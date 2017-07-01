Яркий макияж под зелёное платье: урок с фото

Сегодня мы выполним в уроке простой, но очень красивый макияж глаз под зелёное платье. Соединим яркий салатовый и золотистый оттенки и получим яркий праздничный макияж. Смотрите пошаговые фотографии урока, чтобы создать такой макияж самостоятельно.

Для создания макияжа под зелёное вам понадобятся:

салатовые тени;

светло-салатовые тени или белые;

жёлтые тени;

чёрная подводка;

чёрный каял;

рассыпчатые золотистые тени с мелким глиттером;

тушь для ресниц;

кисти для макияжа;

тональная основа.

Урок по созданию яркого макияжа под зелёное платье с пошаговыми фото

1) Такой макияж подойдёт абсолютно любому цвету глаз, если вы любите яркие оттенки. К тому же, вы можете изменить оттенки от более ярких до совсем тёмных и при этом макияж будет всё равно выглядеть безупречно.



Наносим на кожу век и лица тональную основу. Покрываем веки пудрой или тенями под цвет кожи.

2) Жёлтый или горчично-жёлтый оттенок наносим на всё подвижное веко. Границу у внутреннего уголка растушёвываем, как и контур у верхней складки.

3) Под бровь и в уголок глаза нанесём светло-салатовый оттенок теней. Если такого нет, то можно нанести лёгким слоем белые тени и стушевать их к складке и на подвижном веке на жёлтый, или же смешать белый с салатовым и получить более светлый оттенок.

4) Верхнюю складку века заполним салатовым оттенком. Как раз его мы тушуем вверх к брови пушистой кистью по светлым теням, которые наносили под бровь. Мы должны получить лёгкую салатовую дымку, тем самым выделив неподвижное веко.

5) Прорисуем чёткую стрелку чёрной подводкой. В начале выводим её хвостик из внешнего уголка, чтобы задать правильное направление. Конец хвостика стремится к середине виска. Длину контролируем самостоятельно, так как у каждой девушки глаза и предпочтение в макияже очень различны.

6) Соединяем внутренний уголок и хвостик стрелки чёткой чёрной линией по ресничному ряду, постепенно утолщая.

7) Основная декоративная часть будет на нижнем веке, поэтому подбираем водостойкий чёрный каял или подводку. Очень интенсивно прокрашиваем нижнее веко, затрагивая слизистую. По той причине, что мы прокрашиваем слизистую, карандаш или подводка должны быть водостойкими, чтобы ваш макияж выглядел безупречно долгое время.

8) Затем контур карандаша нужно растушевать, чтобы получить дымку. Пока этот чёрный слой не высох, наносим на него золотистые тени с мелким глиттером и стушёвываем по всему нижнему веку, чтобы перекрыть карандаш. Сразу виден потрясающий эффект, который мы получаем при смешивании двух видов текстур и оттенков.

9) На фоне того, что нижнее веко получается более интенсивным, чем верхнее, можно добавить в зону складки к салатовому цвету ещё более насыщенный зелёный. Тем самым мы углубим оттенок от границы к брови.

Красим ресницы и получаем насыщенный яркий макияж под зелёное платье.