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Домашнее овсяное печенье из хлопьев: рецепт с фото

Домашнее овсяное печенье напоминает детство, незабываемый аромат и вкус. В магазинах огромный выбор овсяного печенья из овсяных хлопьев, но  вкус  магазинного печенья отстаёт от домашней выпечки. Рецепт овсяного печенья очень простой, главное условие – это качественные и свежие ингредиенты. Особых навыков  в кондитерском искусстве не требуется, чтобы испечь такое печенье. Печенье получается рассыпчатое, с  тонким вкусом овсянки и корицы, в меру сладкое. Если вы сладкоежка, нужно будет количество сахара увеличить. Отличный рецепт, чтобы удивить и порадовать близких людей.

 

Овсяное печенье: фото

 

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Ингредиенты на 4 порции или 12 штук овсяного печенья:

  • мука пшеничная - 100 грамм,
  • овсяные хлопья - 130 грамм,
  • яйцо - 1 штука,
  • масло сливочное - 100 грамм,
  • сахар - 50 грамм,
  • корица молотая - 1\2 ч. ложки,
  • разрыхлитель - 1\2 ч. ложки.

Ингредиенты для приготовления печенья: фото 1

Приготовление овсяного печенья из овсяных хлопьев:

1) Масло сливочное комнатной температуры смешиваем с сахаром.

 

Соединение масла и сахара: фото 2

 

2) Взбиваем масло с сахаром до белого цвета и пока не растворится сахар. Для взбивания используем венчик или миксер.

 

Взбитое масло с сахаром: фото 3

 

3) Добавляем яйцо к сахарно-масляной смеси. Опять взбиваем  всё вместе.

 

Добавление яиц в сахарно-масляную смесь: фото 4

 

4) Просеиваем пшеничную муку, смешав с разрыхлителем и корицей, и добавляем в тесто. Перемешиваем всё с мукой.

 

Добавление в тесто муки, корицы и разрыхлителя: фото 5

 

Готовое тесто: фото 6

 

5) Теперь добавляем овсяные хлопья быстрого приготовления. Если у вас обычная овсяная крупа, тогда перемелите её в кофемолке, и можно использовать для приготовления печенья.

 

Добавление в тесто овсяных хлопьев: фото 7

 

6) Тесто вымешиваем, чтобы все ингредиенты соединились и пропитались друг другом.

 

Овсяное тесто: фото 8

 

7) Делаем из теста шарики, 12 штук.

 

Формировка шариков из теста: фото 9

 

8) Выкладываем на лист, застеленный бумагой, и каждый шарик придавливаем, чтобы получилось вот такое печенье. Так делаем со всеми шариками. Толщина печенек около 1 сантиметра.

 

Формировка печений: фото 10

 

9) Ставим лист с печеньем в горячую духовку, температура выпекания печенья 180-200 градусов.


В горячей духовке печенье спечётся очень быстро, минут за 15, поэтому следим за временем. По дому начал разноситься аромат печенья… значит, уже пора доставать его из духовки. Снимаем с листа на решётку или тарелку и даём остыть.

 

Готовое печенье: фото 11

 

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Подаём овсяное печенье с горячим чаем или тёплым молоком. Ягодный компот тоже будет отличным дополнением к печенью.

 

Овсяное печенье: фото

 

Приятного аппетита!

 (голосов: 4)
Автор:
Сегодня, 08:00
Фото: Елена Захарченко

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