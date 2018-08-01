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Вяленые сливы в духовке с чесноком, рецепт с фото

Вяленые сливы в духовке с чесноком – необычный пошаговый рецепт приготовления слив на зиму. Чаще всего мы кушаем сливы свежими, либо готовим всевозможные десерты - компоты, варенья. Однако, немногие знают и ещё меньше пробовали сливы в качестве несладкой закуски или как дополнение к мясу. А таких блюд существует немало. Но одно из самых ошеломительных – вяленые сливы с чесноком, травами и солью.

 

Вяленые сливы в духовке с чесноком, рецепт с фото

 

Если вы никогда не слышали, либо слыхали, но не пробовали, то вам непременно стоит приготовить вяленые сливы в духовке на зиму. В рецепте нет абсолютно ничего сложного, найти немного слив в сезон тоже не составит труда, а полученное блюдо будет просто восхитительно вкусным, с ароматом дымка и душистых трав. Гости точно будут наперебой просить рецепт этой необычной закуски.

 

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Ингредиенты для приготовления вяленых слив в духовке с чесноком:

  • сливы свежие - 1 кг
  • сухие французские травы - 1 ч.л.
  • соль - 0,25 ч.л.
  • смесь перцев молотых - 0,25 ч.л.
  • масло растительное - 150 мл
  • Чеснок - 3-4 зубчика

Как приготовить вяленые сливы в духовке с чесноком:

Подготовить всё необходимое. Сливы нужно выбирать спелые, но твёрдые.

 

Ингредиенты для приготовления вяленых сливы в духовке с чесноком фото 1

 

Плоды помыть, дать жидкости стечь и нарезать их на две или четыре части в зависимости от размера. Косточки удалить. Сложить в такую посуду, чтобы в ней удобно было перемешивать.

 

Сливы нарезать фото 2

 

Всыпать соль, смесь французских трав и молотые перцы. Добавить измельчённый чеснок.

 

В сливы добавить соль и специи фото 3

 

Полить растительным маслом (3 ст.л.) и аккуратно перемешать. Здесь очень важно добиться равномерного распределения ароматной смеси, каждый кусочек обязательно должен «искупаться» в ней.

 

Сливы полить маслом и перемешать фото 4

 

Противень выстелить кулинарной фольгой и высыпать сливы. Разложить их кожурой вниз в один слой. Можно выкладывать и так, чтобы они немного соприкасались друг с другом, в процессе вяления их размеры значительно уменьшатся.

 

Выложить сливы на пергамент фото 5

 

Поставить в разогретую до 150 град. духовку, уменьшить температуру до 120, готовить в режиме "конвекция" в течение 3 часов. Если такой программы нет, можно просто вставить спичку таким образом, чтобы духовка закрывалась неплотно, это позволит пару выходить, и вяление будет происходить как надо. Не нужно доводить сливы до состояния «сухариков», они должны оставаться мягкими.

 

Вялить сливы в духовке с чесноком 3 часа фото 5

 

Для хранения разложить остывшие вяленые сливы по чистым сухим баночкам, перекладывая небольшими дольками свежего чеснока, и залить до краёв растительным маслом. Банки плотно закрыть и поставить в холодильник.

 

Разложить вяленые сливы по чистым сухим баночкам фото 6

 

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Хранить вяленые сливы с чесноком можно 3-4 месяца, но такая вкуснятина съедается практически сразу. Подавать как дополнение к мясу или любому гарниру, очень вкусно с творожным или копчёным сыром, да и просто положить на хлеб будет отлично.

 

Вяленые сливы в духовке с чесноком, рецепт с фото 7

 

вяленые сливы в духовке с чесноком рецепт фото

 (голосов: 1)
Автор:
1 августа 2018

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