Мини пиццы в духовке с креветками: рецепт с фото

Мини пиццы в духовке с креветками – не совсем стандартный рецепт для пиццы. Во-первых, пицца не выпекается на сковороде или противне, а используются для этого силиконовые формочки для выпечки кексов.

Во-вторых, тесто делается не дрожжевое, а жидкое без дрожжей, чтобы его было удобно заливать в формочки. Но, несмотря на такие особенности, такие порционные пиццы по вкусу и красоте подачи ни в чём не уступают обыкновенным большим пиццам. Ещё один их плюс – делаются быстро, особенно глядя на фото, и подготовка к выпеканию не займёт более 30 минут.

Для приготовления 12-15 мини пицц в духовке с креветками нужно приготовить такие продукты:

200 г замороженных очищенных креветок;

3-4 свежих помидора, в зависимости от размера;

2 луковицы репчатого лука;

50 мл растительного масла;

120-150 г любого твёрдого сыра, лучше, если он будет достаточно солёный;

1 стакан кефира, жирность его не имеет значения;

200 г пшеничной муки высшего сорта (это примерно 1,5 стакана);

2 куриных яйца;

¼ ч.л. пищевой соды;

1 ст.л. столового 9% уксуса;

1 ч.л. сахара-песка;

1 ч.л. соли.

Рецепт приготовления мини пиццы в духовке с креветками

Заранее нужно включить духовой шкаф, температура в нём должна прогреться до 200 градусов.

Креветки выложить на дуршлаг и ошпарить кипятком, дать воде стечь.

Репчатый лук и помидоры нарезать острым ножом небольшими кубиками.

Разогреть на сковороде растительное масло, выложить в него помидоры и лук. Обжаривать овощи, помешивая, на среднем огне, пока лук не станет мягким и прозрачным, а часть жидкости от помидоров не испарится. Займёт это примерно 10 минут. В конце массу немного посолить, можно добавить, например, базилик.

Пока обжариваются овощи, можно натереть на средней тёрке сыр.

Можно начинать готовить тесто. Яйца взбить с сахаром и солью.

Далее поочерёдно добавить кефир, соду, уксус, смесь хорошо перемешать. Затем всыпать просеянную муку и вымешивать тесто, пока масса не станет однородной, без комочков.

Выложить в силиконовые формочки примерно по 2 столовых ложки теста.

Поставить формочки в разогретую духовку на 5-7 минут, чтобы тесто «схватилось», иначе начинка в нём будет тонуть.

По истечении этого времени формочки с тестом достать, и можно выкладывать на них начинку. Сначала разложить помидоры с луком.

Следом распределить все креветки по формочкам.

Последний слой – натёртый сыр.

Поставить будущие пиццы обратно в духовку, газ можно увеличить до 250 градусов. Выпекаться пиццы будут около 20 минут.

Мини-пиццы с креветками готовы! Доставать их из формочек лучше не сразу, а через 5-10 минут.

Такое жидкое тесто для пиццы можно использовать и для приготовления больших пицц.