Эффектный макияж под розовое платье: урок пошагово с фото

Часто ли вы экспериментируете с яркими оттенками теней? Если вы ищете макияж под розовое платье, но боитесь, чтобы не было перебора, то этот пошаговый урок с фото для вас. Мы рассмотрим, как совместить яркий розовый оттенок теней и бронзовый перламутр, тем самым сделав макияж к розовому платью неброским и приглушённым.

Для создания макияжа под розовое платье вам понадобятся:

ярко-розовые тени;

бронзовые перламутровые тени;

бронзовые тени в более тёмном оттенке;

золотистые тени с лёгким переливом;

чёрный каял;

тушь для ресниц.

Урок макияжа к розовому платью пошагово с фото

За счёт матовой текстуры ярких теней и перламутрового бронзового оттенка мы найдём баланс в таком макияже, который отлично будет смотреться в качестве вечернего. В мастер-классе используются тени фирмы ColourPop, которые имеют полукремовую текстуру с сухим финишем и наносятся при помощи пальцев. Вы можете использовать такую текстуру, которую захотите. Подберите 2 бронзовых оттенка, так как основной будет практически растворяться в дымке, а дополнительный более тёмный будет углублять цвет.

Подготовьте кожу век и лица, создав основу из базы под макияж и тонального средства. Нарисуйте красивую бровь.

На верхнее веко наносим ярко-розовый оттенок теней, не доводя его до внешнего уголка и не выходим за пределы верхней складки века.

Чтобы сделать границу розового цвета более прозрачной и не такой чёткой, нанесём по контуру золотистый оттенок. Лучше это сделать пушистой кистью и очень интенсивно растушевать. Одновременно наносим интенсивным слоем золотистый оттенок в уголок глаза и практически уже пустой кистью под бровь, чтобы придать неподвижному веку лёгкое сияние.

Не бойтесь выбрать очень блестящий бронзовый цвет – нам как раз это будет на руку. Наносим его при помощи пальца или кисти на внешний уголок глаза, стушёвывая на розовый. Заведите бронзовую стрелку из теней до внутреннего уголка.

Мягко растушуйте тени на неподвижное веко, создавая дымчатую тень.

На всё подвижное веко полностью наносим бронзовые тени и соединяем тушёвку во внешнем уголке вместе с верхней.

Если, к примеру, у вас будет фотосессия, то одного слоя из полупрозрачных бронзовых теней будет недостаточно. Поэтому подберите более тёмный бронзовый и нанесите его строго во внешний уголок от ресничного ряда и слегка повторяя уже имеющуюся форму тушёвки.

Также пройдёмся по внешнему контуру пушистой кистью с тенями в золотистом оттенке. Это сгладит переход бронзы на веко.

Проработаем глубину глаза чёрным водостойким каялом. Прокрашиваем верхний ресничный ряд, будто бы втушёвывая карандаш между ресничек. Нам нужно просто углубить чёрный цвет ресниц. Аналогично прокрашиваем нижнее веко, но захватываем и слизистую. Все линии не заводим дальше радужки глаза. Работаем с карандашом так, чтобы переход с чёрного в бронзу был максимально плавным.

Прокрашиваем ресницы и завершаем тем самым контрастный макияж глаз под розовое платье.