Кетчуп на зиму с яблоками: рецепт с фото

Я не знаю как у вас, а вот у нас в семье кетчуп с яблоками расходится очень быстро. Вот сколько бы порций ни сделала, очень редко, чтобы хоть что-то осталось. Тем более что я делаю такую закуску по разным рецептурам, чтобы разнообразить зимнее меню. Мне нравится, например, когда в соусе есть пряные нотки, и тогда я добавляю больше специй и чеснока, а когда я хочу получить более нежный вкус, то обязательно кладу в такой соус яблоки. Этот ингредиент – вообще беспроигрышный вариант, потому что яблоки своим ароматом украшают вкус любого соуса.

Предложенный вам кетчуп я делаю специально к праздникам. Он выходит более изысканным и пикантным, потому что я добавляю в состав кроме перца мускатный орех и немного корицы.

Технология рецепта с пошаговыми фото мне нравится, так как этот соус только тушится и его не нужно стерилизовать. Не знаю, как для кого, а меня отсутствие этого процесса только радует. А ещё я совсем не добавляю столовый уксус, нужную нам кислинку придают яблоки, а томаты и сами по себе являются хорошим консервантом, поэтому такой кетчуп прекрасно хранится в условиях городской квартиры целый год.

Ингредиенты для приготовления кетчупа с яблоками на зиму

томат зрелый (с сочной мякотью) – 1,5 кг

яблоко кислых сортов – 0,5 кг

соль каменная нейодированная мелкого помола – 100 г

песок сахарный белый – 100 г

перец молотый чёрный и красный – по 1 ч.л.

корица молотая – 0,5 ч.л.

орех мускатный (молотый) – на кончике ножа

Приготовление кетчупа с яблоками

Перебираем томаты, если попадаются мятые или испорченные, то откладываем. Остальные промываем и либо перемалываем на мясорубке, либо перебиваем блендером.

Вымытые яблоки режем дольками и обязательно удаляем семенную коробку (кожицу можно не снимать). Яблоки так же, как и томаты, измельчаем в однородную массу.

Смешиваем томатную и яблочную массы, добавляем песок сахарный и соль. Перемешиваем и увариваем массу на небольшом огне около 2-х часов.

Обязательно помешиваем кетчуп, потому как масса может пригорать.

За 10 минут до того, как снять массу с плиты, всыпаем в неё специи, перемешиваем и продолжаем готовить.

Далее перетираем кетчуп через сито или пюрируем при помощи блендера, чтобы добиться однородности массы.

Прогреваем массу в кастрюле. После перекладываем кетчуп по обработанным банкам и сразу же закупориваем их крышками.

Накрываем чем-то тёплым, чтобы сохранить тепло, а спустя пару дней выносим баночки в подвал.

Кетчуп на зиму с яблоками готов. Приятного аппетита!