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Утка, запечённая в духовке с яблоками и ревенем целиком: рецепт с фото

Предлагаю вам рецепт запечённой утки в духовке с яблоками и ревенем целиком, который обязательно стоить опробовать. Кисло-сладкие кусочки ревеня и яблок отлично сочетаются с мясом утки.

 

Утка запеченная в духовке с яблоками и ревенем целиком: рецепт с фото

 

Ароматная заливка из апельсина сделает кожицу утки пикантной на вкус и ароматной, на фото видно, что и как делать.

 

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Время подготовки: 1 час. Время запекания: 1,5-2 часа.

 

Ингредиенты для приготовления утки в духовке с яблоками и ревенем фото 1

Ингредиенты для приготовления утки в духовке с яблоками и ревенем

  • крупная утка - 1 тушка (1600 г)
  • стебли свежего ревеня - 4-6 шт.
  • яблоко - 2-3 шт.
  • апельсин - 1 шт.
  • соль - 2 ст.л.
  • смесь перцев (молотых) - 1 ст. л.
  • мёд - по желанию
  • картофель для гарнира
  • свежая салатная зелень для подачи

Приготовление утки, запечённой в духовке с яблоками и ревенем целиком

Предварительно (на ночь) выньте тушку утки и оставьте в раковине для того, чтобы она оттаяла естественным путём. Тщательно промойте потом утку. Если в районе брюшка имеется слишком много жировых прослоек, просто срежьте ножом. Оставьте этот жир, например, для обжарки картофеля или другого блюда.

 

Обрежьте лишний жир с утки фото 2

 

Острым филейным ножом по всей поверхности кожицы на грудке сделайте насечки, не задевая соли мяса. Такой способ подготовки утки позволит сделать кожицу при запекании хрустящей и вкусной. Жир из сделанных насечек будет хорошо вытапливаться и не останется в кожице, что сделает её вкуснее. Теперь вскипятите целый чайник воды. Поместите утку снова в чистую мойку и пролейте на неё кипяток с чайника. Кожица на утке натянулась, все поры закрылись, мясо останется после приготовления сочным.

 

Сделать надрезы на коже фото 3

 

На противень положите лист фольги, а на него поместите утку. Хорошей горстью соли и смесью перцев натрите тушку изнутри и снаружи. Оставьте на некоторое время утку в покое, а пока займитесь начинкой.

 

Смазать солью и перцем утку фото 4

 

Одной из составляющих кисло-сладкой ароматной начинки будет ревень, а именно, его стебли. Снимите тонкие плёночки со стебля ревеня и нарежьте брусками.

 

Ревень для утки нарезать фото 5

 

Яблоки нарежьте дольками, апельсин понадобится позже.

 

Яблоки для фаршировки утки нарезать фото 6

 

Наполняйте брюшко утки нарезанными ингредиентами.

 

Нафаршировать утку фото 7

 

Обверните утку несколько раз фольгой и отправьте её на 1 час в горячую духовку (200 градусов). Фольга помогает утке быстрее приготовиться, и в то же время оставаться сочной.

 

Обернуть утку и запекать 1 час фото 8

 

По истечении времени вынимайте утку и разверните фольгу. По бокам утки выделился жир и мясные соки, аккуратно слейте всё в пиалу.

 

Сок слить фото 9

 

Снимите кожицу с апельсина и нарежьте тонкой соломкой. Нарежьте апельсин кольцами, достаточно будет 3-4 штуки. С оставшейся части апельсина выдавите сок в пиалу с жиром утки, добавьте ложку мёда.

 

Выдавите сок апельсина к мясному соку утки фото 10

 

Смешайте апельсиновую заливку и обмажьте ею утку. Поместите кольца апельсина на утку, можно добавить и кусочки ревеня. Затем уменьшите огонь в духовке до 180 градусов и поставьте утку на средний уровень. Каждые 5-7 минут обмазывайте утку заливкой. Посыпьте тонко нарезанной кожицей апельсина и снова обмажьте утку. Готовьте утку ещё 20-30 минут до состояния румяной корочки. Чтобы быть уверенным в готовности утки, проколите вилкой в самом толстом месте на тушке (должен вытекать прозрачный сок).

 

Смажьте утку маринадом, выложите кольца апельсина и ревеня фото 11

 

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В выключенной духовке оставьте утку на 20 минут и потом можно перекладывать её на блюдо для подачи. Украшайте утку свежей зеленью и печёным картофелем.

 

Выпекать утку с яблоками и ревенем до готовности фото 12

 

 (голосов: 1)
Автор:
Сегодня, 07:50

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