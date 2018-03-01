Макияж под сливовое платье: урок пошагово с фото

Каким должен быть макияж под сливовое платье? В сегодняшнем уроке мы выполним очень красивый дымчатый макияж в сливовых оттенках, который отлично подойдёт под платье в таком же цвете. Эту дымку мы дополним стрелкой по верхнему веку в цвете металлик, что сделает макияж модным и необычным.

Для создания макияжа под сливовое платье вам понадобятся:

перламутровые светлые тени или хайлайтер;

сливовые тени основного и нейтрального цвета;

чёрная подводка;

серебристая подводка (или перламутровые тени и средство для создания стрелок);

чёрный каял;

чёрные тени;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа.

Урок по созданию макияжа под сливовое платье пошагово с фото:

1) Первым делом обработаем кожу век и лица при помощи базы под макияж. Наносим тональную основу и фиксируем веко пудрой или тенями, максимально приближёнными к цвету кожи.



Прорисовываем такую бровь, которую только захотите, или просто расчёсываем натуральную бровь, пользуясь укладочными средствами (стайлером).

2) Так как макияж будет дымчатым, то на контрасте с холодным перламутровым оттенком он будет смотреться ещё выразительнее. Подберите соответствующие тени или хайлайтер и наносите средство в уголок глаза и под бровь. Растушёвываем эти тени, чтобы не было чётких границ.

3) Подберите основной сливовый оттенок и нанесите его на всё подвижное веко до верхней складки. При этом затрагиваем перламутровый цвет, будто их стушёвывая вместе.

4) Пушистой кистью растушёвываем границу сливового цвета. Оставляем ровную линию, которая выходит из внешнего уголка и направлена к виску. Для этой цели можем снова набрать основной оттенок или взять сливовый посветлее. Затем прорабатываем тушёвку перламутровым оттенком, который наносили до этого. За счёт того, что на границе есть перламутр, получается такая идеальная и простая в выполнении тушёвка.

5) Чёрной подводкой рисуем стрелку по верхнему веку и подчёркиваем нижнюю границу тушёвки, выводя таким образом острый хвостик. Затем прорисовываем полную широкую стрелку от внутреннего уголка глаза.

6) Серебристой подводкой рисуем стрелку тонкой линией от внутреннего уголка и уводим её за середину века. Эта стрелка будет не во всю длину, а просто мелькать красивым бликом. Если у вас нет серебристой подводки, то можно воспользоваться специальным средством для создания стрелок и смешать с хайлайтером или перламутровыми рассыпчатыми тенями.

7) Нижнее веко также прорабатываем сливовым оттенком, выполняя пушистой кистью мягкую дымку.

8) Нижнюю слизистую прокрашиваем чёрным каялом, заполняя также пространство между ресницами. Стушёвываем карандаш на нижнее веко.

9) Покрываем чёрным цветом тушёвку карандаша, таким образом закрепляя его и создавая дополнительную дымку. При необходимости по чёрной тушёвке пройдёмся сливовым оттенком, чтобы сделать переход более плавным.

10) Заканчиваем выполнять макияж глаз, прокрашивая тушью ресницы. Этот макияж отлично подойдёт для светлоглазых девушек. Для кареглазых можно подобрать оттенок с более проявленным фиолетовым цветом, тогда глаза станут более выразительными.

Макияж под сливовое платье готов!