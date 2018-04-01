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Низкокалорийное овсяное печенье с бананом и творогом: рецепт с фото

Низкокалорийная еда по вкусу и виду не такая яркая, насыщенная и вкусная, как калорийная пища. Нужно следить за своим здоровьем и не злоупотреблять калорийной едой. Предлагаю испечь низкокалорийное овсяное печенье с бананом и творогом. В составе печенья ароматный банан, сухофрукты, овсяная и цельнозерновая мука. Вместо овсяной муки можно использовать хлопья, только их нужно измельчить в кухонном комбайне.

 

Низкокалорийное овсяное печенье с бананом и творогом: рецепт с фото

 

Все продукты, которые мы будем использовать в приготовлении, доступны круглый год практически везде. Возможно, у вас возникнут вопросы в процессе приготовления – тогда просто ориентируйтесь на пошаговый рецепт с фото – и станет всё просто.

 

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Продукты для приготовления низкокалорийного овсяного печенья с бананом и творогом

  • Овсяная мука - 50 г
  • Цельнозерновая мука - 50 г
  • Творог - 130 г
  • Банан - 1 шт.
  • Изюм - 50 г
  • Сода - щепотка

Продукты для приготовления низкокалорийного овсяного печенья с бананом и творогом фото 1

Рецепт низкокалорийного овсяного печенья

Для приготовления возьмите овсяную муку, творог, банан, изюм, соду.

 

Залить изюм кипятком фото 2

 

Первым делом, давайте подготовим изюм. В принципе, по большому желанию, его можно не добавлять, чтобы сократить калории до минимума, но какой-то сладости в печенье хочется немного больше, по крайней мере, для меня. Поэтому возьмите изюм любого сорта, поместите в глубокую посудку и залейте кипятком. Дайте немного времени, чтобы изюминки разбухли. До десяти минут будет достаточно.

 

Для низкокалорийного овсяного печенья измельчим банан фото 3

 

Теперь возьмите спелый банан, промойте, удалите кожуру. Чем спелее бананы, тем ароматнее печенье. Нарежьте кружочками и отправьте в чашу блендера.

 

К банану добавьте творог фото 4

 

К банану добавьте творог. Чем меньше жирность творога, тем печенье менее калорийное. Измельчите до кремообразной консистенции. Этот шаг можно сделать погружным блендером. Если нет такой техники, творог протрите через мелкое сито, банан натрите на мелкой тёрке.

 

Обсушите изюм на салфетке фото 5

 

Изюм достаньте из горячей воды и уложите на бумажные полотенца. Хорошо обсушите со всех сторон.

 

Добавить изюм в тесто для низкокалорийного печенья фото 6

 

К творожной массе добавьте изюм. Измельчите.

 

Добавить муку и соду в тесто для низкокалорийного печенья фото 7

 

К творожно-банановой массе небольшими порциями подсыпьте два вида муки и соду. Перемешайте.

 

Перемешать тесто для низкокалорийного печенья фото 8

 

Тесто получается средней густоты. Руками с ним работать невозможно.

 

Выложить тесто на противень ложкой или кондитерским шприцом фото 8

 

Застелите пергамент на противень. Включите духовой шкаф. Выставьте температуру 180 градусов. Возьмите две чайные ложечки и выложите небольшие порции теста. Если хотите печенье покрасивее, используйте кондитерский мешок с насадкой "звёздочка". Противень установите в духовку. Выпекайте 25-35 минут до золотистой корочки.

 

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низкокалорийное овсяное печенье с бананом и творогом рецепт фото

 

Низкокалорийное печенье готово. Приглашаю всех к сладкому столу. Выпечка в меру сладкая, очень мягкая.

Приятного чаепития!


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Автор:
Сегодня, 07:55

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