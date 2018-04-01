Мини пиццы в духовке с креветками: рецепт с фото
Мини пиццы в духовке с креветками – не совсем стандартный рецепт для пиццы. Во-первых, пицца не выпекается на сковороде или противне, а используются для этого силиконовые формочки для выпечки кексов.
Во-вторых, тесто делается не дрожжевое, а жидкое без дрожжей, чтобы его было удобно заливать в формочки. Но, несмотря на такие особенности, такие порционные пиццы по вкусу и красоте подачи ни в чём не уступают обыкновенным большим пиццам. Ещё один их плюс – делаются быстро, особенно глядя на фото, и подготовка к выпеканию не займёт более 30 минут.
Для приготовления 12-15 мини пицц в духовке с креветками нужно приготовить такие продукты:
- 200 г замороженных очищенных креветок;
- 3-4 свежих помидора, в зависимости от размера;
- 2 луковицы репчатого лука;
- 50 мл растительного масла;
- 120-150 г любого твёрдого сыра, лучше, если он будет достаточно солёный;
- 1 стакан кефира, жирность его не имеет значения;
- 200 г пшеничной муки высшего сорта (это примерно 1,5 стакана);
- 2 куриных яйца;
- ¼ ч.л. пищевой соды;
- 1 ст.л. столового 9% уксуса;
- 1 ч.л. сахара-песка;
- 1 ч.л. соли.
Рецепт приготовления мини пиццы в духовке с креветками
Заранее нужно включить духовой шкаф, температура в нём должна прогреться до 200 градусов.
Креветки выложить на дуршлаг и ошпарить кипятком, дать воде стечь.
Репчатый лук и помидоры нарезать острым ножом небольшими кубиками.
Разогреть на сковороде растительное масло, выложить в него помидоры и лук. Обжаривать овощи, помешивая, на среднем огне, пока лук не станет мягким и прозрачным, а часть жидкости от помидоров не испарится. Займёт это примерно 10 минут. В конце массу немного посолить, можно добавить, например, базилик.
Пока обжариваются овощи, можно натереть на средней тёрке сыр.
Можно начинать готовить тесто. Яйца взбить с сахаром и солью.
Далее поочерёдно добавить кефир, соду, уксус, смесь хорошо перемешать. Затем всыпать просеянную муку и вымешивать тесто, пока масса не станет однородной, без комочков.
Выложить в силиконовые формочки примерно по 2 столовых ложки теста.
Поставить формочки в разогретую духовку на 5-7 минут, чтобы тесто «схватилось», иначе начинка в нём будет тонуть.
По истечении этого времени формочки с тестом достать, и можно выкладывать на них начинку. Сначала разложить помидоры с луком.
Следом распределить все креветки по формочкам.
Последний слой – натёртый сыр.
Поставить будущие пиццы обратно в духовку, газ можно увеличить до 250 градусов. Выпекаться пиццы будут около 20 минут.
Мини-пиццы с креветками готовы! Доставать их из формочек лучше не сразу, а через 5-10 минут.
Такое жидкое тесто для пиццы можно использовать и для приготовления больших пицц.
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