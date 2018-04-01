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Кетчуп на зиму с яблоками: рецепт с фото

Я не знаю как у вас, а вот у нас в семье кетчуп с яблоками расходится очень быстро. Вот сколько бы порций ни сделала, очень редко, чтобы хоть что-то осталось. Тем более что я делаю такую закуску по разным рецептурам, чтобы разнообразить зимнее меню. Мне нравится, например, когда в соусе есть пряные нотки, и тогда я добавляю больше специй и чеснока, а когда я хочу получить более нежный вкус, то обязательно кладу в такой соус яблоки. Этот ингредиент – вообще беспроигрышный вариант, потому что яблоки своим ароматом украшают вкус любого соуса.

 

Кетчуп на зиму с яблоками: рецепт с фото

 

Предложенный вам кетчуп я делаю специально к праздникам. Он выходит более изысканным и пикантным, потому что я добавляю в состав кроме перца мускатный орех и немного корицы.

 

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Технология рецепта с пошаговыми фото мне нравится, так как этот соус только тушится и его не нужно стерилизовать. Не знаю, как для кого, а меня отсутствие этого процесса только радует. А ещё я совсем не добавляю столовый уксус, нужную нам кислинку придают яблоки, а томаты и сами по себе являются хорошим консервантом, поэтому такой кетчуп прекрасно хранится в условиях городской квартиры целый год.

Ингредиенты для приготовления кетчупа с яблоками на зиму

  • томат зрелый (с сочной мякотью) – 1,5 кг
  • яблоко кислых сортов – 0,5 кг
  • соль каменная нейодированная мелкого помола – 100 г
  • песок сахарный белый – 100 г
  • перец молотый чёрный и красный – по 1 ч.л.
  • корица молотая – 0,5 ч.л.
  • орех мускатный (молотый) – на кончике ножа

Ингредиенты для приготовления кетчупа с яблоками на зиму фото 1

Приготовление кетчупа с яблоками

Перебираем томаты, если попадаются мятые или испорченные, то откладываем. Остальные промываем и либо перемалываем на мясорубке, либо перебиваем блендером.

 

Томаты для кетчупа измельчить фото 2

 

Вымытые яблоки режем дольками и обязательно удаляем семенную коробку (кожицу можно не снимать). Яблоки так же, как и томаты, измельчаем в однородную массу.

 

Добавить в кетчуп измельченные яблоки фото 3

 

Смешиваем томатную и яблочную массы, добавляем песок сахарный и соль. Перемешиваем и увариваем массу на небольшом огне около 2-х часов. 

 

Добавить в кетчуп с яблоками соль и сахар фото 4

 

Обязательно помешиваем кетчуп, потому как масса может пригорать.

За 10 минут до того, как снять массу с плиты, всыпаем в неё специи, перемешиваем и продолжаем готовить.

 

Варим кетчуп с яблоками фото 5

 

Далее перетираем кетчуп через сито или пюрируем при помощи блендера, чтобы добиться однородности массы.

 

Измельчаем кетчуп с яблоками блендером фото 6

 

Прогреваем массу в кастрюле. После перекладываем кетчуп по обработанным банкам и сразу же закупориваем их крышками.

 

Накрываем чем-то тёплым, чтобы сохранить тепло, а спустя пару дней выносим баночки в подвал.

 

Выкладываем кетчуп с яблоками в банки фото 7

 

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Кетчуп на зиму с яблоками готов. Приятного аппетита!

 

Рецепт кетчупа с яблоками на зиму с фото

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Автор:
Сегодня, 07:58

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