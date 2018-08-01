Вяленые сливы в духовке с чесноком, рецепт с фото

Вяленые сливы в духовке с чесноком – необычный пошаговый рецепт приготовления слив на зиму. Чаще всего мы кушаем сливы свежими, либо готовим всевозможные десерты - компоты, варенья. Однако, немногие знают и ещё меньше пробовали сливы в качестве несладкой закуски или как дополнение к мясу. А таких блюд существует немало. Но одно из самых ошеломительных – вяленые сливы с чесноком, травами и солью.

Если вы никогда не слышали, либо слыхали, но не пробовали, то вам непременно стоит приготовить вяленые сливы в духовке на зиму. В рецепте нет абсолютно ничего сложного, найти немного слив в сезон тоже не составит труда, а полученное блюдо будет просто восхитительно вкусным, с ароматом дымка и душистых трав. Гости точно будут наперебой просить рецепт этой необычной закуски.

Ингредиенты для приготовления вяленых слив в духовке с чесноком:

сливы свежие - 1 кг

сухие французские травы - 1 ч.л.

соль - 0,25 ч.л.

смесь перцев молотых - 0,25 ч.л.

масло растительное - 150 мл

Чеснок - 3-4 зубчика

Как приготовить вяленые сливы в духовке с чесноком:

Подготовить всё необходимое. Сливы нужно выбирать спелые, но твёрдые.

Плоды помыть, дать жидкости стечь и нарезать их на две или четыре части в зависимости от размера. Косточки удалить. Сложить в такую посуду, чтобы в ней удобно было перемешивать.

Всыпать соль, смесь французских трав и молотые перцы. Добавить измельчённый чеснок.

Полить растительным маслом (3 ст.л.) и аккуратно перемешать. Здесь очень важно добиться равномерного распределения ароматной смеси, каждый кусочек обязательно должен «искупаться» в ней.

Противень выстелить кулинарной фольгой и высыпать сливы. Разложить их кожурой вниз в один слой. Можно выкладывать и так, чтобы они немного соприкасались друг с другом, в процессе вяления их размеры значительно уменьшатся.

Поставить в разогретую до 150 град. духовку, уменьшить температуру до 120, готовить в режиме "конвекция" в течение 3 часов. Если такой программы нет, можно просто вставить спичку таким образом, чтобы духовка закрывалась неплотно, это позволит пару выходить, и вяление будет происходить как надо. Не нужно доводить сливы до состояния «сухариков», они должны оставаться мягкими.

Для хранения разложить остывшие вяленые сливы по чистым сухим баночкам, перекладывая небольшими дольками свежего чеснока, и залить до краёв растительным маслом. Банки плотно закрыть и поставить в холодильник.

Хранить вяленые сливы с чесноком можно 3-4 месяца, но такая вкуснятина съедается практически сразу. Подавать как дополнение к мясу или любому гарниру, очень вкусно с творожным или копчёным сыром, да и просто положить на хлеб будет отлично.