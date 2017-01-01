Лечо Аджика с яблоками на зиму: рецепт с фото

Жаркое лето идет полным ходом! На полях, дачах, садах повальный сбор сезонного урожая. Все рынки переполнены свежими овощами, пряными травами, сочными фруктами и ягодами. Самое время подумать о заготовках на зиму. Наверняка, у каждого из нас в домашней кулинарной книге, есть любимые рецепты консервирования соленых помидор, хрустящих огурчиков, вкуснейших кабачков, аппетитных салатов и соусов. Семейные рецепты передаются из поколения в поколение и радуют нас в холодные зимние дни. Предлагаю приготовить острый соус на зиму, который отлично подойдёт к мясу, вторым и первым блюдам и просто к хрустящему хлебушку. Аджика с яблоками на зиму дополнит домашний обед или ужин, не будет лишней на праздничном столе или пикнике. Готовят соус из ярких сочных овощей, иногда, с добавлением фруктов. В нашем рецепте используются яблоки, которые добавят некую изюмину готовому соусу.

Аджику можно приготовить очень острой или в меру. Для этого количество горького перца регулируйте на свой вкус. Из данного количества продуктов получается две полулитровые баночки готовой аджики.

Ингредиенты для аджики с яблоками

Помидоры 1 кг

Яблоки 200 г

Сладкий перец 200 г

Морковь 200 г

Перец горький 1 шт.

Подсолнечное масло 100 г

Сахар 2 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Чеснок 1 головка

Кориандр молотый 1 ч.л.

Рецепт приготовления аджики с яблоками на зиму

1) Итак, начните с подготовки всех ингредиентов. Перец сладкий, лучше использовать красного цвета с плотной мясистой мякотью. Промойте, удалите семенную коробочку. Нарежьте крупными кусочками.

2) Помидоры подойдут хорошо зрелые, красного цвета. Если томаты немного мягкие, ничего страшного. Промойте и разрежьте на четыре половинки.

3) Промойте и очистите от кожуры морковку. Нарежьте крупными ломтиками.

4) Яблоки возьмите кисловатого вкуса. Промойте, разрежьте пополам, вырежьте сердцевину с семенами. Можно очистить от кожуры, но это не обязательно.

5) Очистите зубки чеснока. Промойте горький перец, нарежьте колечками. По желанию, удалите семена.

6) Подготовленные овощи и яблоки перекрутите на мясорубке или измельчите на кухонном комбайне. Налейте протёртые овощи в толстостенную кастрюлю. Насыпьте соль, сахар, молотый кориандр, подсолнечное масло. Перемешайте.

Закипятите. Варите, время от времени помешивая, около двух часов.

7) Одновременно, за 10-15 минут до окончания варки, промойте и простерилизуйте банки с крышками, чтобы в момент укладки, тара была горячей. В сухие, простерилизованные банки налейте готовую аджику с яблоками и хорошо укупорьте.

Переверните и укутайте теплым одеялом. Оставьте до полного остывания.

Вкусных Вам заготовок!