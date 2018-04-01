Утка, запечённая в духовке с яблоками и ревенем целиком: рецепт с фото

Предлагаю вам рецепт запечённой утки в духовке с яблоками и ревенем целиком, который обязательно стоить опробовать. Кисло-сладкие кусочки ревеня и яблок отлично сочетаются с мясом утки.

Ароматная заливка из апельсина сделает кожицу утки пикантной на вкус и ароматной, на фото видно, что и как делать.

Время подготовки: 1 час. Время запекания: 1,5-2 часа.

Ингредиенты для приготовления утки в духовке с яблоками и ревенем

крупная утка - 1 тушка (1600 г)

стебли свежего ревеня - 4-6 шт.

яблоко - 2-3 шт.

апельсин - 1 шт.

соль - 2 ст.л.

смесь перцев (молотых) - 1 ст. л.

мёд - по желанию

картофель для гарнира

свежая салатная зелень для подачи

Приготовление утки, запечённой в духовке с яблоками и ревенем целиком

Предварительно (на ночь) выньте тушку утки и оставьте в раковине для того, чтобы она оттаяла естественным путём. Тщательно промойте потом утку. Если в районе брюшка имеется слишком много жировых прослоек, просто срежьте ножом. Оставьте этот жир, например, для обжарки картофеля или другого блюда.

Острым филейным ножом по всей поверхности кожицы на грудке сделайте насечки, не задевая соли мяса. Такой способ подготовки утки позволит сделать кожицу при запекании хрустящей и вкусной. Жир из сделанных насечек будет хорошо вытапливаться и не останется в кожице, что сделает её вкуснее. Теперь вскипятите целый чайник воды. Поместите утку снова в чистую мойку и пролейте на неё кипяток с чайника. Кожица на утке натянулась, все поры закрылись, мясо останется после приготовления сочным.

На противень положите лист фольги, а на него поместите утку. Хорошей горстью соли и смесью перцев натрите тушку изнутри и снаружи. Оставьте на некоторое время утку в покое, а пока займитесь начинкой.

Одной из составляющих кисло-сладкой ароматной начинки будет ревень, а именно, его стебли. Снимите тонкие плёночки со стебля ревеня и нарежьте брусками.

Яблоки нарежьте дольками, апельсин понадобится позже.

Наполняйте брюшко утки нарезанными ингредиентами.

Обверните утку несколько раз фольгой и отправьте её на 1 час в горячую духовку (200 градусов). Фольга помогает утке быстрее приготовиться, и в то же время оставаться сочной.

По истечении времени вынимайте утку и разверните фольгу. По бокам утки выделился жир и мясные соки, аккуратно слейте всё в пиалу.

Снимите кожицу с апельсина и нарежьте тонкой соломкой. Нарежьте апельсин кольцами, достаточно будет 3-4 штуки. С оставшейся части апельсина выдавите сок в пиалу с жиром утки, добавьте ложку мёда.

Смешайте апельсиновую заливку и обмажьте ею утку. Поместите кольца апельсина на утку, можно добавить и кусочки ревеня. Затем уменьшите огонь в духовке до 180 градусов и поставьте утку на средний уровень. Каждые 5-7 минут обмазывайте утку заливкой. Посыпьте тонко нарезанной кожицей апельсина и снова обмажьте утку. Готовьте утку ещё 20-30 минут до состояния румяной корочки. Чтобы быть уверенным в готовности утки, проколите вилкой в самом толстом месте на тушке (должен вытекать прозрачный сок).

В выключенной духовке оставьте утку на 20 минут и потом можно перекладывать её на блюдо для подачи. Украшайте утку свежей зеленью и печёным картофелем.