Утка с яблоками и апельсинами, запечённая, рецепт с фото

Запечённая утка - это всегда празднично и вкусно. А что делать, если вы собрались готовить утку, а фольги и пакета для запекания не оказалось на кухне? У вас выйдет замечательная утка с яблоками и апельсинами, запечённая в пергаменте.

Утка получается очень вкусной и с хрустящей корочкой. Приготовление по рецепту с фото не оставит вопросов, так как всё ясно и понятно с первого взгляда.

Время подготовки: 5-7 часов. Время приготовления: 1,5-2 часа.

Ингредиенты для приготовления утки, запечённой с яблоками и апельсинами:

яблоки 200-300 г

апельсин крупный 1 шт.

домашняя утка 1 шт. (1,5-1,8 кг)

соль 2-3 ч.л.

смесь специй для мяса или птицы 1 ст.л.

мёд по желанию

пергамент

Рецепт приготовления запечённой утки с яблоками и апельсинами

Для запекания утки необходимы яблоки и апельсины. Эти фрукты пропитывают изнутри утку при запекании. Рекомендую использовать кисло-сладкие сорта яблок для этого рецепта. Апельсины можно заменять мандаринами. Дополнительный аромат и вкус запечённой утке добавят специи. Сегодня использую смесь специй для мяса.

Выпотрошенную домашнюю утку весом примерно 1,5 кг тщательно промойте водой и просушите салфетками. Острым ножом сделайте косые и неглубокие прорезы по всей грудке. После запекания на утке получится красивый и оригинальный рисунок, который аппетитно сотрётся. К тому же, лишний жир вытопится через надрезы и корочка будет вкусной и хрустящей.

Для маринада в пиалу натрите цедру одного апельсина, затем выдавите из него сок. Всыпьте смесь специй для мяса в пиалу и добавьте соль. Острый перец для маринада используйте по желанию.

Подберите широкую ёмкость, в которую лёжа поместится утка. Тщательно разотрите утку апельсиновым маринадом и накройте сверху пищевой плёнкой. В прохладное место ставьте утку примерно на 5 часов или на ночь. За 2-3 часа до прихода гостей духовку разогрейте до 200 градусов. На противень постелите лист пергамента, на него поместите утку. В брюшко утки положите яблоки и апельсиновые половинки (оставшиеся после выдавливания сока).

Ещё одним листом пергамента накройте утку сверху и отправляйте на 80 минут на средний уровень духовки.

Вынимайте затем утку из духовки и вытопившимся жиром полейте хорошо сверху. Теперь без пергамента убирайте утку в духовку при температуре 180 градусов до готовности (на 20-30 минут).

Для красивого и румяного колера можно смешать ложку мёда и жир из противня и смазать утку сверху.

Когда время запекания уже вышло, можно проверить готовность утки прокалыванием в самом толстом месте. Из готовой утки всегда вытекает прозрачный мясной сок. На стол подавайте утку на большом блюде в целом виде или нарезанной на порционные кусочки.