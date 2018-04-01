Низкокалорийное овсяное печенье с бананом и творогом: рецепт с фото

Низкокалорийная еда по вкусу и виду не такая яркая, насыщенная и вкусная, как калорийная пища. Нужно следить за своим здоровьем и не злоупотреблять калорийной едой. Предлагаю испечь низкокалорийное овсяное печенье с бананом и творогом. В составе печенья ароматный банан, сухофрукты, овсяная и цельнозерновая мука. Вместо овсяной муки можно использовать хлопья, только их нужно измельчить в кухонном комбайне.

Все продукты, которые мы будем использовать в приготовлении, доступны круглый год практически везде. Возможно, у вас возникнут вопросы в процессе приготовления – тогда просто ориентируйтесь на пошаговый рецепт с фото – и станет всё просто.

Продукты для приготовления низкокалорийного овсяного печенья с бананом и творогом

Овсяная мука - 50 г

Цельнозерновая мука - 50 г

Творог - 130 г

Банан - 1 шт.

Изюм - 50 г

Сода - щепотка

Рецепт низкокалорийного овсяного печенья

Для приготовления возьмите овсяную муку, творог, банан, изюм, соду.

Первым делом, давайте подготовим изюм. В принципе, по большому желанию, его можно не добавлять, чтобы сократить калории до минимума, но какой-то сладости в печенье хочется немного больше, по крайней мере, для меня. Поэтому возьмите изюм любого сорта, поместите в глубокую посудку и залейте кипятком. Дайте немного времени, чтобы изюминки разбухли. До десяти минут будет достаточно.

Теперь возьмите спелый банан, промойте, удалите кожуру. Чем спелее бананы, тем ароматнее печенье. Нарежьте кружочками и отправьте в чашу блендера.

К банану добавьте творог. Чем меньше жирность творога, тем печенье менее калорийное. Измельчите до кремообразной консистенции. Этот шаг можно сделать погружным блендером. Если нет такой техники, творог протрите через мелкое сито, банан натрите на мелкой тёрке.

Изюм достаньте из горячей воды и уложите на бумажные полотенца. Хорошо обсушите со всех сторон.

К творожной массе добавьте изюм. Измельчите.

К творожно-банановой массе небольшими порциями подсыпьте два вида муки и соду. Перемешайте.

Тесто получается средней густоты. Руками с ним работать невозможно.

Застелите пергамент на противень. Включите духовой шкаф. Выставьте температуру 180 градусов. Возьмите две чайные ложечки и выложите небольшие порции теста. Если хотите печенье покрасивее, используйте кондитерский мешок с насадкой "звёздочка". Противень установите в духовку. Выпекайте 25-35 минут до золотистой корочки.

Низкокалорийное печенье готово. Приглашаю всех к сладкому столу. Выпечка в меру сладкая, очень мягкая.

Приятного чаепития!