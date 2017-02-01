Домашнее овсяное печенье из хлопьев: рецепт с фото

Домашнее овсяное печенье напоминает детство, незабываемый аромат и вкус. В магазинах огромный выбор овсяного печенья из овсяных хлопьев, но вкус магазинного печенья отстаёт от домашней выпечки. Рецепт овсяного печенья очень простой, главное условие – это качественные и свежие ингредиенты. Особых навыков в кондитерском искусстве не требуется, чтобы испечь такое печенье. Печенье получается рассыпчатое, с тонким вкусом овсянки и корицы, в меру сладкое. Если вы сладкоежка, нужно будет количество сахара увеличить. Отличный рецепт, чтобы удивить и порадовать близких людей.

Ингредиенты на 4 порции или 12 штук овсяного печенья:

мука пшеничная - 100 грамм,

овсяные хлопья - 130 грамм,

яйцо - 1 штука,

масло сливочное - 100 грамм,

сахар - 50 грамм,

корица молотая - 1\2 ч. ложки,

разрыхлитель - 1\2 ч. ложки.

Приготовление овсяного печенья из овсяных хлопьев:

1) Масло сливочное комнатной температуры смешиваем с сахаром.

2) Взбиваем масло с сахаром до белого цвета и пока не растворится сахар. Для взбивания используем венчик или миксер.

3) Добавляем яйцо к сахарно-масляной смеси. Опять взбиваем всё вместе.

4) Просеиваем пшеничную муку, смешав с разрыхлителем и корицей, и добавляем в тесто. Перемешиваем всё с мукой.

5) Теперь добавляем овсяные хлопья быстрого приготовления. Если у вас обычная овсяная крупа, тогда перемелите её в кофемолке, и можно использовать для приготовления печенья.

6) Тесто вымешиваем, чтобы все ингредиенты соединились и пропитались друг другом.

7) Делаем из теста шарики, 12 штук.

8) Выкладываем на лист, застеленный бумагой, и каждый шарик придавливаем, чтобы получилось вот такое печенье. Так делаем со всеми шариками. Толщина печенек около 1 сантиметра.

9) Ставим лист с печеньем в горячую духовку, температура выпекания печенья 180-200 градусов.



В горячей духовке печенье спечётся очень быстро, минут за 15, поэтому следим за временем. По дому начал разноситься аромат печенья… значит, уже пора доставать его из духовки. Снимаем с листа на решётку или тарелку и даём остыть.

Подаём овсяное печенье с горячим чаем или тёплым молоком. Ягодный компот тоже будет отличным дополнением к печенью.

Приятного аппетита!