Домашний йогурт в йогуртнице рецепт с фото

Домашний йогурт в йогуртнице – это самое лучшее для любителей правильного питания, хорошего самочувствия, для заботливых мам, а также людей, которым важно собственное здоровье. Говорить будем о йогурте. В последнее время, наверное, только глухой ничего не слышал об этом молочнокислом продукте. Практически на каждом шагу твердят о его полезных свойствах, и это не зря. Йогурт по нашему рецепту с фото - действительно хороший и главное доступный продукт, который способен помочь организму работать лучше.

Вместе с вездесущей информацией о великолепном йогурте также в обиход вошли и домашние йогуртницы, которые весьма упрощают жизнь и успешно заменяют термосы и другие подобные вещи.

Готовить йогурт дома, как и быть здоровым, сейчас модно! Вкусный, настоящий, правильный, натуральный - такой молочный продукт стоит некоторых приложенных усилий.

Чуть-чуть о приложенных стараниях и немного необходимой информации

Начнём с молока как основы будущего йогурта. Его можно купить в магазине или на рынке. Первое пригодно сразу же к использованию, второе надо будет хорошо прокипятить, чтобы убрать всё, что в йогурте быть не должно.

Закваска - главный и важнейший ингредиент, без которого йогурт не получится. Приобрести её можно в аптеке, в большом магазине типа супермаркета, в специальных отделах и в интернет-магазинах.

Когда вы обзавелись двумя составляющими для йогурта, пора переходить к приготовлению супер-полезного кисломолочного продукта.

Приготовление домашнего йогурта в йогуртнице

Молоко нагрейте до 38-42 оС. Идеальный вариант, если под рукой у вас будет в этот момент градусник, чтобы вы смогли легко узнать нужную температуру. Если градусника нет, придётся задействовать палец.

Добавьте закваску прямо в молоко, посыпав по поверхности, или предварительно соедините её в отдельной посуде с небольшим количеством молока, перемешайте, и уже потом вводите в общую массу.

Перемешайте молоко с закваской. Смешивайте усердно, чтобы она хорошо распределилась по всей жидкости.

Стаканчики для йогурта ополосните кипятком и налейте молоко в каждый из них. Кроме стаканчиков также нужно дезинфицировать всю посуду, которая используется в данном процессе.

Установите стаканы в йогуртнице, подключите к сети и начните использовать согласно инструкции.

Приготовление у вас займёт от 4 до 6 часов. В течение этого времени иногда приподнимайте крышку йогуртницы и узнавайте, как идёт процесс приготовления.