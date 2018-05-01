Как правильно наносить глиттер на глаза. Урок яркого макияжа пошагово с фото

Каждая девушка постоянно находится в поиске яркого модного образа. В этом уроке мы разберём, как правильно наносить глиттер на глаза. Вы узнаете, как можно создать яркий и блестящий макияж для вечеринки, который точно поднимет вам и без того хорошее настроение.

Для создания яркого макияжа со стрелкой глиттером вам понадобится:

глиттер (крупные блёстки) в желаемом оттенке;

средство для создания водостойких стрелок (Graftobian Magic Set, Duraline от Inglot или др.);

тени в кирпично-красных оттенках;

коричневые и чёрные тени;

светло-салатовые тени;

чёрная подводка;

хайлайтер;

молочный каял для слизистой;

тушь;

кисти для макияжа.

Урок, как правильно нанести глиттер на глаза, пошагово с фото

Для создания этого макияжа вы можете использовать абсолютно любую цветовую палитру. Главное, чтобы вы соблюдали насыщенность в оттенках для каждого этапа.

Так как мы будем использовать глиттер, который является крупными блёстками, то нам стоит обезопасить кожу от попадания ненужных частиц, которые в итоге снимаются довольно плохо.

Есть два варианта как это сделать. В первом вы можете проработать кожу лица, круги под глазами после того, как завершите работу с макияжем глаз. Тогда вы без труда удалите осыпавшиеся тени и блёстки и приступите к тонировке лица. Во втором варианте мы прорабатываем тоном полностью всю кожу, предварительно очистив её при помощи тоника. Не забудьте покрыть кожу век очень тонким слоем. Затем наносим на зону под глазами и веки лёгкий слой пудры. Для век это необходимо, чтобы зафиксировать тон и тени лучше тушевались, а на кожу наносим, чтобы с лёгкостью смахнуть осыпавшиеся блёстки.

При помощи пушистой кисти проработаем складку между неподвижным и подвижным веком. Набираем кирпичный оттенок, который отлично будет смотреться с зелёной стрелкой. Плавными движениями тушуем тени в складке. Затем берём более светлый оттенок и проходимся по тушёвке предыдущего. Такая кисть поможет без проблем создать нужную тушёвку без особых навыков. Изгиб тушёвки будет повторять нижний изгиб формы брови.

Наносим светлый сияющий хайлайтер на зону под бровью и в уголок глаза.

Предварительно обработаем нижнее веко, сделав его темнее при помощи коричневых теней. Просто подводим кистью, соблюдая направление изгиба нижнего века. Эта деталь будет стремиться к виску.

Очищаем веко от лишних теней, если они там есть. Наносим светло-салатовый оттенок на всю чистую область.

Рисуем хвостик стрелки при помощи чёрной подводки. Он направлен к виску и продлевает изгиб слизистой.

Соединяем хвостик с внутренним уголком глаза, проведя плавную изогнутую линию.

Таким образом мы выполнили подложку для яркого глиттера. Чтобы его зафиксировать на веке, понадобится специальное средство для создания водостойких стрелок. Сначала мы наносим средство на небольшой кусочек стрелки, полностью заполняя её ширину и не выходя за границы. Потом сразу же маленькой кистью набираем глиттер и крепим на тот кусочек, на который наносили средство. Таким образом заполняем всю стрелку.

Можно дополнительно углубить цвет по нижнему веку и добавить в уголок чёрные тени.

Слизистую подкрашиваем при помощи молочного каяла, чтобы сделать взгляд более свежим. Можно этот этап опустить.

Очень интенсивно прокрашиваем ресницы и будет смотреться эффектно, если наклеить дополнительные. Смахните лишние блёстки с лица, завершите макияж румянами, подскуловой коррекцией и яркими губами. Вот так просто можно научиться наносить глиттер на глаза и использовать это модное средство для создания эффектных образов.

Ваш яркий и блестящий макияж готов!