в себе использование натуральных оттенков теней и очень лёгкие текстуры. Отличием может быть только макияж нюд для фотосессий, где необходимо соблюдать определённые рамки, чтобы выполнить конкретную задачу.

 

Макияж в стиле нюд: фото

 

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Для создания макияжа в стиле нюд вам понадобятся:

  • хайлайтер;
  • коричневая подводка;
  • палитра коричневых теней от светлых к тёмным;
  • тушь для ресницы;
  • тени для бровей;
  • тональная основа;
  • кисти для макияжа.

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 1

Урок макияжа в стиле нюд пошагово с фото

1) Подберите хайлайтер в натуральном оттенке с очень деликатным сиянием. Его можно заменить даже перламутровыми тенями в естественном оттенке. В основном, нюд-макияж выполняют в качестве дневного варианта, поэтому тональное средство так же выбирайте с лёгкой текстурой. Это может ВВ-крем, СС-крем или тональные основы-флюиды. То есть, все слои косметики должны быть очень лёгкими и полупрозрачными. Если у вас выразительная густая бровь, вы можете её только расчесать и уложить гелем. Если вы хотите более выразительный взгляд, то подведите бровь натуральным оттенком теней, карандаша и т.д.


Покрываем всю кожу лица тональной основой и захватываем кожу век, оставляя очень тонкий слой. Многие считают, что на этом этапе заканчивается создание макияжа-нюд. На самом деле все тональные средства выравнивают тон кожи и из-за этого веко и все объёмы на лице становятся плоскими. При помощи теней в натуральных оттенках мы создадим объём.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 2

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 3

 

2) Высветлим все объёмные части глаза при помощи хайлайтера. Наносим его тонким слоем под бровь, делая растяжку аж до складки. Также наносим тени в уголок глаза, что сделает взгляд более свежим и переведёт акцент на внешний уголок.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 4

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 5

 

3) Натуральным бежевым оттенком теней покроем всё подвижное веко, смешивая его с хайлайтером в один слой.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 6

 

4) Более тёмным бежевым цветом выделим внешний уголок глаза. Сначала наносим тени от уголка в верхнюю складку века. Затем покрываем этим же цветом нижнее веко. Соединяем тушёвку в удлинённом внешнем уголке, который смотрит на висок.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 7

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 8

 

5) Стрелка всегда подчеркнёт верхний ресничный ряд. Вы можете обойти этап создания стрелки и перейти сразу к работе с тёмно-коричневыми тенями, сделав макияж ещё более натуральным. Также вы можете вместо коричневой натуральной палитры использовать чёрную подводку.


Рисуем аккуратный хвостик из внешнего уголка глаза, задавая правильное направление к виску. Затем ведём стрелочку тонкой линией до зрачка. Так как наша задача - подчеркнуть естественные натуральные тени, то стрелку не уводим до внутреннего уголка.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 9

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 10

 

6) Слегка растушёвываем стрелку, а затем покрываем её тёмно-коричневыми тенями. Тушуем этот цвет к головке брови. Стрелка слегка станет шире и аккуратнее.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 11

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 12

 

7) Аккуратно подводим нижнее веко коричневым цветом.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 13

 

8) Чтобы сделать тушёвку более натуральной, пройдитесь пушистой кистью с хайлайтером по всей границе вокруг глаза.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 14

 

9) Завершаем макияж глаз прокраской ресниц.

 

Урок макияжа в стиле нюд пошагово: фото 15

 

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Также наносим хайлайтер на скулы, наносим румяна и красим губы светлым оттенком помады или блеском и таким образом готов идеальный макияж в стиле нюд.

 

Макияж в стиле нюд: фото

 

Макияж в стиле нюд: фото

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Автор: Антонина Мазур
Сегодня, 08:00
Фото: Антонина Мазур

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