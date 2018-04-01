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Мини пиццы в духовке с креветками: рецепт с фото

Мини пиццы в духовке с креветками – не совсем стандартный рецепт для пиццы. Во-первых, пицца не выпекается на сковороде или противне, а используются для этого силиконовые формочки для выпечки кексов.

 

Мини пиццы в духовке с креветками: рецепт с фото

 

Во-вторых, тесто делается не дрожжевое, а жидкое без дрожжей, чтобы его было удобно заливать в формочки. Но, несмотря на такие особенности, такие порционные пиццы по вкусу и красоте подачи ни в чём не уступают обыкновенным большим пиццам. Ещё один их плюс – делаются быстро, особенно глядя на фото, и подготовка к выпеканию не займёт более 30 минут.

 

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Для приготовления 12-15 мини пицц в духовке с креветками нужно приготовить такие продукты:

  • 200 г замороженных очищенных креветок;
  • 3-4 свежих помидора, в зависимости от размера;
  • 2 луковицы репчатого лука;
  • 50 мл растительного масла;
  • 120-150 г любого твёрдого сыра, лучше, если он будет достаточно солёный;
  • 1 стакан кефира, жирность его не имеет значения;
  • 200 г пшеничной муки высшего сорта (это примерно 1,5 стакана);
  • 2 куриных яйца;
  • ¼ ч.л. пищевой соды;
  • 1 ст.л. столового 9% уксуса;
  • 1 ч.л. сахара-песка;
  • 1 ч.л. соли.

Ингредиенты для приготовления мини пиццы с креветками фото 1

Рецепт приготовления мини пиццы в духовке с креветками

Креветки ошпарить кипятком фото 2

 

Заранее нужно включить духовой шкаф, температура в нём должна прогреться до 200 градусов.

Креветки выложить на дуршлаг и ошпарить кипятком, дать воде стечь.

 

Лук и помидоры для мини пиццы нарезать фото 3

 

Репчатый лук и помидоры нарезать острым ножом небольшими кубиками.

 

Овощи обжарить, добавить базилик фото 4

 

Разогреть на сковороде растительное масло, выложить в него помидоры и лук. Обжаривать овощи, помешивая, на среднем огне, пока лук не станет мягким и прозрачным, а часть жидкости от помидоров не испарится. Займёт это примерно 10 минут. В конце массу немного посолить, можно добавить, например, базилик.

 

Натереть на мелкой терке сыр фото 5

 

Пока обжариваются овощи, можно натереть на средней тёрке сыр.

 

Яйца взбить с сахаром и солью фото 6

 

Можно начинать готовить тесто. Яйца взбить с сахаром и солью.

 

добавить кефир, соду, уксус, муку, перемешать фото 7

 

Далее поочерёдно добавить кефир, соду, уксус, смесь хорошо перемешать. Затем всыпать просеянную муку и вымешивать тесто, пока масса не станет однородной, без комочков.

 

Выложить тесто в формы фото 8

 

Выложить в силиконовые формочки примерно по 2 столовых ложки теста.

 

Поставить заготовки для мини пиццы в духовку фото 9

 

Поставить формочки в разогретую духовку на 5-7 минут, чтобы тесто «схватилось», иначе начинка в нём будет тонуть.

 

Разложить помидоры с луком по мини пиццам фото 10

 

По истечении этого времени формочки с тестом достать, и можно выкладывать на них начинку. Сначала разложить помидоры с луком.

 

Выложить креветки на мини пиццы фото 11

 

Следом распределить все креветки по формочкам.

 

Посыпать мини пиццы с креветками сыром фото 12

 

Последний слой – натёртый сыр.

 

Мини пиццы в духовке с креветками запекать 20 минут фото 13

 

Поставить будущие пиццы обратно в духовку, газ можно увеличить до 250 градусов. Выпекаться пиццы будут около 20 минут.

 

мини пиццы в духовке с креветками рецепт фото

 

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Мини-пиццы с креветками готовы! Доставать их из формочек лучше не сразу, а через 5-10 минут.

Такое жидкое тесто для пиццы можно использовать и для приготовления больших пицц.

 

Рецепт мини пиццы с креветками в духовке


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Автор:
Вчера, 07:53

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