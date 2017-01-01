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Лечо Аджика с яблоками на зиму: рецепт с фото

Жаркое лето идет полным ходом! На полях, дачах, садах повальный сбор сезонного урожая. Все рынки переполнены свежими овощами,  пряными травами, сочными фруктами и ягодами. Самое время подумать о заготовках на зиму. Наверняка, у каждого из нас в домашней кулинарной книге, есть любимые рецепты консервирования соленых помидор, хрустящих огурчиков, вкуснейших кабачков, аппетитных салатов и соусов. Семейные рецепты передаются из поколения в поколение и радуют нас в холодные зимние дни. Предлагаю приготовить острый соус на зиму, который отлично подойдёт к мясу, вторым  и первым блюдам и просто к хрустящему хлебушку. Аджика с яблоками на зиму дополнит домашний обед или ужин, не будет лишней на праздничном столе или пикнике. Готовят соус из ярких сочных овощей, иногда, с добавлением фруктов. В нашем рецепте используются яблоки, которые добавят некую изюмину готовому соусу.

 

Аджика с яблоками на зиму: фото

 

Аджику можно приготовить очень острой или в меру. Для этого количество горького перца регулируйте на свой вкус. Из данного количества продуктов получается две полулитровые баночки готовой аджики.

 

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Ингредиенты для аджики с яблоками

  • Помидоры 1 кг
  • Яблоки 200 г
  • Сладкий перец 200 г
  • Морковь 200 г
  • Перец горький 1 шт.
  • Подсолнечное масло 100 г
  • Сахар 2 ст.л.
  • Соль 1 ст.л.
  • Чеснок 1 головка
  • Кориандр молотый 1 ч.л.

Ингредиенты для приготовления аджики: фото 1

Рецепт приготовления аджики с яблоками на зиму

1) Итак, начните с подготовки всех ингредиентов. Перец сладкий, лучше использовать красного цвета с плотной мясистой мякотью. Промойте, удалите семенную коробочку. Нарежьте крупными кусочками.

 

Подготовленный болгарский перец: фото 2

 

2) Помидоры подойдут хорошо зрелые, красного цвета. Если томаты немного мягкие, ничего страшного. Промойте и разрежьте на четыре половинки.

 

Нарезанные помидоры: фото 3

 

3) Промойте и очистите от кожуры морковку. Нарежьте крупными ломтиками.

 

Нарезанная морковь: фото 4

 

4) Яблоки возьмите кисловатого вкуса. Промойте, разрежьте пополам, вырежьте сердцевину с семенами. Можно очистить от кожуры, но это не обязательно.

 

Нарезанные яблоки: фото 5

 

5) Очистите зубки чеснока. Промойте горький перец, нарежьте колечками. По желанию, удалите семена.

 

Подготовленные чеснок и горький перец: фото 6

 

6) Подготовленные овощи и яблоки перекрутите на мясорубке или измельчите на кухонном комбайне. Налейте протёртые овощи в толстостенную кастрюлю. Насыпьте соль, сахар, молотый кориандр, подсолнечное масло. Перемешайте.

 

Закипятите. Варите, время от времени помешивая, около двух часов.

 

Измельчённые составляющие аджики: фото 7

 

7) Одновременно, за 10-15 минут до окончания варки,  промойте и простерилизуйте банки с крышками, чтобы в момент укладки, тара была горячей. В сухие, простерилизованные банки налейте готовую аджику с яблоками и хорошо укупорьте.

 

Аджика с яблоками на зиму: фото

 

Переверните и укутайте теплым одеялом. Оставьте до полного остывания.

 

Вкусных Вам заготовок!

 

Аджика с яблоками на зиму: фото

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Автор:
Вчера, 08:00
Фото: Светлана Светлая

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