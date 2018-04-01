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Домашний йогурт в йогуртнице рецепт с фото

Домашний йогурт в йогуртнице – это самое лучшее для любителей правильного питания, хорошего самочувствия, для заботливых мам, а также людей, которым важно собственное здоровье. Говорить будем о йогурте. В последнее время, наверное, только глухой ничего не слышал об этом молочнокислом продукте. Практически на каждом шагу твердят о его полезных свойствах,  и это не зря. Йогурт по нашему рецепту с фото - действительно хороший и главное доступный продукт, который способен помочь организму работать лучше. 

 

Вместе с  вездесущей информацией о великолепном йогурте также в обиход вошли и домашние йогуртницы, которые весьма упрощают жизнь и успешно заменяют термосы и другие подобные вещи. 

 

Домашний йогурт в йогуртнице рецепт с фото

 

Готовить йогурт дома, как и быть здоровым, сейчас модно! Вкусный, настоящий, правильный, натуральный - такой молочный продукт стоит некоторых приложенных усилий.

 

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Чуть-чуть о приложенных стараниях и немного необходимой информации

Начнём с молока как основы будущего йогурта. Его можно купить в магазине или на рынке. Первое пригодно сразу же к использованию, второе надо будет хорошо прокипятить, чтобы убрать всё, что в йогурте быть не должно.

Закваска - главный и важнейший ингредиент, без которого йогурт не получится. Приобрести её можно в аптеке, в большом магазине типа супермаркета, в специальных отделах и в интернет-магазинах. 

Когда вы обзавелись двумя составляющими для йогурта, пора переходить  к приготовлению супер-полезного кисломолочного продукта.

Приготовление домашнего йогурта в йогуртнице

Молоко нагрейте до 38-42 оС. Идеальный вариант, если под рукой у вас будет в этот момент градусник, чтобы вы смогли легко узнать нужную температуру. Если градусника нет, придётся задействовать палец.

 

Подогрейте молоко для йогурта фото 1

 

Добавьте закваску прямо в молоко, посыпав по поверхности, или предварительно соедините её в отдельной посуде с небольшим количеством молока, перемешайте, и уже потом вводите в общую массу. 

 

Добавьте закваску а молоко фото 2

 

Перемешайте молоко с закваской. Смешивайте усердно, чтобы она хорошо распределилась по всей жидкости.

 

Тщательно перемешайте молоко с закваской фото 3

 

Стаканчики для йогурта ополосните кипятком и налейте молоко в каждый из них. Кроме стаканчиков также нужно дезинфицировать всю посуду, которая используется в данном процессе. 

 

Разлейте молоко по формочкам для йогурта фото 4

 

Установите стаканы в йогуртнице, подключите к сети и начните использовать согласно инструкции.

 

Готовить йогурт как указано в инструкции к йогуртнице фото 5

 

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Приготовление у вас займёт от 4 до 6 часов. В течение этого времени иногда приподнимайте крышку йогуртницы и узнавайте, как идёт процесс приготовления. 

 

домашний йогурт в йогуртнице рецепт фото

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Автор:
Сегодня, 08:18

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